麥當勞50周年音樂會：陳奕迅、謝霆鋒、容祖兒、MIRROR等明星雲集，App捐款抽門票

各位fans 注意！香港麥當勞將於7月5日（星期六）在亞洲國際博覽館 AsiaWorld Arena舉行超盛大生日會－－《香港麥當勞50週年 i'm lovin' it音樂會》，首次匯聚本地重量級音樂巨星，包括陳奕迅、謝霆鋒、容祖兒、張敬軒、軟硬及MIRROR，5 月15日11am起粉絲可以透過捐贈愛心，參與音樂會門票抽獎，即睇參加方法！

不得了！7月5日（星期六）舉行的《香港麥當勞50週年 i'm lovin' it音樂會》邀請多位曾經進行市場推廣活動合作的殿堂級歌手聚首一堂演出，包括將品牌口號「 i'm lovin' it 」變成琅琅上口口頭禪的陳奕迅，將為麥當勞粉絲演繹大家最耳熟能詳的品牌金曲。

自2005年，香港麥當勞和陳奕迅合作推出的廣告歌 《聽聽》，從此「Ba Da Ba Ba Ba Ba」成為香港麥當勞的代表旋律。

廚藝了得的謝霆鋒亦會登場，勾起大家對Chef Nic親自創作的港式漢堡「My Taste of Hong Kong」系列之經典回憶；還有帶動全城Shake & Dip的最佳代言人容祖兒和張敬軒。

2018年張敬軒首度和容祖兒推出合唱歌《Make a Beat》代言Shake Shake薯條和麥樂雞Dip醬。

2018年，香港麥當勞The Signature Collection 與謝霆鋒合作推出由他親自構思及創作的「鋒味安格斯．煎蛋肉醬飽」以及「鋒味洋蔥吉列豬扒飽」，破天荒將香港茶餐廳味道融入漢堡，分享他的「My Taste of Hong Kong」。

2003年起，容祖兒成為Shake Shake薯條的代言人，多年來以強勁舞步為Shake Shake薯條舞出新節奏。

歷年來常伴香港麥當勞左右，今年更驚喜現身50週年頭炮活動的軟硬，同樣為大家帶來滿滿的回憶殺。

適逢香港麥當勞50週年，今年軟硬再度驚喜合體拍攝週年廣告，走遍全港放置滿載回憶的麥當勞叔叔長櫈，與全城慶祝香港麥當勞50週年。

MIRROR-香港麥當勞更首次推出風靡全城的「鏡仔卡」，掀起儲卡熱潮，成為當時佳話。

本地人氣唱跳偶像代表則有十分喜愛經典美食巨無霸系列及已連續三年擔任香港麥當勞叔叔之家慈善大使的姜濤；以及曾推出大熱口味爆蒜麥炸雞及限量鏡仔卡，引發全城儲卡熱潮的MIRROR！

由5月15日上午11時至6月15日（晚上11時59分或之前）期間，麥當勞App用戶只需點擊App主頁捐款banner到活動網站，成功捐款港幣$50予香港麥當勞叔叔之家慈善基金，即可獲得一次抽獎機會，有機會贏取機會難逢的《香港麥當勞50週年 i'm lovin' it音樂會》門票兩張！捐款次數越多，中獎機會越高，每名合資格參加者最多只能獲奬一次。

是次捐款活動將按特定序列選出3,600名幸運兒，每位得獎者可獲得音樂會門票兩張，得獎結果將於6月25日前透過登記電郵通知。

香港麥當勞50週年 i'm lovin' it 音樂會

日期：2025年7月5日 晚上7時

地點：亞洲國際博覽館 AsiaWorld Arena

捐款活動時間：2025年5月15日上午11時至6月15日（晚上11時59分或之前）

參加方法︰麥當勞App會員只需點擊App主頁捐款banner到活動網站，成功捐款港幣$50予香港麥當勞叔叔之家慈善基金，即可獲得一次抽獎機會；捐款$250可獲得5次抽獎機會；捐款$500獲得10次抽獎機會。每位得獎者可獲得門票2張，名額共3,600名。