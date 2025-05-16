CASETiFY 出喼！全新21吋/29吋行李箱：防摔、防刮印花、永久保養！可選擇專屬個人化設計：寫名/字、揀顏色/圖案/字款

提起CASETiFY，大家都會想起手機殼，除了顏色及圖案選舉多，最重要是防護力比較強，襟跌襟撞，很適合用來保護（售價愈來愈的）手機！最近CASETiFY進軍旅行領域，推出了「Bounce防摔行李箱」，當然以防護力強為賣點，同時貫徹品牌提供手機殼個人化設計服務，就連喼都可以印名印字及揀圖案，如果你是CASETiFY的fans又準備買喼，可以考慮一下！



CASETiFY「Bounce防摔行李箱」共有3款顏色可以選擇。

全新「Bounce防摔行李箱」系列共有兩個尺寸，分別是21吋手提行李箱及29吋大型行李箱，各有3款顏色（紅、黑、藍）可供選擇。行李箱使用Bounce彈力保護角，提升防摔保護力，以及德國Bayer’s Makrolon聚碳酸酯外殼，提供卓越抗衝擊耐用性。系列通過多項嚴格測試，包括里程測試、樓梯測試、手柄急拉測試、防摔測試及耐寒性測試，確保行李箱具備高品質及卓越性能，應對旅途上的各種挑戰。



「Bounce防摔行李箱」共有兩個尺寸，分別是21吋手提行李箱及29吋大型行李箱。



Bounce彈力保護角，提升防摔保護力。



日本Hinomoto 360° 靜音旋轉輪及滾珠軸承。



優質YKK拉鍊與TSA認證密碼鎖，更具備抗穿刺功能。



內置隱藏式智能追蹤器口袋，隨時定位行李。

CASETiFY手機殼其中一個受歡迎的原因，是訂製個人化設計，即是可以揀圖案、印字或印名，而CASETiFY的喼都會提供這個選擇，有3款品牌專屬的獨家字體，各有多種字體顏色、不同的擺位，以及背景可以揀，雖然未算是獨一無二，但應該會很難跟其他人撞款，在機場或酒店都不易拿錯行李。



可以訂製個人化設計，不用另外加錢。



最基本的字體「The Skyline Font」，最多可以印9個英文字母。



優雅手寫形態「The Milano Font」，具有3種格式，包括這款斜紋重複圖案。



「The Skyline Font」有8種色塊背景選擇，包括雲朵。



「The Skyline Font」另有可愛的心心背景選擇，女生們可能會喜歡。

21吋手提行李箱的尺寸是：9吋 x 13.9吋 x 21吋，重量是8.23磅/3.74公斤，價錢為$4,089；而29吋大型行李箱是：14.8吋 x 17.5吋 x 29.7吋，重量是14.3磅/6.5公斤，價錢為$5,729。

CASETiFY Travel 系列

網址：https://www.casetify.com/casetify-travel/testing-standards