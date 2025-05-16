印巴衝突突然停火，美國高層為何極度失望？國內有個網主，靜思有我有如下想法：

5月7日印巴空戰以後，法新社、《印度時報》等媒體報道，特朗普表示，他剛剛聽說印度對巴基斯坦發起了誅殺行動，並希望事態升級能盡快結束。法新社5月8日報道，美國副總統萬斯表示，印度和巴基斯坦之間的衝突，從根本上來說不關美國的事，同時主張緩和局勢。世界上的事情千千萬，不關美國的事千千萬，你有必要對每一件事情都強調這事不關美國的事嗎？世界上只要出了甚麼壞事，美國的第一反應往往是聲明這事不是他幹的。為甚麼呢？因為世界上的髒事大部分都是他幹的，即便有小部分真不是他幹的，地球人也會懷疑是他幹的。為甚麼呢？因為爆發這一次印巴衝突符合美國的利益，很不符合中國的利益。印巴衝突爆發的時間點恰恰又在中美貿易戰、關稅戰鬥爭最為緊張和激烈的時候。

貿易戰有四個層級：

第一個層級就是我們現在看到的貿易戰。前面應該加上貨物兩個字，因為直涉及貨物貿易領域。貿易包括貨物貿易和服務貿易，平時沒有特別說明時，我們經常也默認貿易就是特指貨物貿易。然而現在我們必需要細究一下了。第二個層級，服務貿易戰。可是服務貿易戰美國根本就不可能打贏。

美服務貿易戰不討好

這要說一下特朗普的貨物貿易戰的如意算盤。他曾經說過大意如此的話，貿易戰對貿易逆差的國家有利，但對貿易順差的國家不利。特朗普打貿易戰並不是沒有深思熟慮，拿美國和中國來說，美國每年賣到中國1600億美元的商品，而中國賣到美國5000多億美元的商品。如果打了貿易戰導致貿易歸零，那麼美國只損失1600億美元，而中國損失5000億美元。請問，誰劃得來，誰吃虧大，誰扛不住？所以，特朗普不傻，但這個算盤只是小學級別的。因為他忘了一件事，中國賣到美國5000多億美元的大部分商品，美國找不到替代品，但美國賣到中國的1600多億美元的商品，大部分都能找到替代品。所以，特朗普的貿易戰，至少對中國的這一戰，中國即便不反擊，他都打不贏，更何況中國還要反擊。這是特朗普目前在貨物貿易戰陷入困境的根本原因。

到了服務貿易戰領域，事情就簡單了。美國對全世界的服務貿易是順差，2024年的順差額是3000億美元，也就是他對別人出口的多，但別人對他出口的少。那麼，即便按照特朗普的小學級別的算法，如果在服務貿易領域打貿易戰，大家貿易都歸零，他的損失比別人的損失大，所以美國肯定扛不住。就在美國發起的所謂對等關稅正式生效的第二天，4月10日，歐盟委員會主席馮德萊恩表示，如果跟美國的關稅談判失敗，歐盟準備將大西洋兩岸的貿易戰大幅擴大到服務領域，可能會對包括數字廣告收入徵收關稅，這將打擊Meta(US.META)，谷歌(US.GOOG)等美國大型科技公司。簡單一句話，如果在貨物貿易領域搞不定美國，歐盟計劃在服務貿易領域向美國發起攻擊，一定是美國的薄弱環節，所以美國在貨物貿易領域一籌莫展的時候，想升級到服務貿易領域，想都別想。好了，從第一層級，貨物貿易，升級到第二層級，服務貿易。

貿易戰第三層級，金融領域。金融領域就更別說了，一提到金融領域，我們就會想到美國國債，現在世界各國手上握有大量的美國國債，搞煩了，只要立刻賣出美國國債，美國國債的價格就會大幅度下跌。美國如果國債發行不出去，也就是借不到新債，美國這個國家就要崩潰。5月1日，日本財務大臣加藤聖信表示，日本持有的逾1萬億美元巨額美國國債是日本在與美國進行貿易談判時可用的工具之一。他還進一步明確說，4月份市場對美國國債的大規模拋售可能影響了美國與日本談判的方式。加藤聖信還意味深長地這麼說，截至今年2月，日本共持有近1.13萬億美元的美國國債，是美國最大的海外持有國，其次是中國，持有7843億美元。日本媒體解讀為，加藤聖信是在喊話中國一起行動，在美國國債問題上對美國下手。總而言之，跟服務貿易領域一樣，如果特朗普想升級貿易戰升到金融領域的時候，正好是他的坑，對手還準備在這個領域伏擊他呢，所以他想都別想了。

