中美關稅談判被忽視的看點

經過兩天的緊張談判,中美雙方達成了降低關稅的初步協議,減少了對全球經濟的衝擊。同時,雙方確認將會在新建立的溝通渠道保持磋商,這也為下一步的發展帶來積極的訊號。但由於特朗普經常朝令夕改,今天同意減關稅,改天或藉不相關的問題提出加稅,因此儘管本次談判達成的協議具有很強的象徵性,但未來中美經貿關係的走勢還難以預料。這次談判的看點非常多,有些細節很值得一提,比如談判地點落實在中美之外的第三國瑞士。

選擇中立場地,有助中美減壓

就大前提而言,這次談判建基於中美之間過去一段時間的初步較量,目前雙方都有暫時休戰的意願,可以說談判的籌備過程是水到渠成。

特朗普再任美國總統後,以關稅無差別打擊所有國家。(AP)

在特朗普重返白宮後,美國開始揮舞關稅大棒,無差別打擊所有國家。一些國家出於各種原因,主動與美國溝通,希望能用各種方式促使白宮降低對其輸美產品的關稅,減少經濟損失,但這種正常操作被特朗普嘲笑為kiss my ass(親我屁股),而唯一從一開始就堅決反制美國的是中國。

自4月初美國全面徵收關稅之後,僅一個多月時間,潛在的產業鏈中斷、失業率上升,給全球經濟帶來巨大的不確定性,首當其衝的恰恰是美國和中國,因為雙邊貿易對兩國來說都是不可或缺的。若不改變這種惡劣的經濟環境,美中兩國經濟都會下滑,中小企業遭受的損失將無法彌補,倒閉失業會摧毀無數家庭。這促使兩國決策人調整對策,及時止損,防止局面失控。正如美國財政部長貝森特在記者會上說的,兩國都不想脫勾。這是中美兩國走到談判桌前最重要的客觀條件。

美國4月初開打關稅戰,令其與貿易夥伴的產業鏈中斷,企業面臨經營壓力。(AP)

雖然雙方都意識到,以談判解決問題最符合兩國根本利益,但應該怎麼談?在哪裏談?這又成為最敏感的棘手問題,因為特朗普一直聲稱,誰若想進入美國市場,誰就要主動與美國談判。而中國則強調,如果美國有意解決貿易問題,就應該先撤銷不合理的關稅,平等地與中國展開談判。因此,如果中國派代表團去美國談,美方很可能藉機製造輿論,渲染「中國扛不住了,不得不來美國求和」。其實,特朗普前幾天已經說過,「中國傷得很厲害(China was being hurt very badly)」,擺出一副居高臨下的勝者姿態。同樣,如果美國派代表團去中國談,美國國內反對特朗普的人肯定會藉機批評他無能,更不用說來自外國的冷嘲熱諷了,那讓好面子且自戀的特朗普情何以堪?

正是在這樣的特殊環境下,瑞士為中美談判的成功舉行作出了貢獻。瑞士是世界上最受信賴的中立國,在瑞士舉行談判可以避免所謂誰主動讓步的問題,減輕中美各自面臨的輿論壓力。而且,2021年10月6日,中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪,和美國總統國家安全顧問沙利文,在瑞士蘇黎世舉行過一次高層會晤,「東道主」瑞士發揮了很好的作用,已經得到了中美兩國的高度信任。

貝森特和美國貿易談判代表格里爾,日前都在記者會上高度讚揚瑞士,感謝瑞士政府為這次會談作出的貢獻。格里爾還提到,會談場所是瑞士駐日內瓦聯合國機構大使的官邸,除了在房間內坐在長桌前會談,兩國官員還到院子裏一棵漂亮的大樹下,坐在沙發上繼續談。這種環境有助於促進個人關係,加深彼此的了解。雙方在這裏進行了最重要的交談,從而成功取得了最終的結果。

中美貿易談判結束後,貝森特(右)和格里爾(左)皆高度讚揚瑞士的安排。(AP)

雖有UN機構,卻非UN成員

瑞士是一個非常獨特的國家,聯合國(UN)總部在紐約,同時有一部分機構在瑞士日內瓦。瑞士雖然是聯合國機構的東道主,但在幾十年中卻拒絕成為聯合國會員,只保留觀察員身份,理由是維持中立地位,其實是想避免就聯合國的任何決議案做出自己的選擇,因為投票就是表明立場,投棄權票都代表一種政治立場,都可能招致一些國家的批評,有損瑞士的中立形象。1986年瑞士舉行全民公投,75%選民反對正式加入聯合國。儘管政府領導人希望加入,但瑞士國民始終堅持不加入的立場。又過了很多年,直到2002年3月3日,在另一次全民投票中,54%選民同意加入聯合國。於是,瑞士政府迅速向聯合國提交申請,抓住機會令瑞士成為聯合國正式成員,得以參與聯合國的各類活動,此時聯合國已經成立57年。

那時我在紐約做記者,採訪過瑞士首任駐聯合國代表施塔赫林(Jenö Staehelin)。這位資深外交官在被派往紐約之前,曾經擔任過瑞士駐日本大使和瑞士駐梵蒂岡大使。他當時給我講了瑞士為何一直未加入聯合國的原因,為甚麼政治中立是瑞士外交政策的基石。他說,瑞士幾百年來被強國包圍,德國、法國、意大利都不好惹,瑞士要維護自身利益,就不能得罪任何一國,只有採取中立政策。所以,瑞士一直沒有加入聯合國,避免捲入大國紛爭。我當時問他,瑞士位處歐洲心臟地帶,下一步會不會加入歐盟或者歐元區?大使的回答斬釘截鐵,「絕對不會」。因為瑞士不想把自己的命運綁定於任何外部組織,這是維護國家主權與獨立以及中立政策的需要。果然,瑞士至今沒有加入歐盟,也沒有加入歐元區,該國仍然使用瑞士法郎。

聯合國的總部在紐約,惟同時有一部分機構在瑞士日內瓦(圖)。(AP)

護衛歷代教宗,忠誠備受尊重

瑞士的中立並不意味著瑞士缺少軍事實力。瑞士國土面積不大,人口只有900多萬,但國民受教育程度高,國家經濟發達,金融服務業、精密製造業在世界上位居前列,每年的軍事預算大約250億美元,軍隊的戰鬥力並不弱。而且比較特別的是,瑞士國民性格堅毅,以信守承諾、勇敢無畏著稱。最典型的一個例子是瑞士軍團守護羅馬天主教教宗,歷時幾個世紀。

早前教宗方濟各逝世,在其喪禮期間,新聞報道中經常出現的畫面是,穿著鮮豔禮服的梵蒂岡衛士守護著教宗的靈柩。這些身材高大的衛士很像古代勇士,總共有110人,從1506年開始,500多年來一直忠誠地守護著教宗。

從1506年起,瑞士軍團就在梵蒂岡盡忠守護教宗。(AP)

談判驚心動魄,期待披露細節

對於中美關稅談判達成的協議,兩國投資者有不同的反應。美股昨天大漲,但今天內地和香港的投資者卻並不興奮,這一方面可能是因為過往的經驗告訴我們,特朗普的政策太缺乏穩定性,他過兩天可能又翻臉,因此很多投資者不敢放手入市。另一方面,這次的中美協議可能還有一些關鍵的細節未正式公布,股市投資者仍在等候之中。有些細節可能對投資者非常重要,另外一些則可能很有趣,引人深思。大家都期待官方或參與談判的人能盡早對外披露,讓投資者或僅僅希望了解中美博弈過程的人均可從中受益。