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14/05/2025

香港太空館推出全新天象節目《星圖旅航》！日本團隊製作 片長28分鐘 門票$15-40

#玩樂旅遊 #香港好去處 #太空館 #星圖旅航
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Text: Katty Wu

　　香港太空館天象廳明日（5月15日）起推出全新天象節目《星圖旅航》，帶領觀眾從地球啓航，穿越138億年的時間長河，追尋宇宙的起源。節目片長28分鐘，放映日期至11月14日，門票現於香港太空館票房和城市售票網發售。

 

 

　　銀河系是一個由數千億顆恆星組成的星系，太陽亦是這個龐大星系的其中一員。電影將帶領觀眾離開太陽系的邊界，探索銀河系的旋臂，觀察恆星的誕生與消亡，並展示黑洞吞噬萬物的力量，以及星系間彼此碰撞並合併成為一個更大星系的過程。

 

 

　　金牛座昴星團中明亮的成員利用肉眼就能輕易看見。從地球觀測時，這些恆星形成一個平面圖案，每顆星都看似接近，但其實它們在三維空間的距離卻非常遙遠。

 

 

　　當旋轉的氣體雲在獵戶座大星雲中塌縮並升溫時，會產生新恆星。這個過程除了會孕育出恆星，有時還會形成行星，就像數十億年前誕生的太陽系。

 

 

　　當低至中等質量的恆星耗盡燃料時，會拋出外層氣體，形成如螺旋星雲的氣體雲，稱為行星狀星雲。這些絢麗的結構包圍著恆星核心的殘餘部分。

 

 

　　黑洞是密度極高的天體，其重力強大得連光線都無法逃脫。雖然黑洞本身不可見，但我們憑著觀測到圍繞黑洞旋轉的高溫物質從而發現它們。

 

 

　　星系之間會發生碰撞並產生相互作用。例如觸鬚星系是由兩個星系合併而成的一個更大的星系。然而，由於恆星之間的距離極其遙遠，這些星系內的恆星幾乎不會發生碰撞。

 

　　《星圖旅航》是由日本團隊製作，包括「まだ見ぬ宇宙へ」製作委員會、大阪市立科學館、有限会社ライブ及株式会社 五藤光学研究所。

 

天象節目《星圖旅航》

放映日期：2025年5月15日至11月14日

放映時間：星期一、三至五 3:30pm及8pm；星期六、日及公眾假期 2pm及6:30pm；星期二（公眾假期除外）休館

地點：香港太空館天象廳

入場費：標準票 $40（後座）、$30（前座）；優惠票 $20（後座）、$15（前座）

網址：https://hk.space.museum/tc/web/spm/shows/sky-show/starmap.html

備註：優惠票適用於全日制學生、殘疾人士（及一名同行照料者）及60歲或以上高齡人士；3歲以下兒童恕不招待

 

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