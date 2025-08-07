  • 報價
親子理財
關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

07/08/2025

愉快教養｜不可或缺的育兒共識

#愉快教養 #親子 #親子理財 #育兒 #教養孩子 #親子相處
  • 李錦

    李錦

    兒童及青少年理財教育推廣基金 聯合創辦人

     

    －香港教育大學博士、兒童及家庭教育碩士，香港大學金融碩士， 墨爾本大學經濟學士

     

    －主講超過200場「親子、理財」講座及研討會

     

    －與中、小學校及社區組織合辦「4S課程」，以非牟利推動理財教育

     

    －著有親子理財暢銷系列《理財錦囊》，《從一元開始》及《從父母開始》

     

    －30年金融經驗，前投資銀行董事、證券策略師

     

    Facebook:https://www.facebook.com/childfinancialeducation.org

     

    Email:info@childfinancialeducation.org

     

    Whatsapp:5233 6418


    親子理財

    本欄每月更新

　　照顧孩子絕不是一個人的責任。無論是媽媽或是爸爸，無論是否有全職工作，都應該在教育孩子上出一分力，盡力的同時，最佳的育兒策略就是先達成共識。

 

照顧孩子絕不是一個人的責任，最佳的育兒策略是先達成共識（Envato）

 

　　以下為大家列舉了一些教養孩子時可能會出現的工作，不知道你與配偶在這些工作上的分工有沒有共識呢？請以下列數字填寫表格去表達你和配偶的「期望」。

 

1：全部由媽媽負責

2：媽媽負責多一點

3：媽媽和爸爸一起負責

4：爸爸負責多一點

5：全部由爸爸負責

 

教養孩子的工作

媽媽想怎樣分工？

爸爸想怎樣分工？

讓孩子乖乖吃飯

 

 

安排孩子刷牙、洗澡、清潔

 

 

孩子生病時需要特別照顧

 

 

為孩子添置日用品、衣服、玩具、文具、書籍

 

 

處理孩子的紀律問題

 

 

處理孩子的社交問題

 

 

處理孩子的情緒問題

 

 

處理兄弟姊妹之間的問題

 

 

處理家傭與孩子之間的問題

 

 

處理孩子使用電子產品的問題

 

 

回應孩子「沒完沒了」的問題

 

 

講故事給孩子聽

 

 

與孩子玩耍

 

 

 

　　完成表格後，若然同一項工作的數值差異越小，表示雙方在分工上的共識越強。比如在「講故事給孩子聽」這一項中，媽媽填寫了1，而爸爸填寫了2，那雙方的共識比較接近。反之而言，數值差異越大，表示雙方共識較弱，比如說媽媽填寫了4， 爸爸填寫了1，那麼雙方就需要再進行溝通，各自表達一下希望這樣分工的原因，看看是否可以達成更有共識有的分工。

 

　　按：此文引用《親子相處的魔法——愉快教養100招》，由香港教育大學「兒童與家庭科學中心」林俊斌副教授及張溢明先生合著。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet.com.hk