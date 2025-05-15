筲箕灣嘉禾自助售票戲院全新登場，長者票$20起，IMAX $65起，星期三2D全日$40優惠！

最近，嘉禾院線首間以全新「自助售票戲院」概念營運的筲箕灣嘉禾銀河廣場正式登場，新賣點未知有否助控制成本。不過，對戲迷來說嘉禾院線兩大著數優惠幾吸引，長者戲票$20起及IMAX $65起，星期三2D全日劃一$40收費。整個5 月用八達通於嘉禾院線戲院票房單一消費滿$150，即可獲贈$10小食部現金券！

2025年嘉禾黃埔、北角新光戲院和旺角新寶戲院先後結業，加上香港電影市道不景氣，好多影院都諗計仔吸引戲迷入場！筲箕灣嘉禾銀河廣場為嘉禾院線首家「自助售票戲院」，戲院設現場自助售票機，戲迷可現場自助購票，方便快捷。如於嘉禾院線網站、手機App或AlipayHK購票，享受網上購票免手續費優惠。

官方稱雖然是自助售票戲院，現場依然會有戲院同事當值，包括於觀眾入場時檢查戲票或掃確認購票後所得的QR code，所有影廳將於開場前5分鐘開放入座。同事亦會進入影廳巡視、定時清潔。

大家都好關心自助售票戲院有冇爆谷、汽水及零食供應，院方指戲院會繼續售賣飲品及零食，但請留意只接受電子支付。大家記得保持環境整潔，睇完戲記得帶走隨身物品及垃圾。

嘉禾院線睇戲兩大著數

著數一︰嘉禾院線IMAX$65起、長者$20起及學生$30起

大家日後去筲箕灣嘉禾銀河廣場賜戲有全新體驗之外，嘉禾院線亦推出兩大著數優惠。即日起，嘉禾院線全線戲院推出「至抵」票價，票價低至IMAX$65起，學生$30起，長者$20起，價錢極吸引，而網上購票繼續$0手續費。

星期三睇戲更加著數，「星期三集戲！2D全日劃一$40票價」優惠繼續，戲院更定期推出小食部及會員優惠。

凡成為GH Moviegoer 嘉禾院線會員，可享受全年正價戲票9 折，小食部消費85折而每次睇戲買小食都可以賺取積分換限定獎賞，生日月內消費可獲雙倍積分著數。留意，票價會因應不同戲院/放映版本/片長或與發行商有特別協議而略有不同。

著數二︰贈$10小食部現金券

整個五月於嘉禾院線以八達通消費有著數！由2025年5月1日起至5月31日，只要於嘉禾院線戲院票房單一消費滿$150並以八達通付款，即可獲贈$10小食部現金券。數量有限，先到先得，送完即止。

領取優惠三部曲

1打開八達通App參加「好賞嘟」，並加入商戶「嘉禾院線」

2嘟卡畀錢唔洗開App，獎賞自動落袋

3賺賞後去戲院小食部出示優惠券即可兌換優惠

此推廣適用於全線香港嘉禾院線戲院小食部。每次消費時必須使用已綁定「好賞嘟」的八達通卡消費，否則將不會獲發電子獎賞。電子獎賞將於相關交易完成後七天內發放並顯示在八達通App內。所有獎賞數量有限，先到先得，換完即止。參加者如因獎賞名額有限而未能換領獎賞，嘉禾院線不會作任何補償或補發獎賞，詳情使用細則請留意官網。

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