經濟贏不了就搞動盪

特朗普如果想升級貿易戰，升到服務貿易領域不行，升到金融領域也不行，那還能升到那裏呢？那就升級到第四個層級，地緣政治領域。那就是在主要對手的周邊製造動盪、動亂，最好是戰爭。這是美國長期以來的拿手好戲。美國在這方面的經典戰力是科索沃戰爭，歐洲是美國的盟友，但是歐洲在1999年1月1日正式使用了歐元，這是在挖美元霸權的根基。然後呢，歐元正式使用之後的兩個多月之後，1999年3月24日，科索沃戰爭爆發，於是歐洲的資本驚慌失措，紛紛逃離歐洲。歐元的匯率從1.07美元兌1歐元大幅下跌到0.82美元，下跌30%。歐元也是初面世即失敗，此後20多年都沒有實現既定的計劃。

其他例子不列舉了。所以，在經濟領域搞不贏的時候，就策動對手周邊出現動盪、動亂和戰爭，是美國的拿手好戲。因為他經常這麼幹了，所以地球人經常這麼懷疑他。所以在貿易戰的關鍵時刻，他的主要對手中國周邊竟然也發生了印巴衝突。美國總統特朗普需要刻意向世人表白，我剛剛才知道這個事，意思是我原來不知道。他的副總統萬斯要特別強調，這是一場與美國無關的戰爭。很遺憾，由於你撒這樣的謊太多了。有人可能會說，這次印巴衝突的爆發是因為有恐怖分子殺了幾十個人，美國會真棄惡恐怖分子嗎？美國歷來跟各種各樣的恐怖分子勾勾搭搭，這也是美國的傳統。

早期的拉登和阿爾蓋達組織是美國支持的，早期的阿富汗塔利班是美國支持的，早期的伊斯蘭國是美國支持的。最近這幾個月跟美國航母打得不可開交的胡塞武裝，在早期也是美國支持的。可以這麼說，世界上有點影響力的，有恐怖行徑的組織，不管後來怎麼演變，在早期沒有受到美國支持的，目前還沒聽說過。那麼，美國支持一下當下的某個恐怖組織，對印度人發起衝擊會是一件很新鮮的事嗎？

印巴衝突鬧大不利中國

此外，即便這一次不是美國人直接支持恐怖組織殺死印度人，美國完全還可以自己僱人親自動手。如果這次印巴衝突不能得到很好的解決，對中國將是一個極大的掣肘。比如，一個動盪的周邊環境必然會影響國際資本的信心，有誰會願意在一個雞飛狗跳的環境中投資做生意呢？你會安心嗎？再比如，如果戰事久拖不決，中國會顧及中巴經濟走廊的安全和穩定，美國則會趁機說他負責調停印度，但中國必須給他好處。

以特朗普的個性，那很可能又是一次漫天要價，中國又要投入很多資源去解決這個問題。好在，巴基斯坦用中國產的武器和體系化作戰能力乾脆利落地幹倒了印度，讓印度不得不同意停止戰爭。如果中國產的武器不行，這場戰爭的結果就是另外一個樣子，中國的麻煩就不會在四天之內得到解決。

這一次印巴衝突，從表面上看跟中國無關，而實際上，不管是衝突的發生，還是衝突的解決，還是衝突的結果，都與中國息息相關。中國的實力，但凡弱那麼一點點，就這一件事，就夠中國喝一壺的。中國崛起要打很多仗，比如貿易戰，每一仗又會分化成很多戰場，比如印巴衝突，每一次都不容有失，都必須勝利，只有這樣，我們才能走向星辰大海。革命尚未成功，同志仍須努力。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）