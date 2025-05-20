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20/05/2025

飲食著數︱鴻福堂自家燒賣 $10/份、Häagen-Dazs芒果甜品特飲買一送一，齊柏林熱狗$10十件雞塊及熱狗優惠

#買一送一 #美食情報 #芒果甜品特飲 #Haagen-Dazs #齊柏林熱狗 #燒賣 #著數優惠 #美食優惠 #hotDeals #鴻福堂
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Text: Eunice Chow Photo: 鴻福堂、Häagen-Dazs

　　今個星期飲食著數速報主打小食及消暑甜品涷飲！ Häagen-Dazs™最近新推 芒果甜品特飲，5月21日至 6月8日期間的指定日子分兩階段輪流推出買一送一優惠，夏天熱辣辣飲爽呀！Zeppelin Hot Dog十周年感謝祭同樣由5 月21日起開始，一連十日每天不同優惠，如 $10 十塊齊脆雞塊、熱狗 $20等等。另外，燒賣 fans就不可錯過，鴻福堂自家燒賣即日起逢星期六日及公眾假期只售$10／份新著數！

 

 

Häagen-Dazs芒果甜品特飲買一送一

 

　　芒果迷召集， Häagen-Dazs™ 新推Summer Mango Bliss 芒果甜品特飲，「熱帶芒情」以芒果及菠蘿等熱帶水果為主軸，芒果雪菓加上清甜微酸的菠蘿汁，配以黃金菠蘿片點綴，菠蘿fans必點！「甘露滋味」食材豐富，包括柚子檸檬馬卡龍雪糕、芒果雪糕及絲滑的芒果醬，混合的雲石紋路在杯中舞動，打卡好靚，還有西柚果肉和芒果粒，口感多層次，留意「甘露滋味」中的柚子檸檬馬卡龍雪糕口味限定6月，要把握機會品嘗！芒果和椰子兩樣都咁鍾意？必試「芒椰派對」，它綿密的香甜芒果雪糕配新鮮芒果肉，果味爆發，椰汁配晶瑩彈牙的西米絕對是最佳組合。

 

熱帶芒情$69

 

甘露滋味$69

 

芒椰派對$69

 

　　Häagen-Dazs™ 推出買一送一優惠，顧客只需於5月21日至5月25日，或6月4日至 6月8日期間親臨專門店（只限外賣，不設堂食）購買指定「Summer Mango Bliss系列」特飲一杯，即可額外獲得同款口味特飲一杯，售完即止！

**優惠不適用於淺水灣The Pulse 及荷里活廣場分店**

Summer Mango Bliss特飲買一送一優惠日期

甘露滋味（HK$69）︰2025年5月21 日至5月25日

熱帶芒情（HK$69）︰2025年6月4日至6月8日

 

 

Häagen-Dazs

https://www.facebook.com/HaagenDazsHK

顧客查詢熱線：（852）2629 6116

 

Zeppelin Hot Dog十周年感謝祭

 

　　熱狗fans一定有食過Zeppelin Hot Dog齊柏林熱狗，不知不覺原來已經十周年，由5 月21日至30日，一連10日品牌舉行十周年感謝祭，優惠勁抵！5月21日首天以$10 十塊齊脆雞塊（原價: $33）打頭炮，喜歡食熱狗一定要留意5 月24日優惠LZ124.2  混醬的包裏總有熱血的狗 $20（原價: $29），5月25日ZB02.經典和牛漢堡 + 汽水只售$35（原價: $52）最抵食！ 另外，5 月26日起一連三日各有$10 優惠，包括洋蔥圈（8件） 、炸辣雞扒（1件）及薯餅（2塊）$10  （原價: $18），fans不可錯過！

 

 

5 月21日︰齊脆雞塊（10件）$10（原價: $33）

5 月22日︰炸雞球（5粒）$10（原價: $25）

5 月23日︰芝士薯條系列 [芝士辣肉醬薯條／芝士煙肉薯條] $29（原價: $40）

5 月24日︰LZ124.2  混醬的包裏總有熱血的狗 $20（原價: $29）

5 月25日︰ZB02. 經典和牛漢堡 + 汽水 $35（原價: $52）

 

 

5 月26日︰洋蔥圈（8件) $10（原價: $26）

5 月27日︰炸辣雞扒（1件) $10（原價: $17）

5 月28日︰薯餅（2塊) $10 （原價: $18）

5 月29日︰LZ120 火炙芝士辣肉醬熱狗 $29（原價: $44）

5 月30日︰大薯格 $15（原價: $24）

https://www.facebook.com/zeppelinhotdog

 

鴻福堂自家燒賣 $10／份

 

　　不同品牌的燒賣各有 fans，即日起（逢星期六日及公眾假期）鴻福堂自家燒賣只需$10／份（1份8粒），自家燒賣包括杞子醬汁燒賣及杯裝自家燒賣，還有剛於 4 月推出芫荽魚肉燒賣、麻辣木耳豬肉燒賣原價$16／8粒，現時$10 有8 粒有著數！

 

 

優惠適用分店: 本港之鴻福堂分店（機場分店、海洋公園分店除外）

產品數量有限，售完即止│以上優惠不可兌換現金，不可與鴻福堂禮券或其他優惠同時使用│詳情請向店員查詢

 

星一至五芫荽魚肉燒賣、麻辣木耳豬肉燒賣原價$16／8粒，星期六日及及公眾假期只需$10／份！

 

鴻福堂

https://www.facebook.com/HUNGFOOKTONGFANS

 

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

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