澳門《水舞間》回歸！8大看點：270度環形劇院、夢幻噴泉水池舞台、25米高空跳水、電單車亡命飛車、空中芭蕾

全球最精彩的水上匯演《水舞間》，正式回歸澳門新濠天地水舞間劇院，有多位明星名人出席於上星期舉行的首演，包括鄭智薰（Rain）、張柏芝、舒淇、陳慧琳等等，星光熠熠，記者亦有幸跟他們同場欣賞，發現這個升級版的《水舞間》新章，加插了不少新元素，更加刺激精彩！即睇8大看點：

《水舞間》看點1：

270度環形劇院

這個270度的環形劇院，可容納約2,000名觀眾，是專為《水舞間》而設計，無論觀眾坐在任何地方，都可以好好欣賞精彩的演出。除了中央的水池兼舞台，後面亦有大型的LED屏幕，令每個場景顯得更立體及逼真。

（攝影：Katty）

《水舞間》看點2：

巨型水池瞬間變陸地

《水舞間》最重要的，當然是「水」！原來在舞台下面，隱藏著一個容量相等於5個奧運標準泳池的巨大水池，最神奇當然是在表演過程中，「陸地」及「海洋」可以瞬間轉換。就算變成「陸地」，舞台每個角落都可以出現不同大小、不同高度，甚至不同弧度的噴泉，非常震撼。

（圖片來源：《水舞間》）

（攝影：Celia Li）

《水舞間》看點3：

25米高空跳水

台前幕後約有300名來自30多個國家的演員與工作人員，當中包括多位退役奧運健將，所以可以欣賞到大量高空的雜技及跳水演出，最震撼要數由劇院約25米天花一躍而下的高空跳水。我要抬起頭90度，才可以看到表演者，他的身影就只得米粒一樣大！他踏出跳台的一剎那，劇院內的空氣好像靜止了一樣，所有觀眾都怕會影響到他而暫停呼吸，直至他成功插入水池，大家才興奮地尖叫及鼓掌。

（攝影：Celia Li）

《水舞間》看點4、5：

華麗的服飾、獨特的表演裝置

團隊特別設計了24款訂制服裝，再配合不同的演出及舞台裝置，打造出華麗的舞台效果，例如下圖，中間是巨型人體吊燈裝飾，表演者會不斷在上面做出高難度的動作，極具創意；而四周的紅色傘裙，就像小吊燈一樣，不停在觀眾頭頂上旋轉，讓大家享受不一樣的沉浸式的全感官舞台體驗。

（圖片來源：《水舞間》）

《水舞間》看點6：

高難度雜技

故事中巧妙地安排了兩個角色，表演高難度的肢體動作，讓觀眾欣賞更多不同的雜技演出，但又不會影響故事的連貫性。

（攝影：Celia Li）

《水舞間》看點7：

亡命飛車

細小的舞台上，放了4座臨時跳台，多部電單車在不停穿插及飛躍及翻筋斗，非常驚險刺激。除了聽到電單車的引擎聲，還有聞到電油的味道，令沉浸式的體驗推到另一層次！

（圖片來源：《水舞間》）

《水舞間》看點8：

Let’s get wet！

跟水族館的海洋劇場一樣，最前排幾行觀眾席都是「濕身區」，大家要有心理準備！其實坐頭10行都會「get wet」，因為在不少演出中，濕身的表演者都會在上空盤旋，把水「fing」出來；另外，劇院中央間中會「下大雨」，大家要有濕身的準備。建議《水舞間》可以邀請林峯去做特別嘉賓，齊齊大唱《Let's Get Wet》！

（攝影：Celia Li）

票價：景觀席 MOP 698、尊享席 MOP 898、豪華席 MOP 1,098、至尊席 MOP 1,598、VVIP包廂 MOP 28,000 / 38,000

《水舞間》

地址：澳門新濠天地一樓水舞間劇院

上演時間：星期四至一（星期二三休息）2pm、5pm、8pm

票價：澳門幣698起

網址：www.cityofdreamsmacau.com/tc/house-of-dancing-water