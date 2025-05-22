玄學面相︱香港首富兼寧德時代創辦人曾毓群，展示賭中求勝成面相︰額寬後腦骨靚善於布局，眼神穩及鼻短做事講效率，國字面永不言敗

全球今年最大型新股寧德時代在港上市了，其靈魂人物曾毓群被嚳為「電池大王」、「中國版馬斯克」、「鋰電教父」。他的成功心法原來是靠「賭」！

曾毓群辦公室卦著一幅字「賭性堅強」，有人戲問：「何不卦『愛拼才會贏』呢？他答：「光拼是不夠的，那是體力活；『賭』才是腦力活。」

談到賭，當然講錢。自2021一連四年，其身家超越李嘉誠，榮升香港首富。他本是福建寧德人，因加入了香港「優才計劃」而成為香港人，在福布斯富豪榜名列香港第一。至2024年底，其資產高達338億美元。2024年他入選《時代雜誌》全球百大影響力人物。2020和2022年，他獲得福布斯中國最佳CEO獎。

這些榮譽與鉅富，和他生命中豪賭的凶險和成功有關：

一、1989年，他放棄了國企鐵飯碗，在家人的激烈反對下，毅然南下，到東莞一家外企打工，一幹就十年，積極解決廠內大大小小的技術難題，31歲便成了廠內最年輕的工程總監。

二、當時電池市場尚少人關注，他的老細梁少康邀請他加入鋰電池創業團隊，他幾經掙扎答應了。1999年，為了迅速搶佔市場，他攜700多萬元直飛美國，買了實驗室一項鋰電池技術，誰知回來才發現，電池在多次充放電池後會因鼓脹而報廢，他於是一頭裁進實驗室，展示了他把「實驗室當戰場」的決絕，幾經艱苦解決了問題，連蘋果也找上門點名要曾毓群的電池。

「電池大王」的生命中還有無數大大小小的賭博，他頂住資金和生存的壓力，不斷面對國際競爭、生產死線、技術樽頸等挑戰。然而曾毓群就是有一副「戰爭勝利組」的面相：

一、額頭寬廣立體，後腦骨靚，前後呼應，表示能縱觀全局，結合世界形勢、業內情況和自身條件，作最佳布局。

二、眼神焦點鞏固，一看到機會，立刻上馬。

三、鼻短，講求效率、速戰速決。

四、印堂開闊平滑，展示open-minded的特色，不會被框框困住，常能因時、因地、因條件而製造。

五、面方，國字口面的人善於解決難題，永不言敗，會絕處逢生。曾毓群面方而有肉，即為人誠摯而能幹，記者對他的評語是：「低調、誠懇、有親和力」。

具有這些優越的相學特徵，難怪他的企業叫「寧王」，他就叫「賭王」，這「賭」，不是浮誇取巧，而是勇於押注、彎道超車、憑智慧、勇毅、工程思維和深耕技術，實現企業與個人的雙雙飛躍！