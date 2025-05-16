翠亨邨時令推介——萬綠湖水庫大魚頭！漁家手工風味烹製 清甜鮮滑！

踏入初夏，翠亨邨的廚師為一眾饕客帶來一系列時令粵菜，亮點是以肥美「萬綠湖水庫大魚頭」入饌的兩款菜式——「鴛鴦剁椒蒸水庫大魚頭」及「家燒水庫大頭魚」，另外還有鮮味的「金蒜銀絲蒸爆膏大頭蝦」及經典的「金蒜銀絲蒸爆膏大頭蝦」，想吃的話，要把握機會，因為供應期及數量有限，由即日起至6月30日提供，快快約飯腳！

不少識食的美食家，都喜歡吃大魚頭，因為特別滑及鮮香，但好食的大魚頭絕對「可遇不可求」！翠亨邨特別挑選了來自中國廣東省河源知名的萬綠湖水庫大魚頭來入饌，萬綠湖水來自青翠的山林，以清澈純淨又無污染的水質清澈聞名，湖水素質達到一級飲用水標準，在這裏天然養殖出來的活魚，肉質結實有彈性，味道清甜鮮滑，不帶一絲土腥味，而魚頭更是飽滿兼含豐富營養，深受食家歡迎。

想品嘗原汁原味的魚頭，清蒸最能體現其鮮美，「鴛鴦剁椒蒸水庫大魚頭」選用每個重約1.5公斤的水庫魚頭，肉質鮮嫩無比，魚頭左半邊鋪上經剁細的紅剁椒，右半邊鋪上經剁細的青剁椒，形成鴛鴦雙色，連同自家調製醬汁等清蒸約十多分鐘，色澤鮮艷又惹味，令人食慾大增。

鴛鴦剁椒蒸水庫大魚頭 $688/整個、$368/半個

除了清蒸煮法，以傳統粵式方法烹製之「家燒水庫大頭魚」亦是另一個不錯的選擇。先把同樣來自河源萬綠湖重約1.5公斤的水庫魚頭用高溫油泡，瞬間鎖住魚頭鮮味，然後加入經炆炒的豬肉絲、冬菇絲及自家調製蠔油醬汁等炆煮約十多分鐘，使魚肉充分吸收醬汁精華，醬香濃郁且香氣四溢，大魚頭肉質鮮嫩細膩，令人回味無窮。

家燒水庫大頭魚 $688/整個、$368/半個

時令鮮味還有呈現蒸製工藝的「金蒜銀絲蒸爆膏大頭蝦」，嚴選越南直送爆膏大頭蝦，配金蒜及粉絲，連同蒜粒一同清蒸，蝦肉爽脆彈牙，蝦膏濃郁綿密，粉絲盡吸精華鹹鮮清香，鮮味十足。

金蒜銀絲蒸爆膏大頭蝦 每隻$48（兩隻起）

另外還有嫩滑爽彈的「銅盤蒸原味雞」，特選本地走地雞，加入紅棗及大頭菜絲，將雞件以傳統方法放於導熱均勻的銅盤上蒸煮，只需十多分鐘便蒸好，能極速鎖住雞的鮮味，保持雞皮脆爽，肉質嫩滑，紅棗及大頭菜增添惹味層次。

銅盤蒸原味雞 $528/整隻、$268/半隻

翠亨邨（尖沙咀店）

地址：尖沙咀彌敦道132號 Mira Place 1, 5樓

電話：2376 2882

翠亨邨（中環店）

地址：中環皇后大道中16-18號新世界大廈2樓

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