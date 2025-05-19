人氣烘焙咖啡店Soft Thunder推出升級版「千層脆片蛋撻」！加推出新口味「咖啡黑糖麻糬千層脆片蛋撻」

喜歡酥皮烘焙產品的朋友，一定認識Soft Thunder，最熱賣的酥皮蛋撻，更加令人一試愛上！務求令酥皮撻殼、蛋漿蛋香均提升至更高層次，多年來仍不斷試驗，以力臻完美的理念將食譜進化，近日推出了「蛋撻3.0版本」，酥皮一片片又薄又脆，因此命名為「千層脆片蛋撻」，口感獨特又美味，絕對可以一口氣吃兩個！另外更推出新口味「咖啡黑糖麻糬千層脆片蛋撻」，咖啡味的蛋漿配上黑糖拉絲麻糬，味道及口感層次又登上另一高峰，咖啡及麻糬控必試！

Soft Thunder最新研發的「原味千層脆片蛋撻」，除了酥皮特別香脆之外，蛋香更是濃郁。酥皮麵糰選用法國牛油及兩種日本麵粉混合而製成，其筋性稍低而穩定性高，並改變摺疊酥皮的方法，令撻殼焗好之後，層次分明，像紙一樣又薄又脆。而升級版的蛋漿，絕不加水，以日本蛋混合湖北蛋調配而成，日本蛋取其滑溜質感，而湖北蛋一向以蛋香及黏稠質感而聞名，兩者結合再加入法國忌廉，令餡料像燉蛋滑嫩香濃。

「原味千層脆片蛋撻」每件只是$13，非常抵食！（攝影：Katty）

「千層脆片蛋撻」果然名不虛傳，從來都未食過如此又薄又脆的蛋撻酥皮，與蛋漿的比例剛剛好，不會過分甜膩。（攝影：Katty）

以日本蛋混合湖北蛋，再加入法國忌廉調配而成的蛋漿，又香又滑。（攝影：Katty）

除了原味，更同步推出新口味「咖啡黑糖麻糬千層脆片蛋撻」，蛋漿用上同樣比例調配，額外加入香濃咖啡，另有一層黑糖麻糬，增添煙韌柔軟質感，咖啡及麻糬控一定喜歡！兩款口味的千層脆片蛋撻，每日於店內自家餅房新鮮出爐，客人可品嘗到最新鮮的滋味。

「咖啡黑糖麻糬千層脆片蛋撻」（$17），拉絲麻糬又軟又滑，更很適合打卡！（攝影：Katty）

新鮮出爐的「咖啡黑糖麻糬千層脆片蛋撻」，咖啡香氣撲鼻，不過要放涼幾分鐘吃，酥皮會更香脆。（攝影：Katty）

Soft Thunder的招牌獨角酥（Unicorn Puff），是創辦人為了尋回兒時吃過的味道而製作，至今仍是品牌的話題之作，脆筒內放滿細滑忌廉，每一口也是幸福的味道！除了酥皮蛋撻「升呢」，獨角酥同樣推出進化版——脆筒口感變得更輕巧，內餡的粟粉比例調低，質感輕盈不膩，忌廉改用更多牛奶及雲呢拿籽成分，味道更富層次。另外，除經典原味，還有「朱古力味獨角酥」，內餡是輕盈牛奶朱古力，而脆筒外圈則沾上63%法國黑朱古力，平衡甜度之餘亦令朱古力味更突出。

進化版原味及朱古力味獨角酥（每件$32），脆筒輕巧鬆脆，內餡味道香甜。（攝影：Katty）

朱古力味獨角酥，內餡是輕盈牛奶朱古力，脆筒外圈則是香濃的63%法國黑朱古力，朱古力控一定要試！（攝影：Katty）

Soft Thunder的首間麵包店於2021年在堅尼地城開幕，一直深受麵包及甜點愛好者追捧。為了讓更多人可以即席品嘗新鮮出爐的產品，2023年在灣仔開設旗艦烘焙咖啡店，設有堂食座位，環境悠閒舒適。咖啡則與本地著名咖啡烘焙品牌Roastwork合作，一律選用單一產地（Single Origin）的咖啡豆，為客人供應不同風味的咖啡飲品。今個夏天，首次推出「Americano with Fruit Juice」，冰凍的美式咖啡配上橙汁、西柚汁或蘋果汁，既有咖啡的香，又有果汁的酸甜，絕對是消暑佳品！

「Americano with Fruit Juice」，冰凍的美式咖啡配上蘋果汁及西柚汁，每杯$49。（攝影：Katty）

店內還有多款烘焙品，包括鹹味的輕食三文治、牛角包、貝果、蝴蝶酥等。（攝影：Katty）

Soft Thunder

灣仔旗艦店

地址：灣仔皇后大道東31號地下B舖

營業時間：8am–8pm

堅尼地城店

地址：西環堅尼地城北街29-31號地下A號舖

營業時間：11am–8pm