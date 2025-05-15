  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    理財秘笈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
FOCUS
政經范局立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話葉劉的地球儀易經看世界港是港非英倫歲月
關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 國際評論

15/05/2025

騰訊 | FOCUS | All in AI，「不要騰，只要信」重臨？

#自動駕駛 #廣告 #金融科技 #資本開支 #人工智能 #營銷服務 #增值服務 #騰訊 #超級人口 #微信 #毛利率 #代理式人工智能 #00700
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　「不要騰，只要信」，當All in AI的騰訊（00700）揭盅一季報，曾經流行的市場耳語似乎又再重臨。儘管資本開支按年飆升91%，但經調整純利、毛利率同大幅攀升，印證其「AI投入將產生長期、可觀的增量回報」所言非虛。隨著旗下全業務線「加速AI化迭代」，騰訊的代理式AI（AI Agent）超級入口宏圖，充滿無限想像空間。

 

AI投入產生實質性貢獻

 

　　當「元寶」成為有問必答的微信好友，數字人「吉莉」提供《和平精英》攻略參數，混元大模型每秒生成數十條個性化廣告文案，視頻號/小程序/朋友圈精準推送廣告……騰訊重金投入的AI可謂功不可沒，首季275億元資本開支中，230億元用於AI相關業務發展。

 

騰訊 | FOCUS | All in AI，「不要騰，只要信」重臨？

數字人「吉莉」等AI應用，實質提升遊戲參與度。

 

　　按首季收入1800億元計，資本開支佔比15%，惟隨著AI實質提升廣告精準度/用戶時長、遊戲參與度，增值服務（主要為遊戲）營收按年增速錄9個季度最高，錄逾921億元，營銷服務（廣告）營收亦按年增20%，錄逾318億元。

 

強強聯手拓個性化應用

 

　　除了以AI驅動增值、營銷、金融科技及企業服務三大核心業務，騰訊並志在拓展更多場景，最終打造基於微信生態的代理式AI。

 

騰訊 | FOCUS | All in AI，「不要騰，只要信」重臨？

騰訊志在拓展更多場景，最終打造基於微信生態的代理式AI。

 

　　據報以秘密形式申請赴港上市的自動駕駛初創公司小馬智行，4月就與騰訊簽署戰略合作協議，雙方將通過雲服務、智能座艙等技術合作，拓展Robotaxi（無人的士）。此外，騰訊參投的大模型獨角獸智譜，3月發布具備深度研究和操作能力的代理式AI「沉思（AutoGLM）」，可以發微信、點外賣、訂車票、按讚朋友圈等。皆暗示騰訊擬通過普及更多個性化的AI應用，創造更長遠價值。

 

謀AI代理「超級入口」

 

　　AI Agent宏圖何時實現？坐擁逾14億微信/Wechat活躍用戶，《王者榮耀》/《和平精英》等長青遊戲，依靠雙模型（自研混元大模型+接入DeepSeek）協同發展的騰訊，早已搶佔商業變現閉環優勢，未來前景可謂想像空間無限。

 

騰訊 | FOCUS | All in AI，「不要騰，只要信」重臨？

AI Agent時代的「超級入口」霸主誰屬？拭目以待。

 

　　最大的啟示或是，當市場糾結科技巨頭「巨額資本開支如何變現」之時，騰訊以一季報給出答案：AI並非成本黑洞，而是未來解決更多具體問題、探索更成功商業模式的催化劑。AI Agent時代的「超級入口」霸主誰屬？拭目以待。

撰文:金子安

 

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

我要回應
更多FOCUS文章

你可能感興趣

#自動駕駛 #廣告 #金融科技 #資本開支 #人工智能 #營銷服務 #增值服務 #騰訊 #超級人口 #微信 #毛利率 #代理式人工智能 #00700
更多世事政情文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

關稅戰 | 據報特斯拉計劃恢復從中國運送零件至美國

15/05/2025 10:14

關稅戰

特朗普中東行的商務之外

15/05/2025 10:10

大國博弈

高息定存 | 中銀恒生齊減定存息，3個月及6個月存期失守3厘

13/05/2025 16:57

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk