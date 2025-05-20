端午節陽氣盛午時水可辟邪、飲用可強身健體？招財午時水旺財？教你簡單製作步驟，食粽子旺文昌？

由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題。一年一度的端午節又到！端午節在中國曆法上陽氣最盛，傳統習俗食粽子外，好多人都會趁端午節午時製作午時水，有說午時水有純陽之氣，具辟邪辟陰及潔淨廳堂之效，係咪真有其事？蔣博士解釋說農曆新年、驚蟄、上巳節至清明節，以上節日都會燒炮仗及燒香，一切皆為辟邪包括病毒細菌。當年2003年鄉議局為驅除疫情，舉辦十八區舞火龍活動，舞火龍活動翌日世衛撤銷香港疫區之名，似與傳統智慧不謀而合。

製作午時水好簡單，最緊要把握一個要點，另外坊間傳聞招財午時水有利財運究竟孰真孰假，蔣博士為你一一講解。如果大家冇時間製作午時水，另有一個方法可把你身上邪氣及污氣洗走！即聽蔣匡文博士詳細解說！

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