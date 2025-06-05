愉快教養｜離開「思想陷阱」

教養孩子並不是容易的事！在教養孩子的路途上，每一個家長都有生氣、挫敗、氣餒甚至無助的時候。面對以下情景，家長可能會有以下想法：

情景

* 孩子因為不能去公園而發脾氣

家長想法

*「他總是這個樣子！」、「任何事情只要不合他的心意，他就一定會發脾氣！」

情景

* 孩子不小心打翻了水杯

家長想法

*「他從小到大都是這樣子！」、「他天生就是個不小心的孩子！」

在教養孩子的路途上，每一個家長都有生氣的情景（envato）

情景

* 孩子花了很長時間還沒有完成功課

家長想法

*「他真的很懶惰！」、「為甚麼我的孩子不能像別的孩子一樣勤力？」

美國心理學家Edward Christophersen 和 Susan Mortweet（2003）點出，這些負面想法恍如「思想陷阱」，只會令家長在負面的漩渦中愈陷愈深！「思想陷阱」有以下特點：

1／以偏蓋全：覺得孩子在某一個場景有某種表現，在另一個場景亦都會有類似的表現。例如：孩子因為不能去公園而發脾氣，家長就覺得孩子亦會因為其他事情而發脾氣）如：『任何事情只要不合他的心意， 他就一定會發脾氣！）。

2／固定思維：覺得「3歲定80歲」，孩子的行為表現都是天性使然，後天教養改變不了（如：「他天生就是個不小心的孩子！」）。

3／忽視外在因素：覺得孩子的行為全部取決於內在因素（如：「他真的很懶惰！」），而忽視可能影響孩子行為的外在因素（如：今天的功課比較難）。

以偏蓋全和固定思維的想法，令家長覺得無論自己做甚麼，孩子也不可能有所進步。

忽視外在因素，就可能令家長缺乏同理心，不能從孩子的角度去審視問題。

所以，家長應該經常留意自己的想法，當發現自己出現「思想陷阱」時，立即改變自己的想法：

情景

* 孩子因為不能去公園而發脾氣

改變自己的想法

*「他現在因為不能去公園而發脾氣。上星期他不能去同學家玩都沒有發脾氣，證明他有控制自己情緒的能力！這次只要我幫一幫他，他應該都可以平靜下來的。」

情景

* 孩子不小心打翻了水杯

改變自己的想法

*「每一個人都有不小心的時候。我要教他一些實際可行的方法幫助他在將來避免再打翻水杯。」

情景

* 孩子花了很長時間還沒有完成功課。

改變自己的想法

*「他今天比平日用更多時間去做功課。不知道是不是有別的外在原因？是不是功課太難了？還是今天的功課特別多？」

下期講解如何用較正面的想法；令到自己更加平靜，去幫助孩子處理問題。

按：此文引用《親子相處的魔法——愉快教養100招》，由香港教育大學「兒童與家庭科學中心」林俊斌副教授及張溢明先生合著。