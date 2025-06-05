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05/06/2025

愉快教養｜離開「思想陷阱」

#理財 #親子 #親子理財 #愉快教養 #思想陷阱 #家長 #育兒 #心理學 #同理心
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  • 李錦

    李錦

    兒童及青少年理財教育推廣基金 聯合創辦人

     

    －香港教育大學博士、兒童及家庭教育碩士，香港大學金融碩士， 墨爾本大學經濟學士

     

    －主講超過200場「親子、理財」講座及研討會

     

    －與中、小學校及社區組織合辦「4S課程」，以非牟利推動理財教育

     

    －著有親子理財暢銷系列《理財錦囊》，《從一元開始》及《從父母開始》

     

    －30年金融經驗，前投資銀行董事、證券策略師

     

    Facebook:https://www.facebook.com/childfinancialeducation

     

    Email:childfinancialeducation@gmail.com

     

    Whatsapp:5233 6418


    親子理財

    本欄每月更新

　　教養孩子並不是容易的事！在教養孩子的路途上，每一個家長都有生氣、挫敗、氣餒甚至無助的時候。面對以下情景，家長可能會有以下想法：

 

情景

* 孩子因為不能去公園而發脾氣

 

家長想法

*「他總是這個樣子！」、「任何事情只要不合他的心意，他就一定會發脾氣！」

 

情景

* 孩子不小心打翻了水杯

 

家長想法

*「他從小到大都是這樣子！」、「他天生就是個不小心的孩子！」

 

在教養孩子的路途上，每一個家長都有生氣的情景（envato）

 

情景

* 孩子花了很長時間還沒有完成功課

 

家長想法

*「他真的很懶惰！」、「為甚麼我的孩子不能像別的孩子一樣勤力？」

 

　　美國心理學家Edward Christophersen 和 Susan Mortweet（2003）點出，這些負面想法恍如「思想陷阱」，只會令家長在負面的漩渦中愈陷愈深！「思想陷阱」有以下特點：

 

　　1／以偏蓋全：覺得孩子在某一個場景有某種表現，在另一個場景亦都會有類似的表現。例如：孩子因為不能去公園而發脾氣，家長就覺得孩子亦會因為其他事情而發脾氣）如：『任何事情只要不合他的心意， 他就一定會發脾氣！）。

 

　　2／固定思維：覺得「3歲定80歲」，孩子的行為表現都是天性使然，後天教養改變不了（如：「他天生就是個不小心的孩子！」）。

 

　　3／忽視外在因素：覺得孩子的行為全部取決於內在因素（如：「他真的很懶惰！」），而忽視可能影響孩子行為的外在因素（如：今天的功課比較難）。

 

　　以偏蓋全和固定思維的想法，令家長覺得無論自己做甚麼，孩子也不可能有所進步。

 

　　忽視外在因素，就可能令家長缺乏同理心，不能從孩子的角度去審視問題。

 

　　所以，家長應該經常留意自己的想法，當發現自己出現「思想陷阱」時，立即改變自己的想法：

 

情景

* 孩子因為不能去公園而發脾氣

 

改變自己的想法

*「他現在因為不能去公園而發脾氣。上星期他不能去同學家玩都沒有發脾氣，證明他有控制自己情緒的能力！這次只要我幫一幫他，他應該都可以平靜下來的。」

 

情景

* 孩子不小心打翻了水杯

 

改變自己的想法

*「每一個人都有不小心的時候。我要教他一些實際可行的方法幫助他在將來避免再打翻水杯。」

 

情景

* 孩子花了很長時間還沒有完成功課。

 

改變自己的想法

*「他今天比平日用更多時間去做功課。不知道是不是有別的外在原因？是不是功課太難了？還是今天的功課特別多？」

 

　　下期講解如何用較正面的想法；令到自己更加平靜，去幫助孩子處理問題。

 

　　按：此文引用《親子相處的魔法——愉快教養100招》，由香港教育大學「兒童與家庭科學中心」林俊斌副教授及張溢明先生合著。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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