05/06/2025
愉快教養｜離開「思想陷阱」
李錦
李錦
兒童及青少年理財教育推廣基金 聯合創辦人
－香港教育大學博士、兒童及家庭教育碩士，香港大學金融碩士， 墨爾本大學經濟學士
－主講超過200場「親子、理財」講座及研討會
－與中、小學校及社區組織合辦「4S課程」，以非牟利推動理財教育
－著有親子理財暢銷系列《理財錦囊》，《從一元開始》及《從父母開始》
－30年金融經驗，前投資銀行董事、證券策略師
Facebook:https://www.facebook.com/childfinancialeducation
Email:childfinancialeducation@gmail.com
Whatsapp:5233 6418
親子理財
本欄每月更新
教養孩子並不是容易的事！在教養孩子的路途上，每一個家長都有生氣、挫敗、氣餒甚至無助的時候。面對以下情景，家長可能會有以下想法：
情景
* 孩子因為不能去公園而發脾氣
家長想法
*「他總是這個樣子！」、「任何事情只要不合他的心意，他就一定會發脾氣！」
情景
* 孩子不小心打翻了水杯
家長想法
*「他從小到大都是這樣子！」、「他天生就是個不小心的孩子！」
在教養孩子的路途上，每一個家長都有生氣的情景（envato）
情景
* 孩子花了很長時間還沒有完成功課
家長想法
*「他真的很懶惰！」、「為甚麼我的孩子不能像別的孩子一樣勤力？」
美國心理學家Edward Christophersen 和 Susan Mortweet（2003）點出，這些負面想法恍如「思想陷阱」，只會令家長在負面的漩渦中愈陷愈深！「思想陷阱」有以下特點：
1／以偏蓋全：覺得孩子在某一個場景有某種表現，在另一個場景亦都會有類似的表現。例如：孩子因為不能去公園而發脾氣，家長就覺得孩子亦會因為其他事情而發脾氣）如：『任何事情只要不合他的心意， 他就一定會發脾氣！）。
2／固定思維：覺得「3歲定80歲」，孩子的行為表現都是天性使然，後天教養改變不了（如：「他天生就是個不小心的孩子！」）。
3／忽視外在因素：覺得孩子的行為全部取決於內在因素（如：「他真的很懶惰！」），而忽視可能影響孩子行為的外在因素（如：今天的功課比較難）。
以偏蓋全和固定思維的想法，令家長覺得無論自己做甚麼，孩子也不可能有所進步。
忽視外在因素，就可能令家長缺乏同理心，不能從孩子的角度去審視問題。
所以，家長應該經常留意自己的想法，當發現自己出現「思想陷阱」時，立即改變自己的想法：
情景
* 孩子因為不能去公園而發脾氣
改變自己的想法
*「他現在因為不能去公園而發脾氣。上星期他不能去同學家玩都沒有發脾氣，證明他有控制自己情緒的能力！這次只要我幫一幫他，他應該都可以平靜下來的。」
情景
* 孩子不小心打翻了水杯
改變自己的想法
*「每一個人都有不小心的時候。我要教他一些實際可行的方法幫助他在將來避免再打翻水杯。」
情景
* 孩子花了很長時間還沒有完成功課。
改變自己的想法
*「他今天比平日用更多時間去做功課。不知道是不是有別的外在原因？是不是功課太難了？還是今天的功課特別多？」
下期講解如何用較正面的想法；令到自己更加平靜，去幫助孩子處理問題。
按：此文引用《親子相處的魔法——愉快教養100招》，由香港教育大學「兒童與家庭科學中心」林俊斌副教授及張溢明先生合著。
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