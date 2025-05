嶺南會所並未Out of mind

英語有云——Out of sight, out of mind,無論人或物以至食肆,無不如是。時間,大部份情況下可以洗掉記憶。

我肥碌日日食,月月食,年年食,多年下來,當然食過百計食肆,有的仍然健在,有的早已蒸發;有的,曾密密幫襯,但熱情一過就甚少涉足。「熱情」是很虚蕪的,可以是口味,是感覺,是出品,是服務⋯⋯ 又可能是相熟的廚師跳槽他去,失去親切感。

曾幾何時,為食老友極喜歡到中環嶺南會所,因位置就腳,出品大路,價錢合理,最宜舊同學舊同事經經濟濟又一餐。

不過,可能出品花款長期如一,又因裝修日漸變舊,吸引力慢慢消失,再冇乜老友提議去訂房聚會。

嶺南會所1953年成立,歷史悠久。

上周「快樂傳媒老是佛」月會,輪到新哥做東,突然提出去嶺南會所,因佢老婆大人車小姐為會員,當然冇人反對,一於操去可也。

入門,咦,大裝修過噃,光光猛猛地方雅潔,而服務員則依舊,作風相當有親切感。

今日嶺南會所已經煥然一新。

睇睇今餐有乜好嘢先:清酒冰鎮鮮鮑魚、蛋白松露蟹肉卷、雙雪螺頭爆豬腱、雞油花雕虎蝦伴生麵、新鮮菠蘿咕嚕肉、荷香仁稔蒸馬友、翡翠金湯玉枕、金華玉樹雞、欖香海皇炒飯、嶺南自選雪糕涼粉。

嶺南仍然維持舊派作風,踏踏實實,冇大花巧,也冇將菜式或名稱作到天花龍鳳。

一餐既罷,全枱評語——比想像中更正!這會所,絕對不應Out of mind,理應每半年來一次,重溫經典味道。

是晚最冇得頂為盅超大燉湯,雪梨雪耳塞滿,幾乎要爆出,料頭勁豐富,令每一口湯水皆感到一百分的水平,少有地個個「老是佛」搶住添多碗,實在太正斗也。

是晚最精彩為海窩雙雪燉豬展,人人狂灌兩大碗。

簡簡單單的咕嚕肉也炒到鮮艷奪目。

甜品從來是嶺南會所招牌,冰凍涼粉加四式雪糕任揀——椰子、雲呢嗱、芋頭及芒果。若有女士在場,必定飽到上心口仍打開「第二個胃」狂吞兩三碗。

這處有「殺死人」的自選雪糕涼粉。

有一味菜式,從不是嶺南會所強項,甚至未見過的,正是雞油花雕海蝦伴生麵,呢種炮製方法,為已故東海飲食集團教父鍾錦所創,其後,傳授多名嫡系弟子。今次有此菜,難道廚房之內的大將軍,正是鍾錦弟子?

雞油花雕虎蝦伴生麵乃謝師傅招牌出。

一查之,果然命中!原來綽號「荷蘭梅」的謝意梅大師傅,幾年前跳槽至此,難怪水準急升啦。

好,一於年底前再殺來,要求謝師傅設計全新菜單,來次渾身解數極級表演,且看到時食神會否從天而降。

呢餐又食到「快樂傳媒老是佛」呱呱叫!

嶺南會所

地址:中環德輔道中25號安樂園大廈12樓

電話:2522 3339