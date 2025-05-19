中國經濟 | FOCUS | 4月經濟頂住壓力，消費、地產響警號

特朗普「解放日（4月2日）」引發中美4月針鋒相對「反制-再反制-加碼反制」陰霾籠罩之下，國家統計局周一（19日）揭盅4月重磅數據，「頂住壓力穩定增長」，但包括汽車/家電/餐飲/商品房銷售、房地產投資等數據紅燈閃爍，顯示總體經濟保持韌性之外，收入預期惡化和樓市風險傳導的雙重壓力揮之不去。

汽車銷售兩年低，收入增速十年低

中美關稅戰2.0第一回合正面交鋒，「外部衝擊影響加大」不容小覷，被寄予厚望的「國內大循環」，4月表現不容樂觀。

具體而言，上月社會消費零售額按年增5.1%（預期：5.5%），絕對值回落至37174億元（人民幣．下同），錄近一年低。分細項看，汽車銷售額3626億元，錄近兩年低；早前井噴的家電音像類銷售額，回落至7個月最低；餐飲消費亦錄近一年低。

4月社會消費零售額按年增5.1%（預期：5.5%），絕對值回落至37174億元（人民幣．下同），錄近一年低。(AP)

拋開汽車購置稅減免、「以舊換新」等政策提前透支大宗消費需求的因素，國統局周末公布的城鎮私營、非私營就業人員工資漲幅錄至少十年最低（1.7%、2.8%），且二者平均工資差距持續擴大（1：1.79），恐更能說明居民「捂緊錢包」的原因。

商住銷售縮水，中央排除大拆大建

此外，早前受惠「白名單」擴圍增效、限購鬆綁、減息等而回暖的房地產再陷低迷。最直觀為4月商品住宅銷售額按月縮水逾40%，房地產開發投資按年跌幅，亦從首2月、3月的-9.8%、-10%，續擴大至-11.5%。

4月商品住宅銷售額按月縮水逾40%，房地產開發投資按年跌幅，亦續擴大至-11.5%。(AP)

值得留意的是，中央辦公廳、國務院辦公廳近日發布的「持續推進城市更新行動的意見」，已釋放拒絕樓市強刺激的信號，明言「盡力而為、量力而行」、「不搞大拆大建」、「加速實施群眾改造意願強烈、城市資金能平衡、徵收補償方案成熟的城中村改造計劃」。

房價走向未明，需嚴防系統性風險

此外，儘管國統局定調樓市「續止跌回升」，位於上海的對沖基金半夏投資於最新致投資者信函中就稱，「隨著房價下跌的加劇，整個銀行體系的壞賬風險快速上升」；「這一潛在的變化，意味當前持有銀行股開始變得風險大於收益。」此是否危言聳聽見仁見智，但內地金融業去年處置不良資產高達3.8萬億元歷史最高，其中勢相當部分涉及房地產貸款。

簡而言之，收入預期惡化和樓市風險傳導的雙重壓力之下，政策急需打破「低收入-低房價-低消費」的負反饋循環。國家發改委4月底預告的「大部分政策將在第二季度落實」，能否從「托底」升級為「破局」，祭出系統性、超常規方案，或仍待最高層評估關稅的實際影響，再相機決策。

撰文：金子安