光希應旅發局來港拍攝宣傳片，深度探索中區日夜景色與每次訪港的新體驗

日本藝人木村拓哉的細女光希（Kōki），近日應香港旅遊發展局（旅發局）邀請， 體驗香港的魅力。光希今次可以寓工作於娛樂，在香港進行深度遊，走訪中環、上環等地方，真正體驗國際大都會城巿的魅力。事後，她在社交平台分享感受，原來香港是她其中一個很喜愛的地方，每次來到也能找到新的體驗。

香港的魅力沒法檔，不少外國明星來到，必定會把握機會欣賞香港日與夜的面貌。光希近日為香港旅遊發展局（旅發局）拍攝旅遊宣傳片，她深入中環、上環等地標，甚至乘坐擁有百年歷史的香港電車，遊覽中環大館及大街小巷、藝術小區等富藝文氣息的景點，並登上傳統中式三桅帆船「張保仔號」，欣賞香港獨特的迷人夜景。

在中環其中一站景點，光希去到大館參觀，以及充滿藝文氣色的小街，她還拿起相機拍攝留影：「由大館獨特的建築美學，到中環街巷色彩繽紛的壁畫，坐著電車穿梭摩天大廈的清脆鈴聲，到維多利亞港波濤輕拍岸邊的醉人景致，香港的每個時刻也跟電影場景般一樣迷人。這座城市總能激發我的想像力，讓我每次到訪都渴望探索更多不同體驗！」

走在活力的中環小區，尋找隱藏在城市角落的藝術珍寶。街道轉角處，化成迷人的藝術畫布，光希透過相機鏡頭，捕捉街頭藝術的創意活力。見到牆上不同風格的畫作，光希更想像「如果我是的畫中的主角， 我要怎樣飾演呢？」

直到晚上，光希登上傳統中式帆船「張保仔號」，沉醉於迷人的夜景之中。 在維多利亞港的映襯下，城市天際線流光溢彩，這如詩如畫的夜色不僅成為她難忘的回憶，更點燃她的藝術靈感，她感受至深：「一齊聽聽香港精彩的心跳！」美人加靚景相信會吸引到很多遊客訪港。