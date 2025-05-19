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19/05/2025

艾威太太趕不及換肝病逝，終年61歲 發帖文抒發感情叮囑好好休息

#藝人 #影視娛樂 #娛樂新聞 #多囊腎 #換肝 #器官移植 #周潤發 #艾威 #家族遺傳 #多囊肝
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Text: wong lin lin rachel

　　藝人艾威的太太陳美玲（Lisa），患家族遺傳性多囊肝及多囊腎，今年初病情惡化，早前他在Facebook發帖文，希望有人拯救太太捐肝解困。可惜，她的情況不斷惡化，出現嚴重黃疸及腹水，最後未能成功換肝，於星期日（18日）病逝，終年61歲。 今日艾威出帖文，字裡行間十分傷感，流露對太太不捨之情，伴侶離開留下孤獨的他，但他溫柔叮囑太太要「好好休息」。

 

 

　　艾威與太太Lisa結婚20年，曾經歷婚姻危機，分居後重修舊好。一直以來她的太太有家族性遺傳多囊肝和多囊腎，以往曾切除14磅子宮巨瘤，艾威一直不離不棄照顧。今年初Lisa病情惡化，上星期更受細菌感染，需入住醫院深切治療部。但情況未有好轉，Lisa出現嚴重黃疸及腹水等症狀，艾威曾在社交平台Facebook出帖文作出呼籲，希望有心人可以捐活肝助太太度過難關。

 

 

　　可是，Lisa未等到好心人的協助，昨日（18日）下午病逝，終年61歲。經歷打擊，艾威今早在社交平台發帖文，表達對太太的不捨之情，而且多次叮囑太太要好好休息。艾威的帖文如下：

 

　　「美玲美玲，知道妳已非常疲累，請好好休息。 雖然陽光下再不是兩個人的影子， 縱使飯枱上再不是擺放兩個人的碗筷， 儘管看笑片時再不是聽到兩個人的笑聲， 美玲美玲，知道妳已非常疲累，請好好休息； 雖然手機上再看不到妳的來電顯示， 縱使拖羅再聽不到妳回家的腳步聲， 儘管威威再聽不到妳回家時開門的聲音， 美玲美玲，知道妳已非常疲累，請好好休息； 雖然再不用等妳收工回到家才一起吃晚飯， 縱使再不用等妳化好靚妝才一起出門口， 儘管一切都再不用等妳， 美玲美玲，知道妳已非常疲累，請好好休息； 雖然駕車時再不用爭拗該行那一條路線， 縱使蒸魚時再不用爭拗該蒸多少分鐘， 儘管妳親自下廚時再不用爭拗蝦醬通菜是否過鹹。 美玲美玲，知道妳已非常疲累，請好好休息； 但妳的善良，妳的温柔，妳的心，妳的美，會一直都在。」

 

 

　　艾威在支持太太治病的路上，曾經遇過不少人支持。Lisa在治病期間，曾有段時間求生意志下降，艾威為了替太太打氣，欲找周潤發錄語音訊息為她打氣，最後周潤發竟然親自到場探望，更相約Lisa康復後一起跑步及吃菠蘿油，令艾威感激對方的幫忙。

 

 

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