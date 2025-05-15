澳門氹仔林記燒烤 逾40年街坊澳葡菜，必食葡式凍蝦、烤乳豬飯

認識林記燒烤，早於他們在氹仔的舊鋪，現烤的燒雞翼、牛肋骨及蒜蓉包，是小時候家人最常買回來的宵夜。到了1996年，才搬到黑沙環現址，店名則仍保留「氹仔」以茲識別，所以大家別再以為該店是位於氹仔區而去錯地方了。

老闆張生話，林記至今已40多年了，最初是由父親在氹仔一個農地的咖啡檔起家，後來轉型成茶座式燒烤，愈做愈旺，當時可以說是熱門街坊宵夜食堂，到了1996年因遇上收地而結業。「嗰陣好多街坊朋友都唔捨得㗎，想我哋開返，於是搬咗嚟黑沙環呢度重開，一做便30年了。」

張生話而家澳門飲食業難做，退休又唔捨得班熟客街坊，寜願自己同太太拍硬檔，當半退休消磨時間。

雖然林記是以燒烤起家，但佢哋嘅葡菜亦做得非常出色，一道葡式凍蝦更是必點，鮮甜的凍蝦下墊着的洋蔥碎粒是點晴之作；原來這是搬店之後才研發，當年更是林記首創。張生解釋：「這道菜的靈感，係啟發自歐洲人食海鮮的習慣，都喜歡以洋蔥混合檸檬汁作配，我就參考這做法，以洋蔥的甜混合檸檬汁和蘋果醋的酸，再加上調味而成，清爽開胃，當時啲客試過個個都話正，便放咗入菜譜，一直到而家都係極受歡迎的菜式。」同系列尚有葡式凍鹹牛脷和葡式凍豬耳沙律。

林記廿多年前的自創菜式葡式凍蝦，到今時今日仍然是食客必點。澳門幣125

另一心水是他們的咖喱，配脆皮豬仔包是一絕！我點了咖哩牛舌和咖哩蟹，前者的牛舌火候剛剛好不會過老；咖哩蟹採用斤半左右的肉蟹，炒咖喱濃香而不辣，十分惹味。食咖喱當然要配飯，但我建議大家一家要配豬仔包，外皮勁脆，我每次都可以連食兩大個。老闆話：「我哋嘅豬仔包雖非自家生產，但都是特別訂製，到店有order時再翻焗，因採用運風設計的焗爐，可以將麵包焗至外脆內軟，普通焗爐焗唔到咁香脆嘅效果㗎。」

自家調配炒製的咖喱醬，加入大肉蟹同煮，味濃香而不辣。咖喱蟹 / 時價

咖喱係嚟林記必點菜式，有雞、牛腩、羊、蝦等多款選項，配脆豬仔包幾乎係指定動作。咖哩牛脷/澳門幣95

燒烤推介則有葡式烤乳豬和芥末烤羊架；雖然話係葡式燒乳豬，但其乳豬採用脆皮的燒法，張生表示：「葡式乳豬外皮的口感帶靱，為迎合本地人比較喜歡脆皮嘅口味，我哋嘅烤製方法和調料都有所不同，燒好後的外皮非常脆口；特別是當中所配的炒飯，在乳豬差不多燒製完成時釀入米飯，讓豬油滲入其中，再將飯加入鵝肝及其他洋蔥等配料炒過再上碟。至於芥末羊架，會將整件羊架燒至6成熟再切件，以免肉汁流失，然後加上特調芥末醬再入爐焗一下，大約8、9 成熟上碟。」

葡式烤乳豬皮脆肉嫩，食落亦唔會太鹹，墊底的炒飯亦極乾身香口。澳門幣153

芥末羊架將整件羊架燒至6成熟切件後，加上芥末醬入爐焗至大約8、9成熟上碟，建議進食的時候先小口品嘗，以免芥末太嗆喉。10安士/澳門幣125

今次仲試咗一道三椒澳門桑拿蝦，我發現唔少食肆都有桑拿蝦呢道菜，但林記的三椒，就配以原粒黑、白胡椒及新鮮紅辣椒，越南虎蝦走油後回鑊，配三椒略炒後入石鍋上桌，石鍋的熱力令胡椒的香氣繼續揮發，連蝦殼都酥香入味，卻一啲都唔辣，十分惹味。

三椒澳門桑拿蝦加入黑、白胡椒和紅辣椒同炒，配以石鍋上桌，食落只有胡辣香，卻唔會辣，，蝦肉更意外地嫩滑，火候剛剛好。澳門幣130

馬介休係澳葡特式菜，配蛋同炒後加入脆炸薯絲，是比較少有的做法。澳門幣93

食咗咁多濃味的菜式，不妨清清哋來一盆葡式白烚椰菜薯仔，配橄欖油和紅酒醋同食，清新開胃。澳門幣60

雖然林記位於黑沙環民生區，裝修亦非常貼地，但上下兩層的店舖，座位非常闊落；記得疫情前的全盛時期，在旁邊更有三個相連舖位，每晚仍座無虛席。張生話：「最初搬嚟黑沙環都難㗎，反而在沙士期間，因本地人唔出外而客量大增，加上後來賭業開放，可以話迎來了黃金十年，到新冠的影響及開關後的澳車北上，真係難做咗好多。做飲食做咗幾十年，由細細間做到幾個舖位，最全盛時期有二百多個餐位，而家又還原基本步到最初嘅主店，人生係咁㗎啦，上上落落，好生意嘅時候咪勤力啲，唔好嘅時候咪慢慢嚟囉！」

位於黑沙環的林記，雖然裝修亦貼地，但上下兩層的店舖，座位非常闊落。

「我都就嚟七十啦，都諗過退休，不過朋友都叫我唔好唔做呀！唔想少咗個搵食打躉嘅地方，自己咪當半退休消磨下時間囉。挨過疫情，希望會慢慢好啦！」

Info ：

澳門氹仔林記燒烤



地址：澳門黑沙環新街海濱花園第八座 C 舖



電話：853-28453615



營業時間：中午12時 - 凌晨4時







