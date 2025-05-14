  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
職場
英倫出走日記
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing銷售達人飛凡年輕夢職場女王裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

14/05/2025

移民英國｜歐洲人的自信來自「鼓勵文化」？不批評式教育令孩子更難接受殘酷現實？中西教育觀念存差異

#移民英國 #英國 #英國文化 #混沌少年時 #個人主義 #移民 #鼓勵文化 #集體主義 #教育觀念 #移英港人
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Cally

    Cally

    Cally


    90後傳媒人/咖啡職人，自小熱愛文字，喜歡分享生活大小事。曾於《經濟通》、Businessfocus 出任高級記者及編輯，2023年出走英國，現居倫敦。日記分享英倫生活點滴，從柴米油鹽到國家時政，純屬個人觀點，並非好為人師，參考與否請自行斟酌。

    英倫出走日記

    逢周三刊出

　　來到英國後發現，很多歐洲人都「走路有風」，總是帶種莫名的自信，相較之下，很多亞洲背景的朋友似乎都較為膽怯，很多人都很怕犯錯而被指責，亦不懂得如何坦然地接受別人的讚美。這是源於中西教育觀念的差異，亦是「集體主義」和「個人主義」的差別。

 

　　東方文化偏向「集體主義」，以一個家庭為單位，父母是權威，子女教育講求紀律、服從，以嚴厲的教育達到更高成就，因此有「虎媽」的出現；西方國家偏向個人價值與發展，父母與子女的關係較平等，在教育層面，傾向於多鼓勵、少批評，避免傷害孩子的自尊心。

 

 

　　朋友D最近分享了一件趣事，他在回家的路上看見幾個在「擺檔」叫賣的孩子，擺了大半天也乏人問津，孩子的媽媽怕他們失望，偷偷地將1鎊硬幣遞給朋友D，希望他能假扮顧客，向孩子們買點東西。這是一件相當貼心的舉動，朋友D當然不會拒絕，這個微小的舉動或能鼓勵他們長大後成為成功的生意人。

 

　　當大家都在吹捧西方的「鼓勵文化」更能建立孩子的內在自信，前同事S卻有另一番說法：「只鼓勵不批評的教育方式，令人更難接受現實的殘酷。」在西方家庭長大，她從小都被教育只要堅持、不斷修正，就會成功，因此，她立志成為一名歌手，相信自己終有一日能走上國際舞台，為了夢想，她甚至犧牲了其他機會，奈何演藝事業除了努力，也需要一點運氣，當努力了十多年卻未見得能夠成名，她再也無法相信自己是可以的。

 

 

　　在現實世界中，不是每個人在屢敗屢戰後，都能獲得成就，當然父母不會告訴她，有些人努力了大半生，結果還是失敗，這些故事太令人氣餒。當朋友S長大後，第一次發現努力堅持未必帶來好的結果，對她來說是一個很大的衝擊：「我寧願父母早點告訴我，現實不是童話故事，不是每個主角都有圓滿的結局。」

 

　　前一陣子，在Netflix相當具爭議性的英劇《混沌少年時》（Adolecence），便道出了很多家庭教育看不見的問題，表面和諧的家庭關係，父母形式上的「關心」，埋藏了青少年的心理缺口。不論是西方的鼓勵式教育，還是東方的「成就導向」，我們需要的可能是切身處地，明白大家的感受，這樣才能在逆境當中成為彼此的心靈支柱。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】五一不少內地機構收費自行組團來港行山，旅遊事務專員認為除檢控外，推廣教育效果將更佳，你是否認同？► 立即投票

我要回應
更多英倫出走日記文章

你可能感興趣

#移民英國 #英國 #英國文化 #混沌少年時 #個人主義 #移民 #鼓勵文化 #集體主義 #教育觀念 #移英港人
更多職場文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

在奈伊蓋棺之際，看中美「巧」實力變化（一）

14/05/2025 14:23

大國博弈

關稅戰 | 中巴發布聯合聲明：貿易戰沒贏家，致力維護多邊主義

14/05/2025 09:30

關稅戰

高息定存 | 中銀恒生齊減定存息，3個月及6個月存期失守3厘

13/05/2025 16:57

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk