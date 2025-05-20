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關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 國際評論

20/05/2025

特朗普樂見統一，賴清德痴心枉付

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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

    台灣熱話

    本欄每周二更新

Photo: 圖片由作者提供

　　慣於抱美國大腿的民進黨當局，對於華府老大哥的一言一行都特別敏感，一律放大解讀。沒想到特朗普近日評論中美貿易談判時竟然喊出「對統一與和平非常有利」，頓時讓綠營如坐針氈，忙於以各種理由打圓場和安撫支持者。

 

　　自特朗普以關稅手段向全球宣戰以來，民進黨當局一直以局外人身份看中美關稅大戰好戲。尤其美方對華祭出高達145%的天價關稅時，多名高官更喊出，台灣選對邊站在美國一方是正確方向。沒想到中美第一輪正式會談馬上有結果，雙方各降低115%關稅90天，美國對華關稅從145%降至30%，大陸對美關稅從125%降至10%，中方對美在90天內暫停實施24%的加徵關稅稅率。

 

特朗普突然喊出中國開放市場「對統一與和平非常有利」，讓島內綠營大為震驚。（WhiteHouse X圖片）

 

　　打從美國關稅戰一開始，賴清德就立刻舉起雙手跪地投降，宣布以零關稅和美國談判，根本不懂得討價還價的基本常識，導致台灣至今仍被美方徵收高達32%稅率。反觀向來強調不跪的北京，稅率竟然一談就降到30%，讓島內輿論嘩然，質疑賴清德團隊除了投降根本無計可施。更大的打擊是特朗普在記者會中，提及中方展現的態度時說：「他們同意開放中國，完全開放中國。我認為這對中國將會非常好，我認為這對我們也會非常好，而且我認為這『對統一與和平非常有利』。」(They've agreed to open China, fully open China, and I think it's going to be fantastic for China, I think it's going to be fantastic for us, and I think it's going to be great for unification and peace.)

 

　　看似談大陸開放市場的講話，竟然扯上敏感至極的「統一」，讓民進黨當局和綠營傳媒大為緊張，馬上向美方提出詢問。可想而知得到的官方答案當然就是：美國對台政策沒有改變，特朗普的發言明顯是針對美中貿易關係。

 

　　然而筆者認為，特朗普向來講話雖然看似口沒遮攔，但他其實是個精於算計的生意人，發言都有特定目的和盤算。回顧歷史，這個橋段其實是似曾相識。2022年美國前總統拜登受訪時表示，「大陸如果入侵台灣，美國軍隊將捍衛台灣」，當時白宮官員也是以美國對台政策沒有改變回應，深綠學者更推給「失言」打圓場。不過到去年5月為止，拜登類似發言達五次之多，學者才承認美國對台政策開始轉變。

 

拜登在位時多次提及若台海發生戰爭，美軍會「捍衛」台灣，看來並非口誤。（Joe Biden X圖片）

 

　　從這樣的背景來看中美關稅談判議題，一般認為特朗普的關稅戰，讓美方未蒙其利先受其害，導致美方先「跪」。雙方能迅速達成初步協議，合理推測是美方接受北京要求，在台灣問題上表態，讓北京感到滿意。特朗普講話全文是談及大陸開放市場，亦即拿台灣當作籌碼，要求北京加速開放市場。最值得關注的是，特朗普向來強調甚麼都可以交換，這次是否釋出如果北京答應美方要求，他將協助推動兩岸統一的信息？

 

　　當然，以特朗普言行反覆的風格，還必須要持續觀察他未來做法是否朝這個方向發展。賴清德今年以來，從驅逐親陸大陸配偶、推出賴17條將大陸定義為「境外敵對勢力」，到近日要清算親陸台灣藝人等，逐步去中國化和鼓吹「台獨」主張，都自豪的宣稱這一切是跟美國站在同一邊的正確做法。如今特朗普突然大轉彎，拋出中美貿易談判「對統一與和平非常有利」，狠狠倒打唯華府馬首是瞻的賴清德一耙，除了民進黨當局威信深受打擊外，「疑美論」也開始在島內發酵。

 

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