在奈伊蓋棺之際，看中美「巧」實力變化（一）

上周二(6日),在一連串重大國際事件交織下,創造出「美國軟實力」這個名詞的美國外交戰略家約瑟夫.奈伊(Joseph Nye),以88歲之齡黯然去世了。

奈伊是一位終身民主黨人,曾在卡特、克林頓及奧巴馬的歷任美國民主黨政府中,擔任過國務院副國務次卿、國家情報委員會主席等一系列要職,並從早年開始,就不斷出入哈佛大學,從事外交領域的研究和教學,曾出任哈佛大學甘迺迪政府學院院長。

奈伊在其1990年著作《注定引領》中提出「軟實力」概念(互聯網)

核不擴散嶄露頭角

在卡特總統上任首個100天,奈伊以國務院過渡小組成員和次卿助理的身份,迅速而高效地啟動了卡特的首要外交使命:「核不擴散問題」的國際間談判。奈伊的出色表現,使得他在華府嶄露頭角。早在冷戰期間,他便以哈佛學者身份與蘇聯展開交往,在克林頓總統時期,他亦支持把中國納入美國主導的國際體系。

由於奈伊在美國外交界中傾向支持國際間交往,與華府鷹派相比,具有明顯的「開明色彩」。因此,在後冷戰時代,尤其是在全球化趨勢尚未發生逆轉的時期,受到了中、俄兩國政府及學術界的歡迎。在特朗普高舉「美國優先」(MAGA)旗幟,在國內外掀起政治運動的暴風雨之際,奈伊離世折射出一種「美國世紀」(American Century)走向終結的悲劇色彩。

奈伊在1980年代末期,提出了「軟實力」一說。當時,美、蘇處於冷戰高峰期,並在1990年4月出版了《Bound to Lead》(筆者譯:《注定引領》)。奈伊的這本書在寫作之初,是為了回應英國歷史學家保羅.甘迺迪(Paul Kennedy)當時撰寫的一本暢銷書《帝國的興衰》(The Raise and Fall of the Great Powers)。



在《帝國的興衰》中,甘迺迪認為美國是一個「過度擴張的帝國」,將步西班牙和英國後塵走向衰落。奈伊的著作旨在反駁這種「美國衰落」的觀點,不料在1991年底,蘇聯就土崩瓦解,本來還在擔心走向衰落的美國,一躍成為全球唯一的超級大國。

離不開「天選之國」基調

奈伊的「軟實力」一說似乎得到了歷史的印證,因此名聲大噪。說到此,從奈伊的書名《注定引領》就可以看出,他的主張其實離不開美國是「天選之國」的基調。他曾在自己的自傳中表示,當他提出「軟實力」這個名詞後,遠至北京的中國領導層都對此產生了興趣,趁他到訪時還專門向他請教。



奈伊提出美國具有軟實力後一年多,蘇聯崩潰。(資料圖片)

對此奈伊非常曖昧地總結,對軟實力的闡述已經偏離了他的初衷。那麼奈伊的初衷又是甚麼呢?他在自傳中很明智地留下了空白。而筆者的理解是,奈伊所形容的「軟實力」,是「美國世紀」蘊育出來的,一種與生俱來的獨特品質,他國無法學到,亦無從複製。

根據奈伊自己的定義,「軟實力」就是「能夠透過吸引力,而非脅迫或報復來影響他人」。他同時還說,相較於其他國家,「美國在說服他人,去追求與美國相同的目標、利益或價值這件事情上,處於獨特的位置」。

受到歐洲邀請的帝國

奈伊對蘇聯的看法佐證了這種觀點:他代表美國政府和學界,在1980年代多次訪蘇,期間蘇聯官方和民間為美國代表團安排了各種文化活動,但無論是觀光還是藝術表演,都未能改變奈伊對蘇聯的觀念。

奈伊就此描述說,當他在莫斯科搭上飛往法蘭克福的客機時,機上大部分是西方乘客,當飛機起飛時,所有人都自發性地鼓掌。奈伊把這種「自發性地鼓掌」,理解為歐洲對美國的支持。相對於蘇聯,美國是一個受到歐洲邀請的帝國(an empire by invitation)。

由此可見,奈伊對於「軟實力」的陳述,是基於美國特定的文化沿革,其價值取向,或是自我評價存在「主觀性」。以二戰後歐洲對美、蘇兩國的取態而言,更有可能是出於「遠交近攻」的地緣戰略需要,其核心力量來自於北約的硬實力,而不是美國價值觀。

《生命中不能承受輕》劇照,參議員展示的美國軟實力,對於薩賓娜來說只是媚俗。(互聯網)

「軟實力」與「媚俗」

相反,如果純粹以文化「軟實力」來看,美國上流至中產階層顯然更仰慕歐洲,例如法國。他們喜歡法國具有異國風情的古典音樂和爵士樂,他們喜歡巴黎蒙馬特的藝術氛圍,海明威等美國文化巨匠在盧森堡公園書寫及創作,活地阿倫則執迷地以塞納河作為他的小資中產電影舞台,或是把紐約拍成巴黎的模樣。

這個現象一如米蘭.昆德拉在《生命中不能承受之輕》的一段情節:當薩賓娜旅居美國後,一位參議員邀她作客,並當她面,向自己玩耍中的孩子攤開手,展示美國夢是多麼的美好,而薩賓娜卻不置可否。弦外之音不言而喻:參議員向來自捷克的女畫家展示了美國軟實力,而薩賓娜卻看到了「媚俗」。

奈伊顯然也知道,單憑「軟實力」來解釋「美國世紀」的經久不衰,顯然是難以令人信服的。因此他在幾乎是提出「軟實力」的同期,還提出了另一個未引起足夠重視,但實際上更值得大國借鏡的概念,那就是「巧實力」。(待續)