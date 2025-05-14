在奈伊蓋棺之際，看中美「巧」實力變化（一）

上周二（6日），在一連串重大國際事件交織下，創造出「美國軟實力」這個名詞的美國外交戰略家約瑟夫．奈伊(Joseph Nye)，以88歲之齡黯然去世了。

奈伊是一位終身民主黨人，曾在卡特、克林頓及奧巴馬的歷任美國民主黨政府中，擔任過國務院副國務次卿、國家情報委員會主席等一系列要職，並從早年開始，就不斷出入哈佛大學，從事外交領域的研究和教學，曾出任哈佛大學甘迺迪政府學院院長。

奈伊在其1990年著作《注定引領》中提出「軟實力」概念（互聯網）

核不擴散嶄露頭角

在卡特總統上任首個100天，奈伊以國務院過渡小組成員和次卿助理的身份，迅速而高效地啟動了卡特的首要外交使命：「核不擴散問題」的國際間談判。奈伊的出色表現，使得他在華府嶄露頭角。早在冷戰期間，他便以哈佛學者身份與蘇聯展開交往，在克林頓總統時期，他亦支持把中國納入美國主導的國際體系。

由於奈伊在美國外交界中傾向支持國際間交往，與華府鷹派相比，具有明顯的「開明色彩」。因此，在後冷戰時代，尤其是在全球化趨勢尚未發生逆轉的時期，受到了中、俄兩國政府及學術界的歡迎。在特朗普高舉「美國優先」(MAGA)旗幟，在國內外掀起政治運動的暴風雨之際，奈伊離世折射出一種「美國世紀」(American Century)走向終結的悲劇色彩。

奈伊在1980年代末期，提出了「軟實力」一說。當時，美、蘇處於冷戰高峰期，並在1990年4月出版了《Bound to Lead》（筆者譯：《注定引領》）。奈伊的這本書在寫作之初，是為了回應英國歷史學家保羅．甘迺迪(Paul Kennedy)當時撰寫的一本暢銷書《帝國的興衰》(The Raise and Fall of the Great Powers)。



在《帝國的興衰》中，甘迺迪認為美國是一個「過度擴張的帝國」，將步西班牙和英國後塵走向衰落。奈伊的著作旨在反駁這種「美國衰落」的觀點，不料在1991年底，蘇聯就土崩瓦解，本來還在擔心走向衰落的美國，一躍成為全球唯一的超級大國。

離不開「天選之國」基調

奈伊的「軟實力」一說似乎得到了歷史的印證，因此名聲大噪。說到此，從奈伊的書名《注定引領》就可以看出，他的主張其實離不開美國是「天選之國」的基調。他曾在自己的自傳中表示，當他提出「軟實力」這個名詞後，遠至北京的中國領導層都對此產生了興趣，趁他到訪時還專門向他請教。



奈伊提出美國具有軟實力後一年多，蘇聯崩潰。（資料圖片）

對此奈伊非常曖昧地總結，對軟實力的闡述已經偏離了他的初衷。那麼奈伊的初衷又是甚麼呢？他在自傳中很明智地留下了空白。而筆者的理解是，奈伊所形容的「軟實力」，是「美國世紀」蘊育出來的，一種與生俱來的獨特品質，他國無法學到，亦無從複製。

根據奈伊自己的定義，「軟實力」就是「能夠透過吸引力，而非脅迫或報復來影響他人」。他同時還說，相較於其他國家，「美國在說服他人，去追求與美國相同的目標、利益或價值這件事情上，處於獨特的位置」。

受到歐洲邀請的帝國

奈伊對蘇聯的看法佐證了這種觀點：他代表美國政府和學界，在1980年代多次訪蘇，期間蘇聯官方和民間為美國代表團安排了各種文化活動，但無論是觀光還是藝術表演，都未能改變奈伊對蘇聯的觀念。

奈伊就此描述說，當他在莫斯科搭上飛往法蘭克福的客機時，機上大部分是西方乘客，當飛機起飛時，所有人都自發性地鼓掌。奈伊把這種「自發性地鼓掌」，理解為歐洲對美國的支持。相對於蘇聯，美國是一個受到歐洲邀請的帝國(an empire by invitation)。

由此可見，奈伊對於「軟實力」的陳述，是基於美國特定的文化沿革，其價值取向，或是自我評價存在「主觀性」。以二戰後歐洲對美、蘇兩國的取態而言，更有可能是出於「遠交近攻」的地緣戰略需要，其核心力量來自於北約的硬實力，而不是美國價值觀。

《生命中不能承受輕》劇照，參議員展示的美國軟實力，對於薩賓娜來說只是媚俗。（互聯網）

「軟實力」與「媚俗」

相反，如果純粹以文化「軟實力」來看，美國上流至中產階層顯然更仰慕歐洲，例如法國。他們喜歡法國具有異國風情的古典音樂和爵士樂，他們喜歡巴黎蒙馬特的藝術氛圍，海明威等美國文化巨匠在盧森堡公園書寫及創作，活地阿倫則執迷地以塞納河作為他的小資中產電影舞台，或是把紐約拍成巴黎的模樣。

這個現象一如米蘭．昆德拉在《生命中不能承受之輕》的一段情節：當薩賓娜旅居美國後，一位參議員邀她作客，並當她面，向自己玩耍中的孩子攤開手，展示美國夢是多麼的美好，而薩賓娜卻不置可否。弦外之音不言而喻：參議員向來自捷克的女畫家展示了美國軟實力，而薩賓娜卻看到了「媚俗」。

奈伊顯然也知道，單憑「軟實力」來解釋「美國世紀」的經久不衰，顯然是難以令人信服的。因此他在幾乎是提出「軟實力」的同期，還提出了另一個未引起足夠重視，但實際上更值得大國借鏡的概念，那就是「巧實力」。（待續）