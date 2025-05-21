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21/05/2025

GLOBAL Wednesday｜前瞻美國5月製造業、服務業PMI｜標指終止6連升 美股今輪反彈告一段落？

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嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師　湯麗鴻

 

　　聯儲局官員憂慮關稅將有損經濟，美股周二（20日）受壓，道指收市跌114點，報42677點，標指亦終止6連升。Tesla行政總裁馬斯克承諾 5年內將繼續留守崗位，並會縮減政治方面支出，股價曾升近4%後回順，向上還有水位嗎？標普全球將於周四（22日）公布美國5月採購經理人指數PMI，市場預測製造業及服務業PMI分別為49.8及51，數據對美國經濟將有何啟示？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/nVeXY4ngegI?feature=shared

 

►把時間軸拉到01:20開始 — 節目開始

 

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節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

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