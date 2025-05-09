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09/05/2025

Uber One新會員首月免費試用 | 88元月費享10%點數回贈及優先獲高評分司機

#Hot Deals #著數優惠 #免費試用 #Uber #Uber One
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Text: Eunice Chow Photo: /Uber

　　香港網約車平台愈來愈多，對消費者來說有更多選擇絕對是好事。最近，Uber 宣布推出全新會員計劃「Uber One」，即日起登記可享首月免費試用，即睇 $88月費有咩著數優惠及專享服務。

 

 

著數一、完成合資格行程點數回贈

 

　　可能你會問成為Uber One 會員有咩著數？Uber One 會員每月需月費港幣$88，如選擇每年港幣$888的年度計劃，相當於平均每月港幣$74，的確會平少少，而會員可解鎖尊享禮遇與優惠。重點在於每次完成合資格行程後，會員將自動獲得相等於該程車費 10% 的 Uber One 點數回贈，該點數可用於下一趟行程。每 1 分 Uber One 點數可用作港幣$1折抵。簡單講，搭得多就可以透過 Uber App 出行累積更多點數，你可使用 Uber One 點數支付 Uber 行程車資，更慳錢。

 

 　　Uber One 會員自動獲得相等於該程車費 10% 的 Uber One 點數回贈，該點數可用於下一趟行程。每 1 分 Uber One 點數可用作港幣$1折抵。

 

著數二、優先獲高評分司機夥伴提供服務

 

　　Uber One會員可享點數回贈慳錢之外，乘車體驗都好重要，Uber One 會員可優先獲高評分的司機夥伴提供服務，享受優質的出行體驗。

 

 

著數三、首月免費試用

 

　　即日起登記，更可享首月免費試用，如取消會員訂閱可隨時取消，無需支付額外費用。首次會員專屬優惠：所有的士行程亦可享限時 10% Uber One 點數回贈 （優惠有效至另行通知）。

 

 

https://www.uber.com/hk/zh-hk/uber-one/

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