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20/05/2025

騙徒假冒「富途證券」發短訊 盜用戶口買股票！受害人24小時輸200萬

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Text: Katty Wu

　　由5月1日至16日，警方共接獲8宗與金融投資交易平台有關的釣魚騙案，當中6宗涉及富途證券，騙款金額超過$400萬港元！其中一宗，受害人更於短短24小時就「被輸掉」200萬！

 

　　近日有騙徒假冒富途證券發短訊，聲稱受害人需要跟據香港金管局要求於連結內更新稅務資訊，否則帳戶將會被凍結。受害人點擊連結後，被轉至假冒富途證券的頁面，並按指示輸入自己的富途證券「帳戶號碼」及「交易密碼」等個人資料，其戶口隨即被盜用！

 

　　騙徒首先將受害人手持的股票放售，並向富途證券借貸，再購買多隻市值及成交量極低的股票，同日該股票急速下跌，令受害人造成損失，直至受害人收到富途證券通知時，才驚覺受騙！經點算後，受害人在24小時內損失200多萬元！

 

　　警方提醒市民，切勿開啟或點擊歷不明電郵或訊息內的超連結，以及定期將「短訊收件箱」舊記錄清除。任何網站要求提供個人資料時應加倍小心，如有懷疑，應透過官方渠道查證，亦可用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」評估詐騙風險。

 

 

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