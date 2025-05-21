沙田香港文化博物館港漫主題展｜五大展區回顧經典作品、手稿、免費動畫、似顔繪體驗及配音工作坊

每個年代都有不同本地漫畫人物角色陪伴大家成長，無論是老夫子、牛仔、癲噹、丁丁企鵝、大麻成或大大與小妹皆引起大家的共鳴及回憶！香港文化博物館最新「漫眾同樂—幽默港漫格格趣」展覽共五大展區，以有趣的方式帶觀眾融入及體驗漫畫家的創意世界，帶你一同打卡玩樂、翻漫畫書睇動畫，更可免費參加似顔繪體驗及配音工作坊。

香港文化博物館新推「漫眾同樂—幽默港漫格格趣」展覽，透過香港幽默漫畫有關的手稿、漫畫書、主題產品、藝術裝置及多媒體項目等，向觀眾呈現本地漫畫家的靈感泉源及藝術特色，重溫1950年代至今陪伴讀者成長的重要幽默漫畫作品。

睇漫畫手稿作品未必人人有興趣，所以展廳及館內各處設有不少「打卡位」，市民可與11組不同年代的幽默漫畫人物，包括老夫子、牛仔、壽星仔、哨牙珍、Q小子、老少女、癲噹、丁丁企鵝、大麻成、IT男與藝術女，以及大大與小妹合照，並透過互動裝置數碼似顏繪創作漫畫人物，或以漫畫哈哈鏡把個人樣貌即時漫畫化。個人推介漫畫照相館，觀眾可以在漫畫照相館走進漫畫書的畫框內，幾有趣！

「幽默港漫角色巡禮」，參觀者可與漫畫人物合照。

觀眾可以透過互動裝置數碼似顏繪創作漫畫人物，或以漫畫哈哈鏡把個人樣貌即時漫畫化。

觀眾可以在漫畫照相館走進漫畫書的畫框內。

展覽展出香港不同年代漫畫家的珍貴手稿、漫畫書和主題產品，包括漫畫大師馬榮成、李志清、祁文傑等的珍貴幽默漫畫手稿，部分更是首次展出。場內亦設有「漫眾同閱」悅讀區，精選香港公共圖書館的漫畫館藏，讓觀眾重溫閱讀漫畫的樂趣。

《老夫子．水虎傳》合訂本第58期 1960年代 梁國銓先生捐贈

《正宗壽星仔》第31期1970年代梁國銓先生捐贈

「漫眾同閱」悅讀區和霓虹燈裝飾。

展覽特備節目免費參加

在展覽期間，香港文化博物館舉行一系列免費特備節目，講座有資深漫畫家及創作人分享香港幽默漫畫的源起和發展，還有以《玉郎漫畫》為切入點，探討該作品如何帶動了本地綜合漫畫的發展，亦重溫1980至1990年代港漫的黃金盛世。工作坊推介漫畫瞬間：似顔繪體驗，由漫畫家或人像畫家主持，為觀眾作個人漫畫肖像速寫，讓觀眾體驗成為漫畫人物的樂趣。

靈感實驗室：漫畫初創工作坊則由一眾漫畫家司徒恩翹（漫畫家及插畫家、《一步的距離》作者）、君不見（漫畫家及設計師、《明夷之國》作者）、馬星原（漫畫家及水墨畫家、《白貓黑貓》作者）輪流主持，傳授漫畫創作的基本技巧。透過互動環節，參加者由零開始創作屬於自己的漫畫角色，開啟創意之旅！

博物館特別舉辦動畫配音體驗工作坊，由專業配音員周恩恩現場指導，讓參加者體驗動畫配音的基本技巧，感受動畫製作的非凡魅力，除此之外更舉行電影放映及映後談包括《麥兜故事》（2001）、電影放映、《老夫子2001》、《烏龍王發達記》（1960）活動免費參加，先到先得，額滿即止。

詳情請瀏覽

hk.heritage.museum/tc/web/hm/exhibitions/data/comic_fun.html，或致電2180 8188查詢。

漫眾同樂 — 幽默港漫格格趣

日期︰2025年5月21日– 2026年3月9日

地點︰沙田香港文化博物館一樓 專題展覽館一及二

開放時間︰星期一、三至五 : 上午 10 時至下午 6 時、星期六、日及公眾假期 : 上午 10 時至晚上 7 時、聖誕節前夕及農曆新年除夕 : 上午 10 時至下午 5 時、星期二（公眾假期除外）、農曆年初一及初二休館

免費入場

https://hk.heritage.museum/