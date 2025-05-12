釣魚騙案｜警方10日內接獲27宗 涉及假「順豐SMS」！受害人年齡由19歲至74歲　騙款金額超過$18萬港元

為了保障客戶免受詐騙SMS短訊及釣魚網站侵害，順豐香港由4月中開始減少發送SMS短訊，改用由官方手機應用程式發送收件通知，以減低受偽冒訊息詐騙的風險。不過，仍然有不少市民誤墜騙徒的陷阱。過去10日，警方接獲39宗釣魚騙案，當中接近7成共27宗涉及偽冒順豐客服短訊，受害人年齡由19歲至74歲，騙款金額超過$18萬港元！

香港人使用順豐的頻率愈來愈高，喜歡網購的朋友可能日日都有件收，以前常常都會收到順豐的SMS！如果現在仍然收到順豐SMS，就要小心！假順豐SMS通常會是「你的包裹無法完成配送需要額外支付運費」、「物被扣留要你繳交清關費」或是「請填寫信用卡資料去完成送件」之類，當然，這些全部都是釣魚訊息，除騙取個人資料，受害人的手機或電腦亦有機會受到惡意軟件入侵！

順豐已經加入通訊辦「已獲認證發送人」行列，短訊發送人名稱是「#SFExpress」，順豐亦絕不會要求客戶透過超連結進行付款！一旦收到無「#」SFExpress的訊息就一定是詐騙短訊，見到有來歷不明或者可疑的超連結千祈不要撳入去！

避免墮入網絡釣魚騙案陷阱 :

● 切勿開啟或點擊來歷不明電郵或訊息內的超連結

● 任何網站要求提供個人或信用卡資料，應加倍小心

● 定期將「短訊收件箱」舊記錄清除

● 如對相關服務有懷疑，應透過官方平台查詢

● 使用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」，輸入可疑社交媒體帳號、網址、收款帳戶、電話號碼等作風險評估