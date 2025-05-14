鄭裕玲專訪荷里活巨星湯告魯斯，成就解鎖！2023年開YouTube頻道愈來愈受歡迎

由荷里活巨星湯告魯斯（Tom Cruise）主演的動作電影《職業特工隊：最終清算》（Mission: Impossible – The Final Reckoning）上映，開始了全球宣傳，湯告魯斯分別到東京、首爾、康城等地方，近日則在倫敦宣傳。鄭裕玲（Do姐）早前神秘地透露去到當地進行秘密「Mission」，原來有機會訪問湯告魯斯，她更成功集郵。

近日，湯告魯斯（Tom Cruise）為電影《職業特工隊：最終清算》展開了全球宣傳，繼日本、韓國等地舉行活動後，近日在英國倫敦舉行大型活動。而香港的資深藝人鄭裕玲日前亦透露，自己身在倫敦，還為她主持的YouTube頻道《The Do Show》，做一個神秘的「Mission」。

當時已有網民猜測，鄭裕玲有機會訪問湯告魯斯。謎底解開，她在社交平台貼出二人合照，還寫道，「Your mission, should you choose to accept it! 《THE DO SHOW訪談・海外特別篇》超重量級嘉賓，巨星中嘅巨星Tom Cruise！ 想知我哋傾咗啲乜？敬請期待！」

以往鄭裕玲在個人社交帳戶，追蹤的人數較少，只是追蹤了她喜歡的男藝人：姜濤、王嘉爾、任時元，自從跟湯告魯斯做訪問後，也立即追蹤對方，可見今次訪問，對這位國際巨星留下深刻印象。



王嘉爾



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姜濤



車銀優

近年，鄭裕玲離開無線後，主力在商台主持節目《口水多過浪花》之外，同時在2023年開設YouTube頻道《The Do Show》，訪問了不少具分量的藝人：周潤發、吳鎮宇、劉青雲、黃子華等，外地藝人則有李英愛、役所廣司、 中島美嘉、山下智久等，而且愈做愈成功，今次更訪問到國際巨星，可謂又一成就解鎖。