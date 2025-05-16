麥當勞超筍優惠︰$1咖啡、12件麥樂雞、兩款套餐只售$30！超值早餐$18起、D24榴槤新地減$3

新一輪麥當勞著數超筍！由5 月19日起一連五天麥樂雞（12件）套餐、板燒雞腿飽套餐以及雙層芝士孖堡套餐只售$30，加上限時優惠$1 McCafé 即磨黑咖啡，優惠超震撼！早餐方面則有$18起醒晨超值選配飲品，tea time鬆一鬆可揀$20 麥麥配下午茶優惠，榴槤 fans記得把握機會享用真．D24榴槤新地減$3優惠，和半價追加榴槤蓉一球即慳$9。

5月19日至5月25日麥當勞App一連五天推出「$30麥樂雞（12件）套餐」、「$30板燒雞腿飽套餐」、以及「$30雙層芝士孖堡套餐」震撼優惠！所有$30套餐更可選擇以$6.5升級加大套餐、$9.5升級大大啖套餐，或以$9.9升級大大啖套餐配McCafé厚椰奶鐵。

$1 咖啡咁抵去邊搵？全線麥當勞於上午11時後推出「$1 McCafé熱／凍即磨黑咖啡」優惠，McCafé 採用的100%「雨林聯盟認證」house blend咖啡豆Cocoa Tazza 早前榮獲「咖啡界奧斯卡」金獎，從全球750個參賽咖啡豆中脫穎而出，勇奪世界級殊榮。

麥當勞App會員可於全線麥當勞餐廳享受「$1 McCafé熱 / 凍即磨黑咖啡」優惠。

與此同時，麥當勞App繼續供應「$18起醒晨超值選配飲品」，共有5款不同口味的漢堡飽可供選擇，包括「$18麥芝蛋飽配飲品」、「$20火腿扒芝士飽配飲品」 以及「$23魚柳飽、炒雙蛋飽或豬柳蛋漢堡配飲品」。

除此之外，指定超值套餐減$5優惠再臨，星期一至五下午3時 至 6時仲可以$20 歎麥麥配下午茶，至於榴槤fans必要留意真．D24榴槤新地減$3及$9追加榴槤蓉一球優惠，把握機會於期間享受啖啖榴槤新地滋味，但記得於於甜品站櫃檯換領，不能用手機點餐呢！

優惠不適用於麥樂雞(6件)麥麥食超值套餐、豬柳蛋漢堡麥麥食超值套餐、板燒雞腿飽套餐、雙層芝士孖堡套餐、麥炸雞系列套餐及脆爆雞腿飽系列套餐

$20 歎麥麥配下午茶，可選魚柳飽、麥香雞、麥樂雞（4件）、脆香雞翼（2件）、原味麥炸雞（1件）、蜜糖BBQ麥炸雞（1件）、士多啤梨新地或朱古力新地及蘋果批；飲品可選中汽水、細杯裝熱即磨黑咖啡、細杯裝熱港式奶茶、細杯裝熱檸檬茶、細杯裝熱檸檬水及熱朱古力，或加錢升級其他飲品

半價追加榴槤蓉一球(慳$9)優惠需於甜品站櫃檯換領，不能用手機點餐

真．D24榴槤新地減$3優惠需於甜品站櫃檯換領，不能用手機點餐

McCafé咖啡套票優惠$100任選8杯指定咖啡，包括細杯裝熱即磨黑咖啡、細杯裝熱即磨鮮奶咖啡或細杯裝熱椰香鮮奶咖啡，套餐內八張指定咖啡換購券適用於早上6時至午夜12時， 每次使用換購券時只需繳付$10。

飲品升級優惠 ： +$5 轉大杯裝熱飲 、+$8轉凍飲(包括厚椰奶鐵) ，另可滋味加配+$10豬柳漢堡、+$12豬柳蛋漢堡或+$12 魚柳飽以及其他McCafé櫃檯指定食品。