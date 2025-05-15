免費入場！尖沙咀香港歷史博物館 展出秦始皇兵馬俑等 逾130套秦漢時期珍貴文物

由即日起至7月7日，公眾可以於香港歷史博物館內參觀「香港賽馬會呈獻系列：天下一統—陝西秦漢文明展」，場內展示超過130套來自陝西的精選藏品和香港出土文物，包括舉世聞名的秦始皇兵馬俑、漢景帝地下兵團等。展覽免費入場，對中國文物有興趣的朋友別錯過！

秦漢時期是深具意義的朝代，標誌著中國歷史步入首個大一統時期，深刻影響中國兩千多年的歷史進程。展覽將呈獻過百套分別來自秦始皇帝陵博物院、漢景帝陽陵博物院及陝西省考古研究院（陝西考古博物館）的精選藏品，超過一半首次在香港展出。展品當中有11件／組國家一級文物，而一級文物中更有4件是首次在內地以外地方展出，非常珍貴。

首次在香港展出的國家一級文物——高級軍吏俑，屬秦兵馬俑坑中目前出土級別最高的一種，在陝西省西安市秦始皇帝陵區一號兵馬俑坑出土，為秦始皇帝陵博物院的藏品。高級軍吏俑頭戴雙卷尾鶡冠，身穿雙重長襦，外披彩色魚鱗甲，腳穿方口翹尖履。

重點展品包括3尊屬國家一級文物的秦俑，均為首次在香港展出，包括秦兵馬俑坑中目前出土級別最高的高級軍吏俑、推想正在敲擊樂器的跽姿俑，以及鎧甲上仍可看到兩千多年前紅色彩繪的跪射俑。

跽姿俑，在陝西省西安市秦始皇帝陵區K0007坑出土，為陝西省考古研究院（陝西考古博物館）的藏品。跽姿俑頭戴軟帽，腰間掛小囊，足只穿布襪。

跪射俑，在陝西省西安市秦始皇帝陵區二號兵馬俑坑出土，為秦始皇帝陵博物院的藏品。跪射俑屬弩兵俑，頭挽髮髻，身穿戰袍，上身和兩臂有鎧甲，腳蹬方口履，雙手在做握弓弩狀，鎧甲上仍可看到兩千多年前工匠所描繪的紅色彩繪。

另一亮點展品是展覽中最大型的開放式展品——「一號銅車馬」（複製品），原件於陝西省西安市秦始皇帝陵園銅車馬陪葬坑出土，真實地模擬古代馬車的款式和結構。

銅車馬（複製品），是展覽中最大型的開放式展品。原件於陝西省西安市秦始皇帝陵園銅車馬陪葬坑出土，是秦始皇帝陵博物院的藏品。銅車馬陪葬坑共出土兩乘彩繪銅車馬，一前一後排列。一號銅車馬排於前首，形制為單轅、雙輪，前駕四匹銅馬，整體大小是真實車馬的二分之一，真實地模擬古代馬車的形制和結構。

展覽亦有一系列在陝西省漢陽陵出土的漢代動物陶俑，顯示漢代牲畜飼養業繁榮。其中，陶山羊、陶狼犬及陶家犬為首次在中國內地以外地方展出。另外還有秦代的銅雁、漢代的陶錢範、金餅、著衣式行走武士俑、彩繪騎馬俑和「千秋萬歲」瓦當等。

出自漢代的動物陶俑，在陝西省漢陽陵出土，為漢景帝陽陵博物院的藏品。這些動物陶俑顯示漢代社會重視農耕，牲畜飼養業繁榮。

漢代的彩繪騎馬俑，為漢景帝陽陵博物院的藏品。

展覽同時介紹香港在秦漢時期的發展，展出超過20套在香港出土的文物，包括在屯門掃管笏、南丫島深灣和赤鱲角深灣村出土的漢代「五銖」銅錢，以及李鄭屋漢墓出土的陶屋模型等。

香港出土的漢代文物，包括在李鄭屋漢墓出土的陶屋模型、在大嶼山䃟石灣出土的銅鏡殘片；在屯門掃管笏、南丫島深灣和赤鱲角深灣村出土的「五銖」銅錢，以及在馬灣東灣仔出土的大泉五十錢。

除了珍貴文物，展覽亦透過多媒體項目讓參觀者細賞兵馬俑的穿戴和造型，及認識秦漢文字和度量衡等。展廳內設有閱讀區，擺放由香港公共圖書館精選的多項與秦漢歷史與香港考古相關館藏資源，藉以讓市民認識中國悠久的歷史源流，探知中華古代文明。一樓大堂的教育互動區則以趣味展示、動畫及互動遊戲，讓參觀者認識和了解秦漢時期嶺南地區的發展和文化。

古人比身高互動遊戲，讓參觀者認識秦漢時期的度量衡。

展廳內的閱讀區，擺放由香港公共圖書館精選的多項與秦漢歷史與香港考古相關館藏資源，藉以讓市民認識中國悠久的歷史源流，探知中華古代文明。

教育互動區，透過趣味展示、動畫及互動遊戲，讓參觀者認識和了解秦漢時期嶺南地區的發展和文化。

香港賽馬會呈獻系列：天下一統—陝西秦漢文明展

展覽日期：即日起至7月7日

地點：尖沙咀漆咸道南100號 香港歷史博物館

開放時間：星期一、三至五 10am-6pm；星期六、日及公眾假期 10am-7pm；星期二休館

網址：hk.history.museum