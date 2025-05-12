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關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 國際評論

12/05/2025

打擊教育造假不能手軟

#港台評論 #港是港非 #教育 #偽造學歷 #假學歷 #請槍
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  • 李慕飛

    李慕飛

    李慕飛，資深政策研究及傳媒工作者，曾近距離觀察政府施政，用心研究政策得與失。

    但凡香港事，無論是與非，事事關心。

    港是港非

    本欄每周一更新

　　近日一名利用虛假學歷申請入讀港大碩士課程的內地女子被法庭判處入獄240日，判刑不算輕，希望能夠收阻嚇作用，遏止日益嚴重的教育造假行為。事實上，假學歷問題早已有之，隨著更多內地學生來港求學，問題亦逐漸浮現，例如去年某大學經管學院發現至少有30人以虛假海外學歷申請入讀碩士課程、有五宗以假學歷申請教師註冊、有澳門的大學發現有人以假香港文憑試成績申請入學等。這可能只是少數害群之馬，但足以構成嚴重影響。筆者支持政府推動教育產業發展，亦歡迎任何有心求學的朋友來港讀書，但政府必須保持嚴格的教育標準，對於造假的行為必須嚴懲不貸，確保香港教育質素及聲譽不會受損。

 

　　筆者近日聽聞一個有關中學文憑試懷疑「請槍」的傳聞，令人悚然心驚。一位教育界的朋友告訴筆者一個傳聞，今年有一間有眾多跨境學生的新界中學，如常成為文憑試的試場，今年明顯多了自修生應考，在考英語科的當日，監考老師發現有數位自修生，面貌與准考證、身份證的相片有明顯差別，考生堅稱相中人是自己，只不過自己「快高長大」，外貌出現差異而已。由於過去並無見過類似情況，教育局的指引又不清晰，校方一時間無法分辨，最後惟有不了了之。筆者認為，若果傳聞屬實，目前已無法跟進，自然亦難言真偽，但教育局必須正視問題，為校方提供清晰指引，校方日後遇到類似情況，應考慮報警處理，以確保考試的公正。

 

政府必須嚴打學歷造假，維護香港教育產業的聲譽。(Shutterstock)

 

　　近年多了學生偽造學歷，或因為有不良中介教唆。據傳媒報道，中介以數十萬元的收費包申請碩士課程，不成功不收費，實際就是為客戶偽造學歷證書。由於中介多數在內地運作，但干犯香港的法律，實際要追查他們的罪行，一點都不容易。有分析認為，絕大多數內地學生都不敢輕易在內地干犯學歷造假或「請槍」考試，因為國家打擊絕不手軟，但過境犯法，內地往往難以處理，即使在港被捕入罪，日後頂多離開香港，就可以當作沒有發生任何事，由於「成本」較低，難怪有不少學生夠膽以身試法！

 

　　香港銳意發展教育產業，同時又大量引入內地人才，未來會有更多內地學生來港讀書，政府必須維護香港教育的聲譽，建議與內地執法部門合作，克服跨境執法的問題，嚴打教育造假的不良風氣。

 

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