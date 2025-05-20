《金融界》AI君分析：昨日（19日）收盤，港股恒生指數跌0.05%，報23332點；恒生科技指數跌0.5%，報5255點；國企指數跌0.09%，報8460點；紅籌指數漲0.6%，報3857點。

光看指數收盤，不足以反映昨日的市道。以恒指計，是先跌了300多點，其後以只跌12點收，這是整固待上的跡象之一。

大型科技股中，阿里巴巴(09988)跌3.4%，騰訊(00700)漲1.2%，京東集團(09618)跌1.1%，小米集團(01810)漲2.8%，網易(09999)跌2%，美團(03690)漲2.3%，快手(01024)跌2.3%，嗶哩嗶哩(09626)跌1.2%。

物流企業出口美國報關量大漲，物流股全天強勢，粵港灣控股(01396)大漲超26.3%領銜上漲；香港新冠病毒活躍程度處於高水平，生物醫藥股多數走強，哈爾濱今啟動國補家裝消費品煥新活動，家電股表現活躍，航空股、水務股、半導體股、電訊股、海運股多數上漲。

另一方面，蘋果概念股走低，舜宇光學(02382)跌超3%，濠賭股、內房股、啤酒股、餐飲股等消費股集體走低，權重股海底撈(06862)連跌3日。

儘管今日（20日）早盤出現小幅調整，但是中國銀河指出，國內降準降息利好已落地，財政政策持續發力，政策效果將逐漸顯現，有望提振港股盈利表現。

當前港股估值處於歷史中等水平，展望未來，短期內中國銀河建議關注：受益於中美關係緩和的外貿板塊；受益於擴大內需政策的投資與消費板塊；受益於上市公司重大資產重組新規的板塊，主要有央國企、科技企業等。

該券商還指出，中美仍然相互保留加徵10%關稅作為戰略威懾，且對特定行業的結構性關稅尚未觸及，未來中美貿易關係仍面臨較大不確定性。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）