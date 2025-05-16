端午粽子推介：IKEA首推D197貓山王榴槤水晶粽、奇華端陽粽八折優惠及台式五香肉燥粽回歸

榴槤Fans端午節有冇興趣一試IKEA新推的 D197貓山王榴槤水晶粽應節？迷你水晶粽細細件卻有滿滿榴槤果肉，解凍即食好方便。另外，今年奇華餅家共推出八款端陽粽，包括大受歡迎的台式五香肉燥粽，無論門市或網購5 月31日前購買都有折扣優惠及著數！

今個端午佳節IKEA推出三款自家製特色粽子，包括 D197貓山王榴槤水晶粽、 川味臘肉蛋黃肉丸粽及梅菜粟米素肉丸素粽。IKEA推出限定款 D197貓山王榴槤水晶粽，嚴選馬來西亞直送的頂級D197貓山王製成，綿密果肉內餡與晶瑩剔透的水晶皮好夾味！迷你貓山王榴槤水晶粽一包有三件，只需解凍即可食用。

D197 貓山王榴槤水晶粽HKD $43

IKEA 川味臘肉 Vs肉丸素粽

甜點粽子之外，IKEA另全新推出川味臘肉蛋黃肉丸粽，以原隻蛋黃為傳統鹹香餡料，配搭帶有獨特香味的川味臘肉以及經典IKEA瑞典肉丸，拆開粽葉即撲來陣陣微辣香氣，多層次味道及口感。素食的朋友，可以一試IKEA全新推出梅菜粟米素肉丸素粽，植物素肉丸以豌豆蛋白、燕麥、薯仔、洋蔥和蘋果製成，另加入蘑菇、番茄與烤蔬菜粉增添鮮味。

川味臘肉蛋黃肉丸粽HKD $29

梅菜粟米素肉丸素粽HKD $23

購買點︰各大IKEA瑞典美食廊發售

https://www.ikea.com.hk/zh

奇華餅家八折優惠或贈30元現金券

奇華餅家今年推出份量十足的「雙黃金華火腿瑤柱裹蒸粽」、傳統經典的「陳皮豆沙梘水粽」、香辣惹味的「極上珠姐XO醬五花腩肉粽」外，更徇眾要求再度推出肉香四溢的「台式五香肉燥粽」。

「種粽滋味」套裝 包雙黃金華火腿瑤柱裹蒸粽、極上珠姐XO醬五花腩肉粽及陳皮豆沙梘水粽各一件 優惠價：港幣288元正 / 澳門幣302元正 （原價：港幣296元正／澳門幣310元正 ）

「台式五香肉燥粽」以台灣的優質肉燥入饌，並加入自家秘製醬汁調味的上乘五花腩肉，帶出更濃郁的肉香。5 月31日前購買任何粽可享八折優惠或獲贈港幣30元現金券乙張。

「台式五香肉燥粽」港幣72元正 / 澳門幣76元正

即日起至5月31日購買奇華粽子有優惠，門市優惠一：以正價購買任何粽滿港幣100元，並以 Alipay或渣打信用卡結帳，即享八折優惠。

門市優惠二：以 Alipay或渣打信用卡購買「種粽滋味」套裝或禮券，可享優惠價港幣288元正（原價港幣 296元正）再八折。

門市優惠三：以正價購買五月粽現貨或禮券滿港幣148元即獲贈港幣30元現金券乙張。

「奇華Fans」會員於即日至5月31日期間在奇華餅家分店（香港國際機場分店除外）購買五月粽現貨或禮券折扣後滿港幣50元，即可獲贈印花一個，集齊四個印花即可換領港幣20元電子優惠券乙張，優惠券有效期至2025年6月30日，於奇華餅家全線分店（香港國際機場分店除外）購買任何正價產品滿港幣50元即可作港幣20元使用。

奇華餅家網店

https://bit.ly/3G3QcTj

查詢：2785 6066