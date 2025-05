戰績：抗日戰爭紀念與教育活動不能忽略的史觀之一

今年是第二次世界大戰,即世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念,也是抗日戰爭80周年紀念。中國的抗日戰爭是世界反法西斯戰爭一個重要組成部分,推廣各種紀念活動,不僅緬懷前人為保衛世界和平與爭取民族解放而作出的巨大犧牲,而且在近年烽煙漸起的世界局勢之下,紀念反法西斯戰爭勝利和抗戰勝利是特別具有現實的警醒作用。要紀念歷史,警醒當代,就必須對歷史有著正確的觀念。本文提及兩項觀點,是過往在紀念同類歷史活動中較少被留意和提及的:

一,在進行抗日戰爭歷史教育活動中,講授中國軍民消滅日本侵略軍的重要性,不亞於講授中國軍民付出犧牲的重要性。尤其中國軍隊擊斃多少日軍高級將領,更是在抗日戰爭歷史教育中絕少提及的。

在抗日戰爭歷史教育中,絕少提及中國軍隊擊斃多少日軍高級將領。(AP)

二,警惕西方歷史學界一直存在的忽略中國抗日二戰史觀,這不僅要防止這類史觀干擾我們抗戰歷史教育,同時在說好中國故事方面,也應該包括向西方世界說好中國抗戰勝利的歷史故事。

本期先講第一點。1970年獲得奧斯卡獎的美國戰爭電影《巴頓將軍(Patton)》第一幕,展示了美國二戰將領巴頓將軍對部隊的一場演說。演說詞中有這麼一句,令人印象特別深刻,這是他的真實言論:

「沒有人通過為國犧牲而贏得戰爭,他應該通過讓他的敵人為國犧牲而贏得戰爭。(No bastard ever won a war by dying for his country. He won it by making the other poor dumb bastard die for his country.)」

這裏絕不是要抹殺為國犧牲英雄們的事蹟,而是不妨換一個角度來看。雖然巴頓將軍對戰爭犧牲的態度並不可取,但通過強調擊斃敵人來鼓舞己方士氣的做法,卻很值得參考。既然中國是第二次世界大戰的戰勝國,既然我們贏得了抗日戰爭的偉大勝利,那麼我們除了要紀念犧牲和作出重大付出的軍民之外,同時也要大力宣傳中國軍民消滅了多少日本侵略軍,特別是擊斃了多少日本高級將領,這才能起到揚我國威的激勵作用,這才更能喚起我們後人尤其青年一代的民族榮譽感和勝利自豪感,本文姑且稱之為「抗戰戰績史觀教育」。

二戰美國名將巴頓將軍曾說過,應通過讓敵人為國犧牲而贏得戰爭。(AP)

史學界應該進一步整理校對有關消滅日本侵略軍人數的史料,從而讓教育界可以把史學界的專業研究成果,放入歷史教育的課程和教材當中去。關於在各個戰場和戰役中消滅日本侵略軍的人數統計,史書記載不可謂不多。但對於擊斃多少日軍高級將領,例如日本陸軍和海軍將軍人數,不同的歷史紀錄是不盡相同,中文史書不統一。有些歷史記載是14年抗戰合共大約一百零幾名日本陸海軍的將軍,有些資料顯示是99名,有些統計是80多名,有些資料則顯示只有18名日本將軍死在中國戰場,彼此相差太大,變得不足採信。

之所以存在這麼混亂的記載,不是因為我們的歷史研究工作者不夠專業,而恰恰是因為我們從整體上就不重視這種「戰績史觀教育」,所以並沒有認真看待對擊斃日軍將領的史料校勘和統計。舉個例子,1939年11月,八路軍在河北淶源縣黃土嶺戰鬥中,一舉擊斃日本陸軍中將阿部規秀,震動全國,對抗戰士氣起到了非常大的鼓舞作用。在內地和香港的歷史教材和通俗讀物中,也有很多提到這個戰績。但是,有些讀物卻很不精準,把擊斃阿部規秀視為「第一個在中國戰場被擊斃的日本將軍」。準確地講,阿部規秀應該是第一個在中國戰場被擊斃的「陸軍中將」。

二戰日本軍隊軍官的軍銜,分成陸軍和海軍兩類,分別包括陸軍將軍級、海軍將軍級、陸軍佐級、海軍佐級和陸軍尉官與海軍尉官。將軍當然是高級將領,再細分為三級:陸軍大將、海軍大將、陸軍中將、海軍中將、陸軍少將、海軍少將。故此,如果精準劃分的話,阿部規秀是在抗戰期間被中國軍方擊斃的第一位陸軍中將,而不是在所有被擊斃的日本陸海軍將軍中的第一個。如果把少將算進去,在阿部規秀中將被擊斃之前,已經有幾個日軍少將被擊斃。

不少讀物誤指阿部規秀為「第一個在中國戰場被擊斃的日本將軍」(網上圖片)

這裏有幾個計算定義標準,是軍事歷史統計所通用:

首先是被擊斃還是其他緣故死亡。死在中國不一定是在戰場上被直接擊斃或者斃傷之後不治,還有別的死亡原因:

病死,例如陸軍中將渡久雄,在1939年染重病死於黑龍江省密山。

事故,例如陸軍航空兵中將小笠原數夫,在1938年死於湖北省孝感一場事故中。

自殺,例如陸軍少將(死後追贈軍銜)山縣武光,在1939年於中國東北邊境自殺,因為所屬部隊在與蘇聯進行的諾門坎戰役中全軍覆滅。

被刺,例如陸軍大將白川義則,在1932年被朝鮮志士刺殺於上海。

其次可以再劃分死亡時的軍銜,還是死亡後日本軍方追贈的軍銜。一般來說,二戰時期日本軍方會對被擊斃於戰場的軍官追贈軍銜,通常會提升一級。例如死時是陸軍大佐(上文提及的「佐級軍官」中的最高級),那麼死後就追贈為陸軍少將;如果死時已經是陸軍少將,那麼追贈為陸軍中將,例如上文的阿部規秀就是如此。

整理有關日軍死亡將軍的資料,宜同時參考中日兩國的歷史紀錄。(AP)

最後是史料的來源。網上有關日軍死亡將軍的資料很多,但不盡不實,統計標準混亂不說,很多都沒有資料來源,難以取信。筆者主張要同時參考中日兩國的歷史紀錄,中國方面的紀錄不盡存在於各種軍史資料中,同時還存在於某些地方志紀錄,另外台海兩岸的紀錄和研究都可以參考。至於日本方面,二戰結束之後沒多久,當時的日本防衛廳已經開始整理戰爭期間各種軍方文件,編撰了很多大部頭的官方戰史紀錄,例如《大東亞戰爭史》之類,但這些戰史紀錄絕少提到死在各個戰場上的日軍將軍名單。具有比較權威參考價值的是《日本陸軍將官辭典》和《日本海軍將官辭典》,不是說這兩本書一定精確無誤,但至少有比較全面的姓名和簡介紀錄,方便作進一步的史料比較和人物情況確定。

期待我們專業的歷史工作者,能夠根據各方史料和研究,整理出一份比較權威準確的侵華日軍高級將領死亡錄,從而從戰績而不是僅從犧牲的角度,來還原一個更全面的抗戰勝利歷史,豐富我們的抗戰歷史教育內涵,提升青年人對抗戰歷史的認知和對勝利的自豪感!