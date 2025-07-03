  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
財智
親子理財
陶冬天下政政經經市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解生財有道Bitcoin必學計好退優長糧
關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

03/07/2025

愉快教養｜用較正面的想法處理孩子的問題

#教養孩子 #理財 #親子 #親子理財 #愉快教養 #育兒 #發脾氣 #親子相處 #親子關係 #理財智慧 #正能量
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 李錦

    李錦

    兒童及青少年理財教育推廣基金 聯合創辦人

     

    －香港教育大學博士、兒童及家庭教育碩士，香港大學金融碩士， 墨爾本大學經濟學士

     

    －主講超過200場「親子、理財」講座及研討會

     

    －與中、小學校及社區組織合辦「4S課程」，以非牟利推動理財教育

     

    －著有親子理財暢銷系列《理財錦囊》，《從一元開始》及《從父母開始》

     

    －30年金融經驗，前投資銀行董事、證券策略師

     

    Facebook:https://www.facebook.com/childfinancialeducation.org

     

    Email:info@childfinancialeducation.org

     

    Whatsapp:5233 6418


    親子理財

    本欄每月更新

　　上期講解如何改變自己的想法，今次與家長分享用較正面的想法，令到自己更加平靜，去幫助孩子處理問題。

 

　　這些較為正面的想法，通常都可以令家長的內心感到更平靜、更有耐性。於是，家長自然可以用更有效的方法去幫助孩子處理問題：

 

較為正面的想法，可令家長內心更平靜，自然可用更有效的方法去幫助孩子處理問題（Envato）

 

情景一 - 孩子因為不能去公園而發脾氣

 

較正面的想法：

 

　　- 運用積極聆聽：「爸爸知道你不能去公園，所以感到非常失望。」

　　- 幫助孩子放鬆身體：「爸爸現在和你一起深呼吸，先放鬆一下心情。」

　　- 讓孩子參與決定：「現在天氣真的很不穩定，我們現在真的不可以去公園。不過，我們可以在家玩遊戲。你想玩積木，還是畫畫呢？」

 

情景二 - 孩子不小心打翻了水杯

 

較正面的想法：

 

　　- 幫助孩子展望將來：「如果你下次吃飯時把杯子放於枱面中間，你覺得你會有果汁喝嗎？」

 

情景三 - 孩子花了很長時間還沒有完成功課

 

較正面的想法：

 

　　- 運用隨機教學：「 媽媽留意到今天你畀平時用多了時間做功課，是不是功課比較難？媽媽可以幫你嗎？」

　　- 運用「如果就」：「 媽媽知道要做這麼多功課容易令人感到疲累。我想你自己對自己說：「如果我做功課中途覺得疲累，我就會站起來拉一拉筋再做！」」

 

　　家長與孩子的相處時間最長，所以最能幫助孩子學習！當家長看到孩子可以進步的地方，不妨對自己說：「真好！我現在就可以把握好這個機會好好教導孩子！我就是孩子最好的老師！」

 

　　家長用較正面的想法去理解孩子的行為，既可以減少自己的壓力，又可以用較正面的方法去支持孩子的成長，對家長和孩子都有好處！

 

　　按：此文引用《親子相處的魔法——愉快教養100招》，由香港教育大學「兒童與家庭科學中心」林俊斌副教授及張溢明先生合著。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】民建聯「小花」莊雅婷公布參選香港小姐後極速退選。你認為區議員選美有否問題？► 立即了解

我要回應
更多親子理財文章

你可能感興趣

#教養孩子 #理財 #親子 #親子理財 #愉快教養 #育兒 #發脾氣 #親子相處 #親子關係 #理財智慧 #正能量
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

特朗普動搖美元霸主地位？

02/07/2025 10:14

關稅戰

特朗普施壓加拿大得手，轉身追擊日本

02/07/2025 09:45

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，港元拆息回升多間銀行加息，恒生兌...

29/06/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk