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19/05/2025

尚海龍議員透過立法會辦公室「搵著數」？

#立法會 #立會透視鏡 #港台評論 #尚海龍 #議員辦公室 #高才通人才服務協會 #政情
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  • 馬天娜

    馬天娜

    畢業後第一份工就係返金鐘，在職場輾輾轉轉，又回到了起點，而金鐘更由當年嘅商業中心，變成為香港權力核心。身為金鐘人，最鍾意就係收盡權力核心外圍同內圍嘅風，識破所有政客嘅語言偽術。

    立會透視鏡

　　今日立法會爆出一單算係現屆最大嘅「醜聞」。透過補選而成為立法會選委會界別議員嘅尚海龍，於2023年因為香港推行「高才通」政策，成立「高才通人才服務協會」（下稱協會），為新來港人才提供支援，不過有媒體就發現，協會嘅公司註冊地址，竟然係設於立法會當時向尚海龍提供、位於金鐘中信大廈嘅議員辦公室，去到上年12月，所有議員遷回擴建完成嘅立法會綜合大樓，協會先申報遷走，直接捲起一場唔細嘅風波。

 

　　立法會議辦係公帑支付租金、畀議員去辦公嘅地方，利用議辦去處理公務以外嘅事務，一個普通到唔普通嘅正常人聽落，都知道係唔可能做嘅事，但原來立法會並無明文規定，議員係唔可以用議辦地址去做公司註冊，只不過從來都無前任或者現任嘅議員夠膽做呢件事。有立法會議員同Tina講，報道今日出街之前，消息已經喺立法會議員之間傳遍，各單位負責人亦向所有議員確認，仲有無人「咁蠢」用立法會議辦地址做任何形式嘅公司註冊，「暫時收到嘅消息，應該只係得尚一個人」。

 

尚海龍將立法會議辦地址註冊做高才通人才服務協會地址（尚海龍fb圖片）

 

　　嗰位議員自己估計，當日尚獲派嘅議辦係喺中信大廈，係一幢正式嘅商廈，再加上佢自己搞嘅呢個協會係非牟利性質，「一心諗住協會唔係用嚟搵錢」，戒心唔夠高之下，為方便協會運作，就順手將議辦地址當作協會註冊地址；但當所有立法會議員搬番過去立法會，佢哋要改地址時就發現，如果將地址改為「立法會綜合大樓XXX室」，似乎又真係有問題，所以最終先決定改番做出面嘅地址。

 

　　不過有政界中人就強調，任何嘅辯解都唔能夠洗清「搵著數」嫌疑。政界中人指出，成立呢類形非牟利機構，幾乎係做議員嘅「基本動作」，呢啲機構當然係服務大眾為主，資金就靠募捐同埋拎政府資助等，議員當然唔會明目張膽去「搵著數」；但透過呢類機構，可以建立更多關係，之後點樣賺錢就睇個人能力，「一句講晒，唔係議員嘅身份，你成立嘅機構有無人會理你？所以議員某程度上都係運用咗公權力去幫助呢啲機構發展，再之後話唔定會有延後利益」，所以就算無明文規定，議員都真係唔應該將自己成立嘅機構登記地址，放喺立法會議辦度。

 

立法會綜合大樓擴建期間，尚海龍的議員辦公室遷往旁邊的中信大廈（圖左）。(Shutterstock)

 

　　至於尚海龍會面對咩後果，有議員就講笑咁話，好彩嘅要到下一屆先成立「立法會監察委員會」，正路尚海龍呢單個案，委員會點都要出面調查一下，仲可能成為被點名譴責嘅對象。不過呢件事之後，尚仲拎唔拎到入場券去選議員呢？

 

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