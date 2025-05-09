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關鍵字：創科 數碼轉型 數碼

09/05/2025

OpenAI重組計劃大轉彎！從營利夢回歸公益初心，維持非牟利營運背後原因完全拆解！

#創科 #AI #馬斯克 #非牟利組織 #奧特曼 #OpenAI #公益企業 #矽谷 #微軟
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  • 方展策

    方展策

    少年時，曾研習 Geographic Information System，可惜學無所成，僥倖畢業。成年後，誤打誤撞進入傳媒圈子，先後在印刷、電子、網絡媒體打滾，略有小成。中年後，修畢資訊科技碩士，眼界漸擴，決意投身初創企業，窺探不同科技領域。近年，積極鑽研數據分析與數碼策略，又涉足 Location Intelligence 開發項目；有時還會抽空執教鞭，既可向他人分享所學，亦可鞭策自己保持終身學習。

    智城物語

　　甫踏入5月，OpenAI突然拋出一個震撼彈，轟動整個矽谷科技圈——放棄轉型為營利公司的計劃，維持創立初期的非牟利營運模式，而旗下營利子公司OpenAI LP則會變革為「公益企業」。可是，此舉卻可能會削弱該公司對外集資的能力，甚至影響與最大金主微軟（Microsoft）之間的關係。到底OpenAI為何要捨棄公司營利化的重組計劃？

 

OpenAI營利子公司變公益企業

 

　　2025年5月5日，OpenAI發表官方聲明，宣布擱置原訂的組織重組計劃，決定不會把經營主體從非牟利組織轉型為營利企業，公司將繼續由現有的非牟利組織OpenAI Inc.掌管；同時，旗下營利子公司OpenAI LP將會變成公益企業（Public Benefit Corporation，PBC），由OpenAI Inc.作為最大股東，負責日常營運和制定決策。

 

OpenAI宣布放棄營利化轉型計劃，保持原有的雙重公司結構：由非牟利組織OpenAI Inc.掌控營利子公司OpenAI LP。（圖片來源：Unsplash圖庫）

 

　　OpenAI執行長山姆·奧特曼（Sam Altman）表示，在經過深思熟慮後，決定讓該公司回歸初心：「OpenAI成立之初是非牟利組織，現在是一個監督和管理營利組織的非牟利組織，未來也將繼續是一個監督和管理營利組織的非牟利組織。這一點不會改變。」

 

　　所謂公益企業，是美國法律下的一種特殊公司形式，介乎於非牟利組織與營利企業之間。PBC不僅要追求利潤最大化，還須在法律上承諾實現一個或多個公共利益目標，譬如社會或環境議題，並定期向外披露其公益目標的實踐進度。PBC的利潤可以分配給股東，但不會像非牟利組織般可以獲得免稅資格。

 

　　這種公司結構將股東利益與公共利益結合起來，可說是兼顧商業與公益的雙重使命。美國特拉華州在2013年修訂法律容許設立公益企業，迄今已有不少成功營運的案例，包括著名眾籌公司Kickstarter、以及環保概念運動鞋品牌Allbirds；至於AI初創公司Anthropic與xAI，亦是採用PBC公司架構。

 

非牟利組織轉型法律門檻非常高

 

　　為甚麼OpenAI要擱置營利化的公司重組計劃？這可能是該公司面對監管機構關注、訴訟官司、以及民間領袖意見等多方壓力，在逼不得已下所作出的無奈決定。

 

　　奧特曼在官方聲明中提及，跟加州和特拉華州總檢察長辦公室進行討論，就決定讓非牟利組織繼續控制整間公司。根據非牟利組織法例，慈善組織不能隨意變更其營運目的。任何重大改變必須獲得法院授權，並將相關州檢察總長列為「必要方」，而這兩州正是負責審視OpenAI的組織重組計劃。

 

