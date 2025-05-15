玄學面相︱「孖腸嘴人」雙唇厚突欠唇形︰愛發表但說話欠邏輯，問非所答易得罪人，心急人最怕遇到

香港人大多性急，當這些「急先鋒」遇上「孖腸嘴」，這兩個polarising的宇宙都會產生巨大的振盪。

所謂「孖腸嘴」狀似茶餐廳早餐的煎雙腸 —— 紅粉粉、漲卜卜、圓轆轆。說清楚點，就是雙唇比一般人厚、比一般人突，唇形不美觀、唇邊線條可能比一般人模糊。

有位朋友是女強人，性格有齊「港女」的直、急、倔，是典型的「急先鋒」，她不幸遇上生命中的「慢郎中」，這人就是有一雙「孖腸嘴」的股票經紀。由於前任經紀有點蠱惑，她經友人介紹，換了這新經紀，介紹人早提醒她，此人不大醒目，但夠誠實。不過，結果兩人還是火星撞地球。

一次她「瞓身」借孖展認購一隻仍未賺錢的AI概念股，然後離港公幹，她本以為敲中冷馬，後來看股評，又意識到有危機，於是在開會之間打電話給經紀問此股的招股反應如何？

「哈哈哈！噚日有人抽飛喎！」經紀答。

「咁你唔話俾我知？」

「你又冇問！」

「死啦！我申請咗五百萬股喎，佢真係俾晒五球我咪死！」

「哈哈哈！咁你咪鴻福齊天囉。」（下刪二百字無聊口水花）

「你唔好周圍遊蕩啦！我真係接晒貨點算呀？」朋友問。

經紀「哦」了一輪，大意是如果新股上市潛水，可以一開市就掟晒股票，不問價格。如果戶口沒有足夠現金，那就要抬錢來「填氹」了。

那晚「急先鋒」整夜難眠，待睡著又發惡夢，夢見自己被一個幾層高的孖腸嘴吞噬，跟著又夢見自己睡在天橋底！

好不容易等到宣佈新股分配的時刻，她申請五百萬得五萬。

上市當日，新股潛水五成，她若分得五「球」，真可能要瞓天橋底！

驚嚇故事表過，現分析「孖腸嘴」的特性：

一、多數愛說話、愛發表（眼神虛怯者例外）。

二、說話往往欠邏輯、條理、焦點，講完一輪，你都唔知佢講乜。

三、經常問非所答，就算答，資料都可能錯。

四、眼神有力者會言之有物，但可能會口吃，說的過程欠順暢，又或者說話會over咗，有時得罪人。

女朋友為免爆血管，立刻換了經紀，亦從此換了早餐組合，堅拒煎雙腸，避開驚嚇聯想。