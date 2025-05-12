  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    大國博弈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Foodie What’s On
影視娛樂玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

12/05/2025

惠康齊集15款榴槤：泰國八哥、寶石球、干腰新品種 + 貓山王榴槤水晶糭、甜點薄餅推介

#貓山王 #薄餅 #金枕頭 #榴槤 #甜點 #水晶糭 #惠康
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Eunice Chow Photo: 惠康

　　又到榴槤飄香的季節，榴槤fans係時候出動！惠康超市今年以「榴槤之旅」為主題，精心搜羅泰國、馬來西亞、越南等5大頂級原產地、提供超過15款榴槤，包括多款市場首見的全新榴槤品種，更推出一系列人氣即食榴槤產品。留意，新鮮榴槤只限部分分店有售，推廣優惠期至5月15日！

 

金枕頭別名:馬騮頭，外殼凹凸不平，果皮較薄，顏色青中帶黃，尖尾巴，刺幼且短。果肉為淡黃，外層微脆，核細肉多肉厚如枕頭。味道清新啖啖肉，榴槤初哥必選。

 

泰文的意思是「長臂猿」。別名：大釘。果皮呈青色，底部鈍平，刺粗且大，殼身呈長形，味道香濃，果肉為金黃色，肉質軟綿濃甜，口感十足。

 

　　惠康嚴選超過15款榴槤，除經典「金枕頭」外，將由5月初限時供應泰國新品種「八哥」、稀有產量「寶石球」及皇室御果「干腰」三大珍貴品種打響頭炮。分店特別安排榴槤大使駐守指定分店即場開榴槤，你亦可以網店選購或選擇「網購店取」服務，方便快捷。

 

寶石球，泰國頂級榴槤王，全國約佔5%嘅產量。果肉金黃，果味極濃，肉質幼滑。體積嬌小。

 

八哥，近年爆紅的品種，果肉飽滿軟滑，味道清香，甜度充足，堪稱初嚐榴槤者的完美首選。

 

靈猴袖珍果形， 清甜核細 ， 啖啖肉，適合一人享用，預計5 月至6 月

 

三地貓山王榴槤即將上市

 

　　本年度泰國榴槤當造時節，更會推出四款全新產品：綠翡翠、金剛、 流星及貓山王，其中「綠翡翠」以其奶油質地成為焦點，為香港榴槤愛好者帶來豐富的味覺體驗。

 

泰國貓山王

 

　　好多榴槤 fans喜歡的貓山王預計5月至6 月上市，泰國貓山王控制成熟度，新手入門，濃郁軟滑， 甜味極高。馬來西亞「人氣王」貓山王預計6 月中旬-8 月中旬上市，外形細，果刺短細，底部平坦且有五角星形或六星形，多一星就多一瓣肉。果肉厚核小，呈姜黃色，入口即化！貓山王則預計5 月中旬，味道濃郁，甜中帶甘，不妨一試作比較。

 

 

「榴槤之旅」優惠期︰即日2025年5 月15日

新鮮榴槤只限部分分店有售，分店詳情http://bit.ly/4hhMSAY

 

即食榴槤甜點推介

 

　　惠康亦搜羅多款即食榴槤食品，包括多款榴槤控必食及小紅書爆款甜點，優惠期至5 月15 日買要趁手！推介應節必食的貓山王榴槤水晶糭，採用馬來西亞的貓山王榴槤肉作為餡料，搭配軟糯、晶瑩剔透的外皮，讓每一口都充滿榴槤的濃郁香氣與滑順口感。榴槤加芝士你又啱唔啱？榴槤薄餅用上馬來西亞自然熟成之頂級貓山王榴槤果肉製作，每一口都能品嚐到濃郁榴槤果肉，薄餅混合香濃芝士，重口味之選！

 

翠山牌 貓山王榴槤水晶糭 2件裝 (端午節必食) $25

 

榴蓮王 貓山王榴槤薄餅 $39.9

 

　　熱食榴槤試過未？急凍烤榴槤肉選用泰國優質金枕榴槤，其果肉幼滑細膩，甜美清新，既可以解凍即食，亦可以將其放入氣炸鍋或焗爐中加熱至微焦，提升榴槤的濃郁香氣和焦香口感！

 

翠山牌 急凍烤榴槤肉(小金條裝) 100克 $25

 

思念爆漿榴槤飛餅$22.9，滿滿榴槤餡爆漿飛餅，香酥美味，添加蘇丹王(D24)榴槤果肉

 

　　小紅書爆款Durian King 貓山王榴槤麻糬細細粒，過足口癮，麻薯外皮由糯米粉製成，外皮口感柔軟，，100%純果肉的貓山王榴槤內餡，將貓山王特有的濃郁口感和麻薯的軟糯结合，每一口都充滿了獨特豐富的榴槤香甜。

 

小紅書爆款Durian King 貓山王榴槤麻糬 $32

 

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情

我要回應
更多Foodie What’s On文章

你可能感興趣

#貓山王 #薄餅 #金枕頭 #榴槤 #甜點 #水晶糭 #惠康
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

開市Go | 中美元首擬通話，長和回應港口爭議，蘋果新機或加...

13/05/2025 08:34

關稅戰

高息定存 | 一周高息合集，拆息大跌多間港銀下調定存息，工銀...

11/05/2025 10:57

貨幣攻略

烏克蘭被切開的血管

07/05/2025 18:16

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk