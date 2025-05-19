深圳新商場｜羅湖口岸行5分鐘就到！「大中華茂業天地」設牙科中心、中醫診所、按摩足浴Spa、潮汕牛肉火鍋店

深圳又有新商場！跟上個月底開業的益田假日廣場同樣位於羅湖區，但這個新場更近羅湖口岸，位於香格里拉大酒店旁，過關行5分鐘就到，超級方便！商場由地庫1樓至9樓共10層，面積約5萬平方米，除了超市、商店及餐廳外，還有牙科中心、中醫診所、按摩店等等，地鐵都唔使坐！

羅湖新商場「大中華茂業天地」位於香格里拉大酒店旁。

「大中華環球金融中心」內，除了有新商場「大中華茂業天地」，還有公寓、甲級寫字樓及5星級酒店。雖然暫時仍未有正式開業日期，但早幾日有深圳的業內人士在小紅書上載了商場內的照片，可以見到有些店舖及設施已經圍板進行裝修，暫時見到的商戶包括有口腔（牙科）中心、大型連鎖中醫診所「固生堂」、按摩足浴Spa「靜軒足道」、甜品店「趙記傳承」、椰子雞店「潤滿南風」，以及潮汕牛肉火鍋店「合悅真牛」。

大型商場「茂業天地」將會進駐「大中華環球金融中心」。（圖片來源：小紅書＠大中华深汕湾壹号）

口腔（牙科）中心（圖片來源：小紅書＠大中华深汕湾壹号）

按摩足浴Spa「靜軒足道」（圖片來源：小紅書＠大中华深汕湾壹号）

潮汕牛肉火鍋店「合悅真牛」（圖片來源：小紅書＠大中华深汕湾壹号）

椰子雞店「潤滿南風」（圖片來源：小紅書＠大中华深汕湾壹号）

甜品店「趙記傳承」（圖片來源：小紅書＠大中华深汕湾壹号）

從商場往外看可以見到深圳火車站。（圖片來源：小紅書＠大中华深汕湾壹号）

商場內部預想圖（圖片來源：小紅書＠大中华深汕湾壹号）

商場地下可以直達地鐵1號線「羅湖」站，另外步行約15分鐘就可以到地鐵1號線「人民南」站，距離高鐵「深圳」站約200米，位置超級方便。雖然暫時未知5星級酒店幾時開業（幾年前有說是萬豪集團旗下的酒店，但暫時未有進一步的消息），但公寓因為出售中，所以有實景照片可以參考。

從這個圖可以清楚看到「大中華環球金融中心」的設施。（圖片來源：Facebook@大中華地產）

從公寓的實景照片，可以清楚見到羅湖口岸及深圳火車站就在咫尺！（圖片來源：Facebook@大中華地產）

「大中華環球金融中心」的外觀實景照片，似乎跟預想圖差很遠！（圖片來源：Facebook@大中華地產）

大中華環球金融中心

地址：深圳羅湖區人民南路1008號

交通：羅湖口岸步行約5分鐘