狂人未棄高關稅，減債削支始正路

中美在日內瓦進行經貿會談後，在5月12日公布「聯合聲明」，雙方都「認識到可持續的、長期的、互利的雙邊經貿關係的重要性」。

美方對華關稅暫減回至20%（因芬太尼問題仍未解決），加10%（與其他國家一樣），90日以後再議。中國對美關稅是10%，也是90日後再作定奪。

逾8萬億美元國債，年內到期

包括反華媒體在內的世界輿論，普遍認為中國是佔了上風。這不奇怪，是美國總統特朗普(Donald Trump)無端挑起貿易戰，把關稅弄至兩國瀕臨脫勾的局面；又揚言任何國家若要報復，便要面對美國進一步的反制。但中國推出報復性關稅後，美國卻往起點方向撤退，還承認可持續、長期、互利的雙邊關係很重要。為何美國白搞了這麼多折騰後，卻近乎全面撤退？她不怕予人「不堪一擊」的印象嗎？

美國今年有逾8萬億美元國債到期，須借入巨款償債。(AP)

美國恐怕也是無可奈何。特朗普推動了自殘式的關稅戰後，美國政府的形象繼續下滑，其反覆無常的行徑，更使人認定美國不再是一個可靠認真的國家，此種局面對美元及美債的可信任度都大為不利，但在這節骨眼上，美債今年到期的超過8萬億美元，未來兩三個月內便到期的也可能有5.6萬億美元，這便意味著美國政府短期內要借入巨款償還這些舊債。倘若關稅戰引伸出的問題仍懸而未決，那麼新的美債便不會這麼好借，所以特朗普不能不在90天內盡快與各國商議關稅如何解決。

上周突如其來的印巴空戰，可能也對談判起了推波助瀾的作用。巴基斯坦使用中國賣給她的3.5代戰機殲10CE，竟能利用系統作戰方法，用PL15導彈打下了印度五部飛機、一部無人機，而印度被擊落的飛機中，竟有三部是法國最先進的4.5代戰機「陣風」，巴基斯坦一方卻沒有損失飛機。此種戰績轟動世界，軍事評論家獲得足夠證據知道中國戰機質量高超。台灣問題本是特朗普可用的籌碼，但原來中國的軍力遠超預期，台灣沒法抵抗，美國要打這張牌也力有不逮，以為可用的牌變成廢牌，為免夜長夢多，與中國談判時還是及早爭取得些結果為妙。

加逾10%關稅仍高，傷人自殘

中方的談判者其實毋須這麼快便與美國達成第一輪協議，多拖兩三個月，美國人民會更加感受到關稅戰所帶來的痛苦。

美國開打關稅戰，令自己人民生活負擔增加。(AP)

朋友告知，他近日要買一中國造的禮物送給在美國的孫女作生日禮物，本來價錢是7美元，但現時要多加20美元交稅及作手續費。此種物價壓力需維持更長的時間，才可使美國人民印象深刻，更抗拒政客再搞自殘關稅戰。也許中國政府宅心仁厚，不想做得太絕，所以才提早談判，放美國一馬。

不過，不要以為現時的關稅戰已塵埃落定，萬事大吉。特朗普縱然痛改前非，不再反覆無常，10%以上的關稅仍是非常高的，不利各國貿易。美國近半世紀以來，關稅在低位徘徊，1975年所有進口商品的平均關稅率為3.9%，1995年已跌至2.5%，2017年關稅戰前更只得1.4%，隨著關稅戰開打，關稅在2024年才升至2.4%。此種低關稅有利於營造全球經濟一體化，推動全球生產力。

90天暫緩期以後，若特朗普所受教訓仍不足夠，很可能美國對世界的關稅率還會提高。縱使樂觀一點，關稅是10%，對美國人民影響有多大？去年美國入口商品價值佔其GDP 11.31%，若徵收10%關稅，其作用與美國徵收10%銷售稅分別不大，關稅稅額便大約等於其GDP的1.131%。2024年聯邦政府（不計州政府）的總稅收（入息稅、社會安全稅與關稅）等於GDP的16.85%，若突然再增加上述的關稅，便等於總稅率上升了6.7%（1.131除以16.85），民間的負擔不可謂不沉重。

特朗普認為高關稅對美國經濟無重大負面影響 (AP)

特朗普一幫的人會說，美國歷史上也曾實施過高關稅，但經濟一樣有迅速發展，所以10%的關稅並無重大負面影響。表面看來，這說法有正確的部分，歷史上美國很長時間都是高關稅的。1830年，在所謂的「厭惡性關稅」實施兩年後，美國所有進口商品平均稅率高達57.32%，遠高於上述的10%。在美國經濟迅猛增長的所謂「鍍金年代」（Gilded Age，1870至1900年），關稅率則從1870年的44.89%反覆下滑至1990年的27.5%，有下滑，但稅率依然極高。

不過，這毫不證明特朗普正確，原因起碼有二。第一，那個年代剛值內戰結束，美國疆土大幅擴闊了，移民人數甚多，光是到加州掘金已帶來不少經濟效益；第二，19世紀美國並無入息稅，聯邦政府收入只靠關稅，其對入口商品的稅率雖高，但相對於GDP仍只是3%左右，遠低於近年聯邦總徵稅率所佔GDP幾乎達到的20%。

施政與時代脫節，動搖經濟根基

美國的入息稅在1913年才成立，在此之前，聯邦政府總稅收（只有關稅，沒有其他稅種）只有GDP的3%，但其後入息稅不斷增加，1933年又引入其他稅種，美國便變成一個主要倚靠入息稅及低關稅的國家，整個經濟結構也作出調整至與此相適應，特別是在低關稅下，美國與其他國家發展出緊密的經貿關係及複雜的供應鏈，生產力大升。現時美國就算只把關稅稅率提高到10%，已是原本稅率的幾倍，足以動搖美國經濟的根本，對其貿易夥伴也有重大影響，害己害人，別人也會報復。美國要做的，是減開支減債，不是加關稅。

（本文原載於5月16日《香港經濟日報》）