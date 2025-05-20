在奈伊蓋棺之際，看中美「巧」實力變化（二）

本文此前不斷提到的「美國世紀」，最早出現在1941年3月號的《時代》(Time)雜誌。該刊物出版人亨利．魯斯(Henry Luce)提出這個口號，旨在打破美國的孤立主義傾向，為民主黨羅斯福政府投身二戰塑造民意基礎。

奈伊對「美國世紀」的概括性描述是：「『美國世紀』是二戰之後的時期，在此期間，無論好壞，美國一直是主導全球事務的強權。」奈伊在此基礎上發明了「軟實力」概念，以論證「美國世紀」的可持續性。

美國「軟實力」具有排他性

由於美國「軟實力」的根本使命是要維持美國「主導全球事務的強權」，它在本質上具有「排他性」、「對抗性」，甚至是配合著美國的槍枝文化等等，具有「暴力性」。它透過電影向世界傳導暴力文化，透過社交媒體來鼓動他國無政府主義騷亂，同時向國內民眾傳輸在這個亂世之下的美國文化優越性，以鞏固聯邦制度的團結。

作為國家意識型態的「上層建築」，它穿著「歷史終結論」、「文明衝突論」等外衣，服務於冷戰對抗，或文明衝突，無論是在冷戰時期面對蘇聯、冷戰後面對伊斯蘭世界，或是當前面對中國，都沒有展示出「文明對話」的意願，且往往為戰爭提供「理論基礎」。

正因為如此，中國的部分知識精英階層在中美文化交流的問題上存在誤解，以為只要自身「軟實力」提高了，社會藝術、文化生活豐富了，民間對外了解增加了，就會消除與美國的文化「隔閡」。但卻忽略了一個基本事實，中國的「軟實力」上升，既意味著美國「軟實力」敘事權和優越性的削弱，從而威脅到「美國世紀」的延續，從而招致美國最終動用「硬實力」來打壓。

「硬實力」對美國強權的作用

回到1980年代末，至1990年代初，奈伊在醞釀「軟實力」這個名詞時，顯然也淡化了「硬實力」在美國走向全球單極霸權過程中的關鍵作用。究其原因，是因為在歷經越戰失敗後，美國內部對自身實力的信心發生了動搖。在當時，連奈伊等長期與莫斯科有交往的華府「鴿派」，都沒有料到蘇聯即將土崩瓦解。

蘇聯在對阿富汗戰爭中損失慘重（黑白資料圖片）

換言之，「軟實力」其實是奈伊視為美國在冷戰中對蘇聯打持久戰的一種手段。然而也正是在此時，美、蘇兩國間的「硬實力」發生重大變化——美國正逐步遠離越戰失利造成的內傷；而蘇聯卻因為剛好打了長達9年的阿富汗戰爭，需要承受近在眼前的政治、經濟及社會後果。

在美、蘇雙方「硬實力」此消彼長的過程中，發生了一件具分水嶺意義的國際事件，就是在1990年8月至次年2月期間爆發的首次波斯灣戰爭。這是美國自1975年狼狽撤離越南戰場後，發起的首次海外大規模戰爭。

美軍在全球媒體直播的「軟實力」輔助下，首次動用了「聰明炸彈」等一系列「硬實力」技術，以極微小的代價，對全副蘇式裝備的薩達姆軍隊實施了降維打擊。美軍在伊拉克戰場上展示出的先進「硬實力」，深深震撼了克里姆林宮的領導者。

美國在首次波斯灣戰爭展示其強大軍事實力（資料圖片）

戈爾巴喬夫和葉利欽向硬實力屈服

對於當時的蘇共領導人來說，更為致命的是，美軍在波斯灣戰爭中動用的軍事技術，大部分是在1970年代中期，總結越戰經驗研發，蘇聯在短期內難以追上，這是導致戈爾巴喬夫由上台時的主張有限度改革，到後期決定快速向美國靠攏的重要因素。

