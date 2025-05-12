  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    貨幣攻略
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
影視娛樂
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

12/05/2025

李嘉誠啟德體育園「自駕遊」欣賞五月天演唱會 曾鼓勵年輕人多接觸科技增知識

#李嘉誠 #五月天演唱會 #啟德體育園 #啟德 #影視娛樂 #周凱旋 #周凱旋 #長和集團
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: wong lin lin rachel

　　長和創辦人李嘉誠一向與時並進，近日更在年輕人的場合出現，他罕有現身演唱會，首次在啟德體育園欣賞台灣男團五月天第二場的表演，全程表現得精神奕奕，更在場內「自駕遊」，以電動輪椅代步進入會場，沿途跟旁人揮手。被問到有關出售巴拿馬港口一事，眼仔碌碌立即不回應，由李嘉誠基金會董事周凱旋擋架。

 

 

　　96歲李嘉誠罕有現身演唱會，當晚他身穿白色衫褲，外加一件藍色羽絨背心，表現得精神奕奕。他抵達啟德體育園欣賞台灣男團五月天的演出，還親自駕駛電動輪椅進入場館，沿途有工作人員和保鏢護航。他的出現令現場哄動，不時有人走上前影相，他友善地跟旁人揮手。在會場內坐包廂觀賞演出，根據現場觀眾表示，李嘉誠跟身邊人有說有笑，看了約兩小時，於9時許離場。

 

 

　　李嘉誠出現並沒有多說話，戴上口罩的他，進場時聽到有記者問到有關早前長和出售巴拿馬港口一事，他並沒有回應，不過眼睛一直望向鏡頭和揮手，身旁的李嘉誠基金會董事周凱旋立即為他回答：「唔好問呢啲，李生已經退咗休、李生已經退休喇。」

 

 

　　退休後的李嘉誠仍然留意社會發展，據知，今次是李嘉誠首次來到剛啟用的啟德體育園。以往李嘉誠也是高瞻遠矚，2018年在記者會曾發表做人格言並鼓勵年青人，當時他已經提及大家要多學習科技知識，似早已預視到現今世代的形勢：「知識改變命運，你一定要求知，要增強自己，對於現在嘅新科技、技術，實在有好多機會嘅。」

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】【你點睇？】中美經貿會談獲實質進展，雙方發佈聯合聲明並互降關稅。你對接下來的磋商是否有信心？► 立即投票

我要回應
更多影視娛樂文章

你可能感興趣

#李嘉誠 #五月天演唱會 #啟德體育園 #啟德 #影視娛樂 #周凱旋 #周凱旋 #長和集團
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

開市Go | 中美元首擬通話，長和回應港口爭議，蘋果新機或加...

13/05/2025 08:34

關稅戰

高息定存 | 一周高息合集，拆息大跌多間港銀下調定存息，工銀...

11/05/2025 10:57

貨幣攻略

烏克蘭被切開的血管

07/05/2025 18:16

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk