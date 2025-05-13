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13/05/2025

戰績：抗日戰爭紀念與教育活動不能忽略的史觀之一

#大國博弈 #飛常談 #國際評論 #死亡 #抗日戰爭 #將軍 #歷史研究 #軍官
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  • 鄧飛

    鄧飛

    香港立法會議員

    全國港澳研究會理事

    香港教育工作者聯會副會長

    飛常談

　　今年是第二次世界大戰，即世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念，也是抗日戰爭80周年紀念。中國的抗日戰爭是世界反法西斯戰爭一個重要組成部分，推廣各種紀念活動，不僅緬懷前人為保衛世界和平與爭取民族解放而作出的巨大犧牲，而且在近年烽煙漸起的世界局勢之下，紀念反法西斯戰爭勝利和抗戰勝利是特別具有現實的警醒作用。要紀念歷史，警醒當代，就必須對歷史有著正確的觀念。本文提及兩項觀點，是過往在紀念同類歷史活動中較少被留意和提及的：

 

　　一，在進行抗日戰爭歷史教育活動中，講授中國軍民消滅日本侵略軍的重要性，不亞於講授中國軍民付出犧牲的重要性。尤其中國軍隊擊斃多少日軍高級將領，更是在抗日戰爭歷史教育中絕少提及的。

 

在抗日戰爭歷史教育中，絕少提及中國軍隊擊斃多少日軍高級將領。(AP)

 

　　二，警惕西方歷史學界一直存在的忽略中國抗日二戰史觀，這不僅要防止這類史觀干擾我們抗戰歷史教育，同時在說好中國故事方面，也應該包括向西方世界說好中國抗戰勝利的歷史故事。

 

　　本期先講第一點。1970年獲得奧斯卡獎的美國戰爭電影《巴頓將軍(Patton)》第一幕，展示了美國二戰將領巴頓將軍對部隊的一場演說。演說詞中有這麼一句，令人印象特別深刻，這是他的真實言論：

 

　　「沒有人通過為國犧牲而贏得戰爭，他應該通過讓他的敵人為國犧牲而贏得戰爭。(No bastard ever won a war by dying for his country. He won it by making the other poor dumb bastard die for his country.)」

 

　　這裏絕不是要抹殺為國犧牲英雄們的事蹟，而是不妨換一個角度來看。雖然巴頓將軍對戰爭犧牲的態度並不可取，但通過強調擊斃敵人來鼓舞己方士氣的做法，卻很值得參考。既然中國是第二次世界大戰的戰勝國，既然我們贏得了抗日戰爭的偉大勝利，那麼我們除了要紀念犧牲和作出重大付出的軍民之外，同時也要大力宣傳中國軍民消滅了多少日本侵略軍，特別是擊斃了多少日本高級將領，這才能起到揚我國威的激勵作用，這才更能喚起我們後人尤其青年一代的民族榮譽感和勝利自豪感，本文姑且稱之為「抗戰戰績史觀教育」。

 

二戰美國名將巴頓將軍曾說過，應通過讓敵人為國犧牲而贏得戰爭。(AP)

 

　　史學界應該進一步整理校對有關消滅日本侵略軍人數的史料，從而讓教育界可以把史學界的專業研究成果，放入歷史教育的課程和教材當中去。關於在各個戰場和戰役中消滅日本侵略軍的人數統計，史書記載不可謂不多。但對於擊斃多少日軍高級將領，例如日本陸軍和海軍將軍人數，不同的歷史紀錄是不盡相同，中文史書不統一。有些歷史記載是14年抗戰合共大約一百零幾名日本陸海軍的將軍，有些資料顯示是99名，有些統計是80多名，有些資料則顯示只有18名日本將軍死在中國戰場，彼此相差太大，變得不足採信。

 

　　之所以存在這麼混亂的記載，不是因為我們的歷史研究工作者不夠專業，而恰恰是因為我們從整體上就不重視這種「戰績史觀教育」，所以並沒有認真看待對擊斃日軍將領的史料校勘和統計。舉個例子，1939年11月，八路軍在河北淶源縣黃土嶺戰鬥中，一舉擊斃日本陸軍中將阿部規秀，震動全國，對抗戰士氣起到了非常大的鼓舞作用。在內地和香港的歷史教材和通俗讀物中，也有很多提到這個戰績。但是，有些讀物卻很不精準，把擊斃阿部規秀視為「第一個在中國戰場被擊斃的日本將軍」。準確地講，阿部規秀應該是第一個在中國戰場被擊斃的「陸軍中將」。

 

　　二戰日本軍隊軍官的軍銜，分成陸軍和海軍兩類，分別包括陸軍將軍級、海軍將軍級、陸軍佐級、海軍佐級和陸軍尉官與海軍尉官。將軍當然是高級將領，再細分為三級：陸軍大將、海軍大將、陸軍中將、海軍中將、陸軍少將、海軍少將。故此，如果精準劃分的話，阿部規秀是在抗戰期間被中國軍方擊斃的第一位陸軍中將，而不是在所有被擊斃的日本陸海軍將軍中的第一個。如果把少將算進去，在阿部規秀中將被擊斃之前，已經有幾個日軍少將被擊斃。

 

 不少讀物誤指阿部規秀為「第一個在中國戰場被擊斃的日本將軍」（網上圖片）

 

　　這裏有幾個計算定義標準，是軍事歷史統計所通用：

 

　　首先是被擊斃還是其他緣故死亡。死在中國不一定是在戰場上被直接擊斃或者斃傷之後不治，還有別的死亡原因：

 

　　病死，例如陸軍中將渡久雄，在1939年染重病死於黑龍江省密山。

 

　　事故，例如陸軍航空兵中將小笠原數夫，在1938年死於湖北省孝感一場事故中。

 

　　自殺，例如陸軍少將（死後追贈軍銜）山縣武光，在1939年於中國東北邊境自殺，因為所屬部隊在與蘇聯進行的諾門坎戰役中全軍覆滅。

 

　　被刺，例如陸軍大將白川義則，在1932年被朝鮮志士刺殺於上海。

 

　　其次可以再劃分死亡時的軍銜，還是死亡後日本軍方追贈的軍銜。一般來說，二戰時期日本軍方會對被擊斃於戰場的軍官追贈軍銜，通常會提升一級。例如死時是陸軍大佐（上文提及的「佐級軍官」中的最高級），那麼死後就追贈為陸軍少將；如果死時已經是陸軍少將，那麼追贈為陸軍中將，例如上文的阿部規秀就是如此。

 

整理有關日軍死亡將軍的資料，宜同時參考中日兩國的歷史紀錄。(AP)

 

　　最後是史料的來源。網上有關日軍死亡將軍的資料很多，但不盡不實，統計標準混亂不說，很多都沒有資料來源，難以取信。筆者主張要同時參考中日兩國的歷史紀錄，中國方面的紀錄不盡存在於各種軍史資料中，同時還存在於某些地方志紀錄，另外台海兩岸的紀錄和研究都可以參考。至於日本方面，二戰結束之後沒多久，當時的日本防衛廳已經開始整理戰爭期間各種軍方文件，編撰了很多大部頭的官方戰史紀錄，例如《大東亞戰爭史》之類，但這些戰史紀錄絕少提到死在各個戰場上的日軍將軍名單。具有比較權威參考價值的是《日本陸軍將官辭典》和《日本海軍將官辭典》，不是說這兩本書一定精確無誤，但至少有比較全面的姓名和簡介紀錄，方便作進一步的史料比較和人物情況確定。

 

　　期待我們專業的歷史工作者，能夠根據各方史料和研究，整理出一份比較權威準確的侵華日軍高級將領死亡錄，從而從戰績而不是僅從犧牲的角度，來還原一個更全面的抗戰勝利歷史，豐富我們的抗戰歷史教育內涵，提升青年人對抗戰歷史的認知和對勝利的自豪感！

 

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