移民英國｜《移民白皮書》永居門檻「5＋1」變「10＋1」，移英港人何去何從？

英國首相施紀賢（Keir Starmer）上周一（12日）發表《移民白皮書》（Immigration White Paper），公布多項收緊移民的措施，包括上調申請永居資格的居住期限，由現時的5年延長至10年。《白皮書》雖然未有明確交代新措施是否涵蓋至BNO簽證持有人，但已引起港人熱烈關注，一旦落實BNO「10＋1」，或會出現「回流潮」。

英國於2020年向港人推出BNO「5＋1」簽證計劃，簽證持有人在英國住滿5年可申請永居，並享有更多福利，譬如升讀大學只須繳付本地生學費。

不少港人家庭移民時，子女剛升讀中學，到讀大學的年紀，已能滿足永居條件，一旦永居資格改為「10＋1」，他們便須支付昂貴的國際生學費，以標準三年制課程計算，學費和生活費總值超過13萬英鎊。如意算盤打不響之餘，他們更須支付多一倍的英國保健（IHS）費用以及BNO簽證費用。目前，BNO簽證（5年）費用已加至268鎊，入籍費用亦加至1,605鎊。

《移民白皮書》對港人來說，最多的爭議，是有關措施是否適用於BNO簽證，當然，不少人宣稱「5＋1」或「10＋1」並不影響他們的移民意願，強調他們移英並非為「攞著數」；亦有部分港人感覺「被欺騙」，英國政府的行為等同出爾反爾，收取一筆BNO簽證費用後「過橋抽板」，當大家都指責香港政府言而無信，無理由對英國政權「雙重標準」？

今次工黨執意收緊移民政策，與該黨一貫「大愛包容」的價值觀相違背，相信與英國改革黨（Reform UK）的崛起脫不了關係，改革黨黨魁法拉奇（Nigel Farage）更在一次國會辯論，指施紀賢不斷模仿改革黨的政綱來挽回民意。

回應港人爭議，很多英國簽證都有「5＋1」的永居門檻，並非BNO簽證獨有的，大家都要滿足英國永久居留（Indefinite Leave to Remain，簡稱ILR）的條件。一旦ILR的條件有所改動，除非BNO簽證能夠豁免，否則很可能要跟隨ILR的新措施，永居門檻變「10＋1」。根據英媒報道，《移民白皮書》更多細則將於本周公布，在通過前亦有公眾資訊環節，現時任何評論都言之尚早。

英國永久居留詳情

https://www.gov.uk/indefinite-leave-to-remain