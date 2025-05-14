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14/05/2025

做生意千祈唔好棄居保帥

#本港樓市 #樓市 #買樓 #樓市亮話 #自住單位 #營商
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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，2018年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　最近有老友向我吐苦水，話生意很難做，但夥計很好，這支持佢繼續做落去，甚至賣咗個自住單位都可以，佢亦有此打算，想在賣樓之前，問吓我的意見。

 

　　我話夥計只是打份工，有糧出就會繼續支持，無糧出就會話有汗出無糧出，唔去勞工處已經偷笑，夥計說話是信唔過。不過無論如何，千祈唔好「棄居保帥」，連自住單位都賣走，第日瞓街，無人會可憐。

 

　　老實說，棄居保帥的確是好老闆，不過做老闆真係要為自己打算吓，如果賣了自住單位繼續經營，失敗咗就乜都無；而仍然有一個自住單位，就算唔做生意，日常生活都好容易解決，話唔定蟄伏一段時間又可以東山再起，甚至將自住單位賣走移民也可以。所以，千祈唔好棄居保帥，不過如果有幾個單位又唔同，賣走自住單位之後可以住其他單位。

 

倘賣掉自住單位繼續經營無前景的生意，最終失敗就會一無所有。(Shutterstock)

 

　　在打工仔心態，見到老闆連自住單位都要賣，知道時日無多，有能力的就會搵過另一份工，無能力的就會留低，見步行步，唔好講甚麼士氣，根本好難翻身。如果係好夥計，就應該勸老闆急流勇退，就算留低到最後收唔到薪水，都唔好喺傳媒面前大數老闆不是，甚至去勞工處告老闆，雙方和平分手，為自己積吓陰德。

 

　　老實說，求人不如求己，如果見到生意無得做，做老闆的千祈唔好苦撐落去，應該果斷地結束生意，對所有員工依法賠償，咁樣做起碼唔會被人話係無良老闆。棄居保帥最後反而會被人話無良，甚至要親自向傳媒解釋。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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