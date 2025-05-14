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14/05/2025

71歲馮寶寶童顏依舊容光煥發，跟年輕8歲的葉童差不多，兩度婚姻失敗曾受情緒困擾

#馬來西亞 #電影 #藝人 #七公主 #影視娛樂 #馮寶寶 #唔講得 #葉童 #馮素波 #黃德斌 #娛樂新聞 #馮峰 #話劇
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　　香港演藝界「七公主」之中年紀最輕的馮寶寶，近年定居馬來西亞，甚少在香港露面。日前，她罕有出現去欣賞由葉童和黃德斌主演的廣東話黑色話劇《唔講得》亞洲巡演第一站。她打扮優雅出席，71歲的她充滿神彩，雖然難免在臉上找到歲月痕跡，但也似乎保養得很好，相比小8歲的葉童更年輕。

 

 

　　話劇《唔講得》由馮寶寶的老友陳善之監製、胡恩威擔任導演，她近日刻意花5小時乘車到吉隆坡去捧場，十分有心。在演出後，馮寶寶保持一貫風趣幽默，大讚這套話劇及演員：「唔講得，唔講得，因為太多嘢要講啦，好好睇，演員一流，我覺得選角葉童係好適合。我諗唔到我曾經同黃德斌合作過，當時唔係咁留意到佢，今次佢喺台上面著嗰件西裝，一定係美指將佢打扮到有型有款。一路睇我好Enjoy個故事。」

 

 

　　馮寶寶還與一眾老友飲茶聚舊，她曾經在1994年跟葉童合作拍電影《等愛的女人》，兩位老友見面更趁機會合照，葉童還熱情地與馮寶寶搭膊頭。葉童比馮寶寶年紀小8歲，看上去卻不覺得有距離。從小到大也擁有娃娃臉的馮寶寶，果然較著數。

 

 

　　71歲馮寶寶童星出身，一生經歷多重起跌，她跟家姐馮素波、蕭芳芳、沈芝華、薛家燕、陳寶珠和王愛明組成「七公主」，眾人紅極一時，不過在16歲時，馮寶寶被揭發馮峰並非自己親生父親，因此大受打擊，曾淡出娛樂圈一段時間，還在這段日子去英國留學。

 

 

　　在婚姻上馮寶寶也是波折重重，她於24歲時嫁給做金融界的招再強，婚後誕下兩子，後來丈夫欠債纍纍，感情亦受影響，結果在1986年離婚。後在1999年跟馬來西亞建築師翁兆泉再婚，可惜也是離婚收場。幸好現時找到自己的生活節奏，在檳城過著慢調生活，精神奕奕、身心舒泰。

 

 

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