一個比巴菲特更穩陣的操作

美股大升多年，來到歷史高位，不少人見特朗普常用行政命令手法治國，感覺不確定性大增，因而考慮在高位沽股套現。套現後，資金有何好去處？等待好機會重新再入市？若沒有一個資產配置的概念，變相time the market，所謂「低買高賣」難度甚高，大多數投資者皆失敗收場。因此，套現前最好先想好安置資金的地方，令投資更穩陣。

此時此刻，巴菲特持有前所未有的大量現金，他如何處置資金靜心等機會呢？他多數會保留現金及買入美債收息。作為散戶，有甚麼比這個操作更穩當呢？先不談那些高難度動作，例如沽出部分持股再作對沖之類，這裏想討論一些散戶都能輕鬆做到的穩陣操作，就是減債。例如清還樓宇按揭，因為往日你欠下一個債，付出3%債息成本，今天把它還掉，變相保證有3%回報，這個回報比巴菲特的操作更有保證。

樓按有一個很特別的地方，利息未必是重點，個人開支的現金流更值得關注。假設一份500萬元按揭，分30年供，多年前的H按Plan計算下，每月約供款18000元，每年支出就是216000元。假設利息不變，這個供款額會一直維持30年。而18000元的供款額當中，本金與利息的比率會隨著年期調整。

對已供款多年的業主來說，清還樓宇按揭能帶來穩定回報。(Shutterstock)

試想想，開始按揭計劃不久後就想把按揭清還，需要500萬元，省得每年216000元的供樓支出，約4.3%，這個不是利息，而是省下的個人財務現金流。假設供樓多年之後，如今未清還按揭只剩下100萬元，要把按揭清還，只需要100萬元，同樣省下每年216000元的供樓支出，省下現金流的假想回報達21.6%。這個現金流回報效能跳升，明顯來自多年來的供款，例如用了20多年清還了400萬元所致。重申一次，這只是影響個人財務現金流，與利息計算無關。

有人偏向保留按揭，因為供樓按揭的利息部分能免稅，寧願找其他投資回報，又或者善用銀行提供的Mortgage Link戶口作對沖。借此可以深入一點解釋，有關免稅部分，小心因小失大，以剛才例子，一年供款利息只不過10萬元左右，就算達最高稅率17%，這是少於2萬元的數字，相對整份資金的處理實在微不足道。

加上，這個操作主要不是針對利息問題，而是現金流。供款18000元，當中利息部分在供款初期佔一半左右，後期會不斷下跌，而Mortgage Link戶口多只能做總按揭金額的一半，即一半的一半，所以只能大約產生4000多元的利息而已，並不能立竿見影地減省18000元的供款現金流。當然，還有另一半金額可放到其他投資，但這也是投資風險問題，追樓按利息部分需要3%回報，連同本金部分需要超過6%回報，要得到這個回報，哪有無風險的保證？

過去投資環境好，利率低迷多年，盡用槓桿令不少人加速致富，以前亦分享過「資產負債跑馬仔」的概念（見連結）。如今投資環境不確定性大增，利率被暗暗上調了不少，同樣500萬元的按揭，當下的按揭計劃起碼需要每月還款近25000元，每年供樓開支即約30萬元，整個計算大不同。已經供款多年的，此刻減債，值得考慮。

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