靈活運用年金收入 保障健康退休生活

香港人愈來愈長壽，退休後沒有主動收入，可是衣食住行等各種日常生活開支卻不會停，醫療保健的相關支出更是不容小覷。若沒有周詳的退休理財規劃，各種開支可能會讓積蓄提早乾塘。





壽命延長 支出不減



隨年齡漸長，銀髮族對醫療服務的需要少不免會增加，當中不僅包括常規檢查或治療的費用，慢性病如高血壓、糖尿病、心血管疾病等的藥費亦不容忽視。 此外，行動不便的人士還可能需要聘請家傭或看護等專業人員協助起居生活, 而且出入醫院覆診也有可能要乘搭的士。

再者，萬一出現醫療通脹，銀髮族所面對的財政負擔有機會進一步上升。雖然投保醫療保險可防患於未然，減輕突發醫療費用壓力， 但保費也有機會隨年齡增加或理賠次數而有所調整。一旦無法支付保費，就有機會面臨 「斷保」風險。

香港年金計劃 靈活應付開支 安享「第二人生」

為了在退休後仍能從容面對各項生活開支，銀髮族可以考慮透過年金產品，把部分退休儲備轉化為一個穩定的收入來源，用年金收入應付日常支出或幫補部分醫療相關費用。

香港年金計劃是「長派長有」的即期終身年金，由香港年金有限公司承保，專為60歲或以上的香港永久性居民而設，協助銀髮族將積蓄轉化成金額不變的「長糧」1，讓他們有序地提取自己的退休儲備。知道自己每個月都會定時「有糧出」，生活就變得更有預算。

辛苦工作了大半生，銀髮族值得好好享受「第二人生」。香港年金計劃提供的每月年金收入金額保證不變1，幫銀髮族鎖定一個穩定收入，讓理財更有預算之餘，亦可保持生活質素，安心享受精彩退休。

1保證每月年金金額會因應受保人投保時的年齡及性別而有所不同。如保單作部份退保或特別款項提取，其後的保證每月年金金額將會減少。

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