　　參照法律上的近似原則（Cy-pres Doctrine），唯有當慈善組織履行其目的時，會變得不合法、不可能、不切實際或浪費時，方可改變其目的。倘若有合理理由容許改變目的，慈善組織的資產必須用於合理接近其原本目的之慈善目的，可見這是非常高的法律門檻。

 

　　OpenAI的原本使命是，確保通用人工智能（Artificial General Intelligence，AGI）造福全人類。奧特曼會見這兩州的總檢察長辦公室後，可能明白到假如OpenAI完全轉變成營利公司，勢必把獲利目標置於公眾利益之上，危及其原本使命，將會構成違法行為。

 

奧特曼在官方聲明中明確表示，「在聽取民間領袖的意見，並與加州和特拉華州總檢察長辦公室進行討論後」，決定維持非牟利組織主導的管治架構。（圖片來源：翻攝OpenAI官方YouTube影片）

 

法律挑戰、外部批評成巨大壓力

 

　　事實上，OpenAI在2024年12月正式宣布轉型計劃後，隨即面對來自OpenAI聯合創辦人、全球首富伊隆·馬斯克（Elon Musk）的法律挑戰。馬斯克指控OpenAI不但背離非牟利初衷，更沒有遵守開源（Open Source）承諾，因此要求法院阻止該公司變成一家營利企業。

 

　　壓倒駱駝的最後一根稻草，則是來自民間領袖的意見。2025年4月下旬，諾貝爾物理學獎得主、有AI教父之稱的傑弗裡·辛頓（Geoffrey Hinton），連同10位OpenAI前員工向加州與特拉華州法院提交的一封聯署公開信，表明反對OpenAI公司重組，擔憂此舉將損害AI安全與公眾利益。他們呼籲該公司應保持非牟利架構，這樣才可確保AGI發展能夠顧及公眾利益。結果在公開信發出不到半個月後，OpenAI便宣布放棄重組計劃。

 

　　那麼OpenAI轉軚後，是否一切問題都可以迎刃而解呢？答案是不可以。負責馬斯克對OpenAI訴訟的首席律師馬克·托貝羅夫（Marc Toberoff）指出，OpenAI的官方聲明只是一種迴避手段，而公司的慈善資產已經轉移給奧特曼、微軟與其他投資者，置公眾利益於不顧。這番言論代表著馬斯克不會放棄對OpenAI的訴訟。

 

馬斯克認為，OpenAI已嚴重背離公司成立時的非牟利和造福全人類的初衷，並狠批OpenAI變得過度追求利潤，更幾乎成為微軟的「實際子公司」。（圖片來源：翻攝Tesla官方YouTube影片）

 

微軟或會否決子公司變革新方案

 

　　OpenAI前政策和道德顧問、公民組織Not For Private Gain負責人佩奇·赫德利（Page Hedley）表示，雖然樂見OpenAI擱置重組計劃，但仍擔心在現存公司架構下，董事會仍有義務要實現股東利益最大化。再者，關鍵問題依然未有解決：在法律上OpenAI的商業目標是否仍從屬於其慈善使命？OpenAI開發的AI技術所有權歸屬於哪一方？

 

　　另一方面，微軟作為OpenAI的最大金主，對公司決策擁有最終否決權，所以公司要推行任何重大變革，都要先徵得微軟同意。有消息指，OpenAI LP變成公益企業後，分配給微軟和其他商業夥伴的營收比重可能會由20%縮減至10%。據悉，微軟與OpenAI現正積極談判新方案的細節。

 

　　由是觀之，奧特曼維持OpenAI由非牟利組織主導的管治架構，並計劃將營利子公司轉型為公益企業，試圖在社會責任與商業利益之間找到最佳平衡點。盡管如此，馬斯克仍會在法律上對OpenAI窮追猛打，加上微軟可能會對子公司變革提出異議，所以奧特曼現正陷入進退維谷的困局。日後事態發展如何，仍有待觀望。

 

 

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