事實上，美國「硬實力」的威懾性一直延續到1999年北約轟炸前南斯拉夫。時任俄羅斯總統葉利欽在戰前講了很多狠話，甚至一度令西方擔憂北約的行動，可能導致俄羅斯出兵巴爾幹半島。但在最後時刻他腳軟了，公開表明不會越雷池半步，結果任由北約轟炸南斯拉夫78天。此次事件令葉利欽在斯拉夫世界威信掃地，他在同年12月將總統權位交給了普京。

葉利欽對北約轟炸南斯拉夫袖手旁觀（資料圖片）

由此可見，美國在維持其冷戰後單極強權的過程中，「軟實力」只是「糖衣砲彈」，沒有「硬實力」撐腰是不可能成事的。奈伊在論證「軟實力」對「美國世紀」的作用時，顯然也注意到了這個盲點。他於是在「軟實力」的基礎上，又提出了「巧實力」(smart power)。

老布殊成功運用「巧實力」

奈伊把首次波斯灣戰爭期間，老布殊總統的處理手法，形容為運用「巧實力」的典範。他稱：「老布殊成功將『軟實力』的合法性(legitimacy)，與軍事『硬實力』結合起來。我後來將這套做法稱為『巧實力』。」

概括而言，老布殊在決定出兵波斯灣前，在國內先尋求國會全面支持，在國際社會先倡導談判，再獲得聯合國安理會認可，並爭取阿拉伯聯盟加入盟軍陣營，既做到了出師有名，又展示了美國躍身全球單一超級強權的實力。

奈伊認為老布殊在波斯灣戰爭中善用了「巧實力」（資料圖片）

奈伊的不幸在於，他誕生於欣欣向榮的「美國世紀」之初，卻不料美國在冷戰後僅僅維持了30年的單極強權地位，就開始走向衰落。在他離世之際，重返白宮的特朗普總統已透過「解放日關稅戰」的一連串「美國優先」和孤立主義操作，揚棄了奈伊的「軟實力」，和「巧實力」，亦因此放棄了對延續「美國世紀」的執著。

奈伊生前曾不斷強調中國領導層對「軟實力」的興趣，但他有可能高估了這個名詞在中國的影響力。正如本欄前文所述，奈伊當初發明「軟實力」一詞，是為了反駁英國歷史學家保羅．甘迺迪在1980年代撰寫的暢銷書《帝國的興衰》。

美國揚棄「軟實力」與「巧實力」

但在中國改革開放後向「西方取經」的過程來看，《帝國的興衰》中提出的觀點——經濟實力是一個國家崛起和衰落的關鍵因素，顯然更符合中國在改革開放頭30年韜光養晦，集中精力發展經濟的大原則。

時至今日，中國在雄厚經濟實力支持下，已經具備了向全球投射文化「軟實力」的條件。但從另一個角度來說，中國僅僅靠「軟實力」，是不足以化解美國的各種極限施壓。而北京一旦展示「硬實力」，又將必然在國際事務中產生各種利弊後果和影響。

最近，中國出口巴基斯坦的殲10C戰機和霹靂15導彈，擊落了印度六架戰機。中國軍事「硬實力」對全球安全格局的重塑，和對巴國的安全保障作用是明顯的。但印度對華敵意上升也是可以預見的，此外還有很多外圍因素需要考慮。

例如，法國陣風和俄製戰機被擊落，無疑會打擊兩國軍備出口前景。就此而言，北京不僅重視與俄羅斯的夥伴關係，也希望在面對美國打壓之際，與歐洲拉近距離；就算是印度，近期在關稅戰態度上的轉趨強硬，也與中國立場一致。

面對各種複雜多變的國際形勢，中國為求盡可能提升其對外政策的國際間認同，就有必要汲取美國自毀「巧實力」的教訓，不僅要把「硬實力」和「軟實力」用得「巧」，還要力求用得「好」。