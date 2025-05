75歲薛家燕罕談姊弟戀：男友曾以「肝腸寸斷」箍煲，兒孫滿堂最牽掛戀情：我走咗佢點算？

薛家燕早年離婚,後來被揭發有新戀情,她曾經承認有男朋友,不過「真命天子」從未曝光,就此外間一直猜測她的戀情真偽。近日她接受陳志雲的訪問,罕談戀情並認定「隱形男友」的地位。二人愛得甜蜜。男友愛得癡纏,而且曾經向家燕姐求婚,但最後被拒絕。訪問期間,她面對鏡頭向比自己年紀細17年的男友示愛時,像變成少女般露出甜蜜笑容。

現年75歲的家燕姐,與石保慶1995年離婚,之後獨力養大三子女。在2018年被爆出有新戀情,當年被問到此事,她甜笑承認有位年紀細自己17年的男友Andy。雖然譜出姊弟戀12年,但家燕姐卻有憂心之處,怕年紀相差太遠,擔心拖累對方,故曾經提出分手。

在陳志雲的YouTube頻道節目《最緊要健康》訪問中,家燕姐表示現時兒孫滿堂甚感幸福,唯一最牽掛戀情、自己的男友,她被問到會否有為身後事打算?她欲言又止:「我諗嘅係戀情,最牽掛呢樣嘢,我走咗佢點算好?我哋年紀相差太遠。我要好健康,如果最後嗰幾年,我病咗,佢要照顧我會好難為佢。」

家燕姐男友是生意人,在內地做開餐廳飲食生意,二人在朋友聚會中認識,相隔兩地加上年齡差距,令她內心忐忑。她表示有時工作太忙,未必能時常回覆對方,男友便感失落,所以有次她跟男友說:「我話不如算啦,我真係好忙,不如你識第二個女仔。點知佢話咁令佢『肝腸寸斷』,當時聽到我好難過。」

家燕姐子女們,一早接受Andy,亦已融入家中,有時仔女們相約家庭旅行,也會預對方同行。二人愛得癡纏,家燕姐表示:「有時夜晚唔記得講Good night,see you in my dream,佢會覺得今日冇咗你嘅聲音。」言談間,家燕姐嘴角露笑意,被在旁的陳志雲取笑她表露了少女心。同時家燕姐自爆,男友Andy曾向家燕姐求婚,對方家人也很接受,但家燕姐拒絕:「我講我離過一次婚,好怕再結婚,佢屋企人唔使催,我又唔會再生仔女,以為生下一代先催,我都冇得生。」

在節目尾聲,家燕姐向Andy講愛的宣言:「我好多謝你一直愛錫我、體諒我、照顧我,我覺人生去到呢個年紀,有咁甜蜜時光好難得。你成日話我似細過你,我真係一個大細路,你比我成熟好多,好多時我有困難你幫我分憂。我人生呢段時間認識到你係我嘅福氣,希望我哋繼續甜甜蜜蜜。」她還認定對方,希望這份愛能永恒,會很珍惜在一起的寶貴日子。