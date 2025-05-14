移民英國｜歐洲人的自信來自「鼓勵文化」？不批評式教育令孩子更難接受殘酷現實？中西教育觀念存差異

來到英國後發現，很多歐洲人都「走路有風」，總是帶種莫名的自信，相較之下，很多亞洲背景的朋友似乎都較為膽怯，很多人都很怕犯錯而被指責，亦不懂得如何坦然地接受別人的讚美。這是源於中西教育觀念的差異，亦是「集體主義」和「個人主義」的差別。

東方文化偏向「集體主義」，以一個家庭為單位，父母是權威，子女教育講求紀律、服從，以嚴厲的教育達到更高成就，因此有「虎媽」的出現；西方國家偏向個人價值與發展，父母與子女的關係較平等，在教育層面，傾向於多鼓勵、少批評，避免傷害孩子的自尊心。

朋友D最近分享了一件趣事，他在回家的路上看見幾個在「擺檔」叫賣的孩子，擺了大半天也乏人問津，孩子的媽媽怕他們失望，偷偷地將1鎊硬幣遞給朋友D，希望他能假扮顧客，向孩子們買點東西。這是一件相當貼心的舉動，朋友D當然不會拒絕，這個微小的舉動或能鼓勵他們長大後成為成功的生意人。

當大家都在吹捧西方的「鼓勵文化」更能建立孩子的內在自信，前同事S卻有另一番說法：「只鼓勵不批評的教育方式，令人更難接受現實的殘酷。」在西方家庭長大，她從小都被教育只要堅持、不斷修正，就會成功，因此，她立志成為一名歌手，相信自己終有一日能走上國際舞台，為了夢想，她甚至犧牲了其他機會，奈何演藝事業除了努力，也需要一點運氣，當努力了十多年卻未見得能夠成名，她再也無法相信自己是可以的。

在現實世界中，不是每個人在屢敗屢戰後，都能獲得成就，當然父母不會告訴她，有些人努力了大半生，結果還是失敗，這些故事太令人氣餒。當朋友S長大後，第一次發現努力堅持未必帶來好的結果，對她來說是一個很大的衝擊：「我寧願父母早點告訴我，現實不是童話故事，不是每個主角都有圓滿的結局。」

前一陣子，在Netflix相當具爭議性的英劇《混沌少年時》（Adolecence），便道出了很多家庭教育看不見的問題，表面和諧的家庭關係，父母形式上的「關心」，埋藏了青少年的心理缺口。不論是西方的鼓勵式教育，還是東方的「成就導向」，我們需要的可能是切身處地，明白大家的感受，這樣才能在逆境當中成為彼此的心靈支柱。